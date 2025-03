HQ

HQ

Die Präsenz von Hazelight in der Spieleindustrie hat etwas wunderbar Anachronistisches. In einer Zeit, in der Live-Service, Skill-Bäume, lange Kampagnen und Online-Multiplayer AAA-Spiele dominieren, besteht der Stockholmer Entwickler darauf, dass ein größeres Budget nicht zu einem größeren Umfang führen sollte, dass Spiele besser sind, wenn man im selben Raum zusammenarbeitet, und dass Qualität und Abwechslung wichtiger sind als monatelange Inhalte.

Zugegeben, Split Fiction ist ein größeres Spektakel als sein Vorgänger It Takes Two, aber das ist es nicht mehr, noch hat es mehr Systeme. Stattdessen legten Josef Fares und der Rest von Hazelight alles auf eine andere Karte und schufen dabei eines der schamlos unterhaltsamsten Spiele, die ich je spielen durfte. Jemals! Und es ist sogar auf unterhaltsame Weise lehrreich.

Split Fiction bleibt nahe an der Formel, mit der It Takes Two (und bis zu einem gewissen Grad auch A Way Out ) so erfolgreich war. Dedizierter Koop-Modus, bei dem die Zusammenarbeit manchmal komplex ist, mit zwei Charakteren, die auch lernen müssen, auf erzählerischer Ebene zusammenzuarbeiten, und einer Unterteilung in thematisch unterschiedliche Kapitel. Es fühlt sich auch wie eine verfeinerte Version von It Takes Two an, mit seiner reaktionsschnellen und leicht flatternden Steuerung und dem Kern-Plattforming, das auf Hop-Double-Hop-Dash basiert. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn Sie mich fragen, sollte es allen Entwicklern erlaubt sein, sich von Zeit zu Zeit in einigen Bereichen zu wiederholen, damit sie in anderen Bereichen verfeinern und innovativ sein können. In Split Fiction tut Hazelight dies, indem es eine wahre Fülle an einfallsreichen Sequenzen präsentiert, die sich oft auch hervorragend anfühlen. In einem Moment spielt man mit Perspektiven, wenn ein Spieler von oben nach unten spielt und die andere Seite scrollt - ohne den Einsatz von Splitscreen, wohlgemerkt. Der nächste manipuliert die Umgebung, so dass der andere sicher durch sie navigieren kann. Und so geht es weiter und weiter. It Takes Two gehörte bereits zu den abwechslungsreichsten und einfallsreichsten Spielen, die es gibt, aber Split Fiction legt die Messlatte noch höher.

Werbung:

It Takes Two war in vielerlei Hinsicht wunderbar, aber für mich ist die Geschichte mit ihren vier unerträglichen Protagonisten immer noch eine definitive Fehlzündung. Nein, hier kommt niemand ungeschoren davon. Dr. Hakim ist hier mit seiner überheblichen Persönlichkeit und seinem fragwürdigen Akzent der offensichtliche Schuldige, aber die traumaauslösenden Eltern und die apathische Tochter sind nicht weit dahinter. Das Vier-Charakter-Setup ruinierte eine ansonsten faszinierende Prämisse, die die Möglichkeit bot, die Ehe auf eine Weise zu diskutieren, die wir selten in Spielen sehen.

Es scheint, als ob Hazelight auch die Probleme erkennt, die die Geschichte und die Charaktere hatten, denn obwohl die beiden Hauptfiguren Mio und Zoe anfangs zu zynisch bzw. naiv sind, dauerte es nicht lange, bis sie mir jeweils deutlich ans Herz gewachsen sind. Ihre Charaktere mögen nicht besonders originell sein, aber mit feinen Interaktionen, soliden Dialogen und ziemlich exzellenten Gesichtsanimationen trifft Hazelight ins Emotionale. Thematisch und erzählerisch mag die Geschichte weniger ambitioniert sein als It Takes Two, aber sie ist deutlich besser umgesetzt. Und mit seinem bösen Comic-Bösewicht Rader und seinen Themen der Überausbeutung - und Standardisierung - von Kreativität ist es eine zeitgemäße Geschichte.

Vor allem Rader ist es wert, näher bei ihm zu verweilen, denn angesichts der jüngsten Äußerungen von EA-Chef Andrew Wilson zum Thema KI ist es auch auf rebellische Weise ironisch komisch, dass Josef Fares und Co. einen coolen, großbürgerlichen Rückblick auf einen CEO auftischen, der auf der einen Seite vorgibt, für seine Talente einzustehen, in Wirklichkeit aber nur deren Kreativität für zynische Profitmaximierung und einen feuchten Traum vom Monopol ausnutzen will.

Werbung:

Oberflächlich betrachtet ist er jedoch ein netter Kerl, der aufstrebenden Schriftstellern nur helfen will, veröffentlicht zu werden. Das ist der Grund, warum sich zwei Fremde, Zoe und Mio, in seinem Geschäft wiederfinden. Sie wollen - aus unterschiedlichen Gründen - dass ihre Arbeit veröffentlicht wird. Aber wie wir alle wissen, wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das oft auch. Mio spürt die Gefahr zuerst, als sie das Biest einer Maschine sieht, an die sie sich anschließen muss, um Raders beeindruckende (und unangekündigte) Simulation auszuführen. Es folgt Wut auf die Maschine und plötzlich findet sie sich in der gleichen Simulation wie Zoe wieder, ohne dass ein Ausweg in Sicht ist.

