HQ

Vor 11 Jahren, als EA Sports Tiger Woods PGA Tour 15 veröffentlichte, wurde plötzlich ein ziemlich hartes Golfspiel namens The Golf Club von einem unbekannten Entwickler HB Studios veröffentlicht. The Golf Club war ein Golfsimulator und man musste wirklich seine Geduld und sein bestes Golfspiel finden, wenn man Erfolg haben wollte. HB Studios hat seitdem seine Spiele verfeinert und seit 2020 sind sie tatsächlich diejenigen, die hinter den offiziellen PGA Tour Golfspielen zusammen mit 2K stehen.

PGA Tour 2K25 baut auf dem feinen PGA Tour 2K23 (diese Golfspiele erscheinen alle zwei Jahre) auf, das nie ganz in Gang gekommen ist. PGA Tour 2K25 ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen Spiel und umfasst dieses Mal drei große offizielle Golfturniere, nämlich The U.S. Open 2025 bei Oakmont Country Club, die 153. Ausgabe von The Open bei Royal Portrush Golf Club und nicht zuletzt die PGA Championship bei Quail Hollow Club. Neben den oben genannten Plätzen und Turnieren gibt es viele weitere Turniere und mehr als 20 offizielle Golfplätze in PGA Tour 2K25.

Die wahrscheinlich größte Neuigkeit in PGA Tour 2K25 ist die neue EvoSwing-Mechanik neben der Option Perfect Swing, auf die ich gleich zurückkommen werde. EvoSwing mag wie ein ausgefallenes Modewort klingen, aber es ist tatsächlich eine neue und präzisere Art des Schlagens. Wenn du dich für die Schwungmethode entscheidest, bei der du zuerst einen Stick zurückziehst und ihn dann schnell nach vorne schiebst, um einen Golfschwung nachzuahmen (du kannst auch 3-Klick wählen), hast du jetzt sowohl in deinem Rückschwung als auch in deinem Vorwärtsschwung Punkte, die du anvisieren kannst. Es klingt banal, aber es funktioniert wirklich gut und hilft, Ihre Schüsse präziser zu machen.

Werbung:

Gleichzeitig kannst du mehr als 20 verschiedene Parameter einstellen, um deine Schläge so anzupassen, dass der Schwierigkeitsgrad genau so ist, wie du es möchtest. Sie können zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad Perfect Swing nutzen, der das Zielen noch einfacher macht, indem Sie z.B. den visuellen Weg des Golfballs durch die Luft den Boden, den Wind und vieles mehr berücksichtigen lassen - und wenn Sie diese lieber selbst berücksichtigen möchten, können Sie sie ausschalten. Es gibt so viele Einstellungen, die sowohl Anfängern als auch echten Golfbegeisterten zugute kommen - und Perfect Swing trägt dazu bei, dass diese Iteration von PGA Tour ein viel zugänglicheres Golfspiel ist als zuvor.

Wenn Sie das Spiel starten, beginnen Sie damit, Ihren Golfer in einem hochdetaillierten Charaktereditor zu erstellen, und im Laufe des Spiels erhalten Sie Zugriff auf Kleidung, Schuhe, Ausrüstung und Accessoires von 30 Herstellern wie Nike, Puma, Adidas, Ecco, TaylorMade, Skechers, Under Armor und Tiger Woods ' eigene neue Sportmarke Sun Day Red. Dein Charakter kann im Laufe des Spiels mit verschiedenen Attributen und Fähigkeiten aufgewertet werden, und der Fortschritt deines Charakters, aber auch deiner Ausrüstung und deines Clubhouse Pass (darauf kommen wir gleich zurück) entwickelt sich, egal ob du im Karrierebereich spielst, ein Minispiel spielst, deine Schüsse übst oder einen Parcours im Parcourseditor im Spiel baust.

Werbung:

PGA Tour 2K25 enthält auch eine Reihe von professionellen Golfern, darunter die Legende Tiger Woods, aber auch Max Homa, Matt Fitzpatrick und eine Reihe von Spielerinnen, angeführt von Brooke Henderson, Lydia Ko und Rose Zhang. Allerdings liegt der Fokus hier viel mehr auf den Spielern, so dass man eigentlich mit keinem der Profispieler spielen kann, sondern nur gegen sie.

Das Herzstück von PGA Tour 2K25 ist MyCareer, ein sehr umfassender Karrierebereich, der sich über viele Events erstreckt, oft verteilt auf mehrere Runden auf dem PGA Tour. In diesem Teil müssen Sie nicht nur auf Golfplätzen auf der ganzen Welt gut abschneiden, sondern auch Ihre eigene Karriere aufbauen und sich um alle Ihre Verpflichtungen außerhalb des Platzes kümmern. Es ist wichtig, das richtige Social-Media-Profil zu haben, um so viele Follower wie möglich zu gewinnen, Sie sollten an Interviews teilnehmen, um die Presse und Ihre Fans zufrieden zu stellen, und Sie können Artikel für Golfzeitschriften schreiben, um Professionalität zu zeigen. Natürlich musst du dich auch um die Sponsoren kümmern und deren Events besuchen und, wie erwähnt, ständig daran arbeiten, der größte Spieler auf dem PGA Tour zu werden und die begehrte Trophäe zu gewinnen.

