Ich kann es wirklich schätzen, wenn ein Entwickler Wert darauf legt, seine Exzellenz in einem bestimmten Bereich zu beweisen. Sicher, die Vielseitigkeit und die Fähigkeit, sich in verschiedene Kategorien und Genres auszudehnen, sind beeindruckend, aber es gibt auch ein gewisses Maß an Brillanz, wenn man eine Kernsache tut und sie sehr, sehr gut macht. Creative Assembly sind ein fantastisches Beispiel dafür und wie sie fast wie ein Goldstandard-Studio im Strategiebereich agieren, und wenn wir beim Sega-Thema bleiben, gibt es auch Two Point Studios, die in den letzten zehn Jahren bewiesen haben, dass sie zu den durchweg besten gehören, wenn es darum geht, entzückende Simulationsspiele zu entwickeln. Die Two Point -Serie enttäuscht selten, aber nach zwei vertrauten Teilen fragen Sie sich vielleicht, ob die dritte Iteration der Formel ein wenig flach zu fallen beginnt. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass Two Point Museum genauso lustig, raffiniert und leicht zu lieben ist wie seine Vorgänger und dass Two Points Studios ' Flut zertifizierter Banger ohne Probleme weitergeht.

Wenn Sie Two Point Hospital und Two Point Campus gespielt haben, werden Sie auch sehr vertraut sein, was Two Point Museum erfordert. Die Idee ist, dass Sie an verschiedene definierte Orte innerhalb von Two Point County strömen, um ein verfallenes oder versagendes Museum in etwas Großartiges und Bemerkenswertes zu verwandeln, indem Sie brillante Exponate und ein großartiges Unterhaltungspaket für die Besucher rundherum servieren. Sie müssen den hungrigen Schlund der Befriedigung Ihrer Unterhaltungswünsche mit dem eines ausgewogenen und durchweg positiven Finanzens bewältigen, während Sie den Gästen die notwendigen Annehmlichkeiten und Einrichtungen (sei es Essen und Trinken oder Toiletten) bieten und sicherstellen, dass Sie die Sicherheit haben, Ihre wertvollen Exponate und Schätze zu schützen. Es ist ein Spiel, in dem es um Balance geht und darum, das Beste aus einem begrenzten Raum herauszuholen, und obwohl es manchmal eine Herausforderung sein kann, ist das Gesamtganze - wie bei allen Two Point Spielen - so gestaltet, dass es Spaß macht, intuitiv und stressarm ist, was letztendlich zu einem der einfachsten Spiele führt, die man heute finden kann, um es in die Hand zu nehmen und in das man sich verlieben kann.

Two Point Studios hat mit Two Point Hospital ein fantastisches und optimiertes Simulationssystem entworfen und seitdem hat der Entwickler es nur verbessert und optimiert. Sie erhalten alle Funktionen und anpassbaren Elemente, die Sie sich nur wünschen können, und das alles auf eine Weise, die sich natürlich anfühlt und sich mit taktiler Präzision handhaben lässt. Die Mechanik dieses Spiels spiegelt die Qualität wider, die in früheren Teilen durchschien, und es ist alles von einem so raffinierten Standard, dass, wenn ich ein paar Bereiche herausgreifen müsste, die mich in die falsche Richtung gerieben haben, es wäre, dass einige kosmetische Grafiken durch andere ragen und dass das Platzieren komplizierter Elemente an Wänden und in engen Räumen ein bisschen heikel sein kann. Ansonsten funktioniert und spielt sich dieses Spiel, zumindest auf Maus und Tastatur, wie ein absoluter Charme.

Und das alles, während sie mit der traditionellen Simulationssuite aus Statistiken und Daten konfrontiert sind. Der Hauptunterschied zu einem Two Point -Spiel besteht darin, dass dies oft optional ist und als Information präsentiert wird, die Sie beziehen können, wenn Sie möchten. Wenn nicht, liefert das grundlegende Feedback in deinem HUD mehr als genug Daten über die Leistung deines Museums und zeigt, dass die Simulation sehr einfach sein kann, wenn es sein muss.