Was folgt, ist erzählerisch vertraut, aber, wie bereits erwähnt, auch gut umgesetzt. Das Bedürfnis nach Kooperation, der Wert der Freundschaft und die ewige Gier des Kapitalismus sind gute Themen, die Hazelight richtig macht. Auf diese Weise bietet die Geschichte einen hervorragenden Rahmen für den absoluten Trumpf von Split Fiction: das verrückte und wild abwechslungsreiche Gameplay.

Mio schreibt Science-Fiction, Zoe Fantasy. So wechselt ihre gemeinsame Simulation bequem zwischen den beiden Genres. Zuerst fand ich die sehr klassischen Interpretationen der beiden Genres etwas generisch, und die Struktur, zwischen ihnen von Kapitel zu Kapitel zu wechseln, fühlte sich auch etwas formelhaft an, aber je mehr ich und mein ebenso enthusiastischer Koop-Kollege spielten, desto mehr ergab alles Sinn. Und das Ganze gipfelt in einem fabelhaften und völlig verrückten letzten Kapitel, das alles wunderbar miteinander verbindet. Natürlich werde ich hier nicht zu viel verraten, also lasst mich einfach sagen, dass die Art und Weise, wie dieses spezielle Kapitel, basierend auf der Reise dorthin, Perspektiven und Bildschirmaufteilung verwendet, ein großartiger Kandidat für den Spielmoment des Jahres ist. Es ist filmisch, aber ganz im Dienste des Gameplays.

Ja, wir haben es mit etwas so Seltenem wie einem Spiel zu tun, das oben endet. Das bedeutet jedoch nicht, dass das, was davor kommt, weniger als exzellent ist. Das Kern-Gameplay von Split Fiction ist zum einen grundsolide. Die Steuerung ist reaktionsschnell, der Abstand zwischen den Plattformen ist gut und die Animationen sind hervorragend, ohne das Spielgefühl zu beeinträchtigen. Es ist die Grundlage, die es all den Mätzchen ermöglicht, zu funktionieren. Ich habe bereits einige Beispiele erwähnt, aber lassen Sie mich tiefer in einen meiner Lieblingsabschnitte eintauchen: Hazelights Version der klassischen Mission: Impossible -Szene, in der Ethan Hunt durch ein Lasergitter geschossen wird. In dieser Version hat Mio eine Drohne gehackt, die sie nach oben oder unten steuern kann. Ihre Bildschirmhälfte ist daher von der Seite zu sehen, so dass die Größe leicht zu beurteilen ist. Zoe hingegen kann, indem sie ihr Gewicht verlagert, vorwärts und rückwärts sowie links und rechts lenken. Ihr Bildschirm ist natürlich von oben zu sehen. Die ganze Sequenz ist eine wunderbare Übung in Kooperation. Ohne ständige Kommunikation und Koordination ist es unmöglich, den Lasern auszuweichen, deren Bewegungsmuster immer schwieriger zu umgehen sind, je weiter wir uns nach unten bewegen. Wir müssen einfach zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein.

Auf diese Weise ist das Spiel auch eine Erinnerung daran, dass wir mehr erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten und wie wichtig und lohnend es ist, einander zu vertrauen. Nur um es auf die nächste Stufe zu bringen.

Auf einer profaneren Ebene ist es berauschende Unterhaltung, bei der mein Partner und ich bei den Possen von Hazelight immer wieder die Kinnlade herunterklappen. Nirgends wird dies deutlicher als in den entzückenden Nebengeschichten, die in den jeweils 5-15 Minuten eine breite Palette von Schauplätzen und Genres abdecken. Es gibt schäbige Kindergeburtstage mit einem Zahnarzt aus der Hölle, den extremsten Snowboard-Trip, an den ich mich erinnern kann, und die schon berüchtigte Sequenz, in der wir sehen, wie ein Hot Dog hergestellt wird. Die meisten der 12 Nebengeschichten strotzen vor Kreativität und Präzision. Manchmal ist es eine neue Gameplay-Mechanik, die erforscht wird, ein anderes Mal ist es das Setting oder der Grafikstil, mit dem gespielt wird. Sie sind wie die Kurzfilme, die einen neuen Pixar-Film immer begleiten: ein leckerer Snack, der Lust auf mehr macht. Und ich hoffe wirklich, dass dies ein Format ist, das Hazelight weiter erforschen wird.

Die Fähigkeit, ständig schamlos unterhaltsam zu sein und uns gleichzeitig wichtige Lektionen über Gemeinschaft und Zusammenarbeit beizubringen, ist eine ziemlich einzigartige Qualität der Spiele von Hazelight, denn (leider) gibt es nicht viele andere Spiele, die ausschließlich auf diese Weise zusammen gespielt werden können. Und obwohl sowohl A Way Out als auch It Takes Two das Gleiche tun, war die Kombination noch nie so auffällig wie hier.

Ich könnte noch lange darüber sprechen, Split Fiction zu loben und einzigartige Momente herauszuholen, die in Zukunft zweifellos zu schönen Spielerinnerungen werden werden, aber ich möchte euch Lesern nicht die Freude am Entdecken nehmen. Denn auf dem Weg dorthin gibt es wirklich viel zu entdecken und sich zu verlieben. Wir sollten alle froh sein, dass Hazelight existiert und in der Spieleindustrie gedeiht, und ich drücke die Daumen, dass Split Fiction ein gigantischer Erfolg wird, damit wir weitere großartige Erfahrungen von einem der aufregendsten Entwickler der Gegenwart genießen können. Split Fiction ist ein Koop-Meisterwerk. So einfach ist das.