PGA Tour 2K25 bietet stundenlangen Spielspaß, denn neben dem umfangreichen MyCareer kannst du an täglichen und wöchentlichen Online-Events teilnehmen, mit bis zu drei Freunden verschiedene Golfarten spielen, von Stroke Play und Skins über Four Ball bis hin zum unterhaltsamen 2v2-Modus Scramble. Sowohl online als auch lokal können Sie Topgolf spielen, eine Art Minispiel gegen andere, bei dem Präzision das Wichtigste ist, Sie können an detaillierten Trainingseinheiten teilnehmen, um Teile Ihres Spiels zu verbessern, und, wie bereits erwähnt, können Sie Ihre eigenen Strecken erstellen, die bis ins kleinste Detail modelliert werden können, Bis hin zu der Stelle, an der jeder Baum oder jede Bank platziert werden sollte.

Wir haben bereits gesehen, dass Sportspiele von 2K mit In-Game-Käufen vollgepackt sein können. Es würde zu weit gehen, zu sagen, dass PGA Tour 2K25 "vollgepackt mit In-Game-Käufen" ist, aber es ist nicht völlig aus dem Schneider. In jeder der fünf geplanten Saisons des Spiels (die jeweils 12 Wochen dauern) gibt es ein Clubhouse Pass. Ein Clubhouse Pass ermöglicht es Ihnen, neue Kleidung, neue Golfbälle, verschiedene andere Ausrüstungsgegenstände und vielleicht am wichtigsten XP Boosts freizuschalten. Wie bereits erwähnt, findet dein Fortschritt in allen Teilen des Spiels statt, d.h. je mehr du spielst, desto mehr schaltest du in den 100 Stufen frei, die ein Clubhouse Pass bilden. Es gibt jedoch bestimmte Dinge, die hinter Clubhouse Pass Premium gesperrt sind. Sie können einen für etwa 8 £ kaufen, mit dem Sie Zugriff auf alle Dinge haben, die Sie während des Spiels freischalten. Du kannst dich dafür entscheiden, die Clubhouse Pass Premium komplett zu ignorieren, was bedeutet, dass du etwas härter arbeiten musst, um die XP zu erreichen, auf die sich Premium -Mitglieder über die Clubhouse Pass Premium verstärken können, und es gibt einige Ausrüstungsgegenstände, hauptsächlich Kosmetika, die du ohne sie anscheinend nicht in die Finger bekommst.

Visuell ist PGA Tour 2K25 ganz nett, aber nichts Besonderes. Die Gänge sind schön, die Menüs, in denen man viel Zeit verbringt, sind einfach zu bedienen und auch recht intuitiv, aber es gibt ein bisschen "unheimliches Tal" über den Gesichtern einiger Spieler. Die Grafik ist auf jeden Fall passabel, ohne beeindruckend zu sein. Der Soundtrack ist in Ordnung, wie man es von einem Golfspiel erwarten würde, und ich finde tatsächlich, dass die Kommentatoren einen anständigen Job machen. Allerdings merkt man manchmal, dass das, was sie sagen, nicht ganz mit dem übereinstimmt, was auf dem Platz passiert, und manchmal widersprechen sie sich ein wenig.

PGA Tour 2K25 ist ein wirklich solides Golfspiel, mit vielen Stunden Spielspaß, vielen Inhalten und nicht zuletzt einem konfigurierbaren Schwierigkeitsgrad, der es fast jedem ermöglicht, mitzumachen - sowohl Anfänger als auch Hardcore-Golfbegeisterte. Die riesige Meine Karriere, die das Herzstück des Spiels ist, wird Stunden und Stunden Ihrer Zeit in Anspruch nehmen - aber auch hier ist das Spiel so konfigurierbar, dass Sie den gesamten Abschnitt so einstellen können, dass er "respektvoll mit Ihrer Zeit" umgeht, wie HB Studios es zuvor ausgedrückt hat.

PGA Tour 2K25 ist eine großartige Weiterentwicklung von PGA Tour 2K23 und ist vielleicht das beste Golfspiel, das ich seit langem gespielt habe. Wenn Sie, wie wir, keine Angst davor haben, ein hässliches Golfoutfit anzuziehen und Ihre besten Manieren zu zeigen, dann sollten Sie unbedingt einen Blick auf PGA Tour 2K25 werfen.