In Bezug auf das Gameplay ist alles sehr traditionell Two Point, außer dass der Schwerpunkt auf Räumen, die einen Service bieten, ein wenig verschoben wurde. Sie können immer noch Räume bauen, die Dienstleistungen anbieten, sei es ein Souvenirladen oder ein Analyselabor, aber der Großteil der Grundrissplanung dreht sich weniger darum, wie Sie jeden Raumstil in einen engen Gebäuderaum quetschen können, als vielmehr darum, wie Sie einen offenen Bereich so gestalten können, dass er auffällig und unterhaltsam ist. Das liegt zum Teil an den Museumsexponaten, die Sie entdecken können (auf die ich gleich zurückkommen werde), aber es geht auch darum, Dekorationen, Sitzgelegenheiten, Spendensammelplätze, alternative Bodenfliesen, Informationstafeln und andere Unterhaltungselemente zu nutzen, um den Besuchern ein Erlebnis zu bieten, an das Sie sich erinnern, das Sie positiv bewerten und für das Sie dann letztendlich das Geld ausgeben, damit Sie weiter iterieren und verbessern können. Im Vergleich zu seinen Vorgängern fühlt sich Two Point Museum oft so an, als ob die Handschuhe ausgezogen wurden und der Spieler viel mehr befähigt und ermutigt wird, die Dinge auf seine eigene Weise zu tun, wobei Kreativität und Charme im Vordergrund stehen.

Aber wie auch immer, die Exponate. Dies ist die andere wichtige Änderung, die sich um zwei Hauptkonzepte dreht. Die erste besteht darin, Exponate zu finden. Dazu gehört, dass Sie ein Team von Mitarbeitern beauftragen, sich an entfernte Orte zu begeben, um Schätze und Leckereien zu finden, die Sie in Ihrem Museum ausstellen und die Fans verblüffen und verwirren können. Diese Exponate gibt es in verschiedenen Seltenheitsgraden, aber keine Angst, wir sprechen nicht über ein Beutesystem, es ist eher eine Möglichkeit, die Qualität eines Exponats zu bestimmen, wobei makellose Exponate wertvoller sind als gewöhnliche, wobei dieses Feature bestenfalls ein kleiner Gameplay-Effekt ist. Der andere Teil ist, wie Sie Ihre Exponate ausstellen und pflegen. Einige erfordern viel Aufmerksamkeit, vielleicht sogar unterschiedliche Luftfeuchtigkeiten und Klimazonen, die davon abhängen, wo Sie sie entdeckt haben, während andere möglicherweise gebaut werden müssen, indem Sie einzelne Teile in mehreren Abenteuern finden. Vielleicht musst du ein Aquarium bauen, um Fische auszustellen, oder Ressourcen sammeln, um Erfindungen zu machen, und dann musst du sie auch mit Dekorationen und Vergünstigungen aufpeppen, um ihre Begeisterung zu erhöhen und sie für die Besucher unterhaltsamer zu machen. Es gibt viele bewegliche Teile, um das Beste aus Ihren Exponaten herauszuholen, vor allem, wenn wir sie vor Dieben schützen, die sie tatsächlich aus Ihrem Museum stehlen werden...

Two Point Museum bietet mehrere Hauptlevel, die du durcharbeiten kannst, von denen jedes sein eigenes Thema und Herausforderungen hat, um dich auf Trab zu halten. Du musst jeden dieser Bereiche auf seine maximale Bewertung bringen, indem du eine Reihe von Aufgaben erfüllst, und wenn du das schaffst, gibt es auch eine Reihe von Herausforderungsstufen, die weiter mit der Formel spielen. Für diejenigen, die ein kreativeres Erlebnis wünschen, kehrt die Sandbox zurück, um das Museum Ihrer Träume ohne Einschränkungen zu bauen.

Ich muss sagen, dass einige der Levels weniger Spaß machen als andere, da die letzteren, die sich von dem traditionellen Format entfernen, das man im Laufe der Kampagne immer mehr lernt, bei mir nicht ganz so angekommen sind wie die früheren. Außerdem hatte Two Point schon immer ein Händchen dafür, sich wirklich ins Lächerliche zu stürzen, und obwohl das zu einigen urkomischen Ankündigungen und Veranstaltungen im Museum führen kann, fühlen sich einige der wirklich lächerlichen Teile des Spiels tatsächlich ein bisschen zu seltsam an. Das Wailon Lodge -Level zum Beispiel, in dem man Geister und Gespenster als Exponate unterbringen muss, fühlte sich an, als müsste es im Vergleich zu einigen der anderen Mechaniken, die man im Laufe der Kampagne trifft, ein wenig überarbeitet werden, da es ein wenig frustrierend werden kann, wenn die übernatürlichen Exponate immer wieder entkommen und das Museum terrorisieren...

Aber alles in allem ist Two Point Museum ein weiteres gutes Beispiel für ein richtig gemachtes Simulationsspiel. Es ist einfach und doch voller Komplexitäten, macht Spaß und ist dennoch herausfordernd, albern, aber sinnvoll gestaltet und vielleicht am wichtigsten intuitiv und leicht zu erlernen und zu genießen. Die Two Point -Formel sticht von Spiel zu Spiel hervor, und obwohl es eine Zeit geben wird, vielleicht in naher Zukunft, in der echte Innovation erforderlich ist, funktioniert dieses Konzept im Moment immer noch wie ein Zauber.