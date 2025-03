Warum sind die Fische so wütend? Ursprünglich 1989 für die Commodore 64 veröffentlicht, war X-Out ein Shoot 'em up voller verschiedener Meerestiere, Monster und Schiffe, die alle auf der falschen Seite des Bettes aufwachten. Es war ein sehr schwieriges Spiel, vor allem für Anfänger, bei dem ein einziger Treffer das Game Over und die Rückkehr zum ersten Level bedeuten konnte. Diese harte Herausforderung bleibt auch in dem Remake namens X-Out: Resurfaced bestehen, das von German Kritzelkratz 3000 entwickelt wurde.

Zeit, in die Dunkelheit einzutauchen.

Die Grafik hat einen guten Feinschliff erhalten, obwohl sie immer noch an den Stil von 1989 erinnert. Ich stelle mir vor, so sah das Spiel in unseren Köpfen aus, als wir es und ähnliche Titel damals gespielt haben. Die Entwickler haben zuvor auch gesagt, dass es ihr Ziel war, den Pixel-Look des Originals zu erhalten, aber egal wie gut der Look ist, es könnte auch die größte Schwäche des Spiels sein. Die Farbpalette ist... Sagen wir... Düster, so wie es wahrscheinlich tief unten im Ozean ist. Die Farben neigen dazu, miteinander zu verschmelzen und lassen verschiedene Hindernisse nicht ausreichend vom Hintergrund abheben. Die meisten Male, die ich starb, und das war oft, waren durch Kollisionen mit der Umgebung und nicht durch Projektile. Der Unterschied besteht darin, dass Projektile oder das Zusammenstoßen mit Feinden einen Brocken von deinem Gesundheitsbalken nehmen, während eine Kollision mit einem Stein den sofortigen Tod bedeutet. Wenn ich Feinde, Projektile und Lenkungen im Auge behalten muss, um ihnen auszuweichen, wird ein kleines Hindernis in der gleichen Farbe wie der Hintergrund leicht übersehen.

Außerdem gibt es kein Speichersystem im Spiel, wenn du also zum Beispiel auf Level drei stirbst, wirst du an den Anfang von Level eins zurückgeschickt und alle deine Upgrades werden ebenfalls entfernt. Vor jedem Level kannst du neue Fahrzeuge kaufen und ihnen verschiedene Waffen hinzufügen, wobei diese auch als dein Leben im Spiel fungieren. Wenn du nur ein Schiff hast, ist es auf Wiedersehen, wenn es sinkt. Wenn du eine Flotte von vier Schiffen aufgebaut hast, hast du so viele Leben. Es ist immer ein Balanceakt zwischen der Anzahl der Schiffe, die man kauft, und der Ausrüstung, mit der man sie ausrüstet, da jedes Schiff einen bestimmten Betrag kostet und jede Waffe, jeder Schild usw. auch Geld kostet. Der Anpassungsteil ist einer der stärksten Aspekte des Spiels, bei dem es möglich ist, anzupassen, wie man spielen möchte. Dies kann durch den Kauf eines von drei vorgefertigten Optionen (eine Neuheit in dieser Version) erreicht werden: Schiffe oder den Bau eines eigenen Schiffes. Du hast die Wahl, ob du mit vielen Schadensoptionen in die Offensive gehen oder mit einem Radar etwas defensiver vorgehen möchtest.

Dieses System ermöglicht es auch, die ersten Expeditionen zu einer größeren Herausforderung zu machen. Deine Punktzahl aus einem Level wird als Geld für das nächste hinzugefügt, wenn du also viele Punkte sammelst, kannst du wirklich gefährliche Schiffe bauen. Du beginnst das erste Level immer mit sehr wenig Geld, das nur eine Basismaschine bietet, in der du zwischen vier verschiedenen Modellen wählen kannst, bei denen der einzige Unterschied das Aussehen und der Preis ist und dass die teureren mehr Waffen haben können (von drei mit dem billigsten bis zehn mit dem teuersten Schiff).

Der Schiffbau ist eines der Highlights des Spiels.

Was die Spielmechanik angeht, sind Spiele aus den späten 80er Jahren in der Regel nicht etwas, das die Spielwelt in den 2020er Jahren revolutioniert. Die Hauptwaffe wird kontinuierlich abgefeuert, indem die R2/RT-Taste gedrückt gehalten wird, während es dann Seitenwaffen gibt, die entweder automatisch oder per Knopfdruck abgefeuert werden. Dann ist es die klassische Bewegung, auf und ab, hier und da und so weiter. Es gab nicht viel Platz für mehr als das auf einem Commodore 64 Joystick.

Während die Mechanik mehr Abwechslung vertragen könnte, kann man das von der Musik nicht behaupten. Es stehen drei verschiedene Versionen zur Auswahl: klassisch (die Amiga-Version), neu (ein Remix der klassischen Bits und auch vier brandneue Tracks von Chris Hülsbeck) und die Commodore 64 Musik. Eine der ersten beiden wird empfohlen, aber Sie müssen möglicherweise die Lautstärke der Soundeffekte verringern, da sie im Vergleich zur Musik viel zu hoch eingestellt sind.

Das Meer ist tief.

In Fortsetzung des klassischen Themas ist es möglich, Cheats freizuschalten. Nachdem du einige (und ich meine viele) Male gestorben bist, wirst du mit einem Cheat verwöhnt, der Schaden durch Kollisionen mit Umgebungen entfernt, was zu den meisten Toden im Spiel führt. Sechs Cheats können freigeschaltet werden, was das Spiel viel, viel einfacher macht, aber es deaktiviert auch die Möglichkeit, Trophies /Achievements freizuschalten, wenn du sie sammeln möchtest.

X-Out: Resurfaced ist dem Original in vielerlei Hinsicht treu, sowohl im Guten als auch im Schlechten, und tut das, was man von einem Remake dieser Art von Spiel erwarten würde. Die Spielmechanik wird dich nicht umhauen, aber es ist ein klassisches, schwieriges Shoot 'em up, das Fans des Genres nicht unzufrieden lassen wird.