Ich habe in den letzten Jahren viele Yakuza -Spiele rezensiert und gesehen, wie Ryu Ga Gotoku Studio zum Weltmeister im Recycling seiner Inhalte geworden ist. Es klingt härter, als es sein könnte, denn es kann eine Eleganz in der Wiederholung liegen, eine Anmut, die es dem Spieler ermöglicht, Umgebungen, Charaktere und sogar Mechaniken zu erkennen. FromSoftware-Fans spielen seit über 10 Jahren so ziemlich das gleiche Spiel und sie beschweren sich nicht gerade... RGG hat aus der Wiederverwendung von Charakteren, Gebieten und Minispielen eine Kunstform gemacht, so dass sie fast jedes Jahr ein neues Spiel veröffentlichen können, ohne dass es sich frisch anfühlt. Jetzt haben wir den neuesten Zuwachs in der Yakuza -Familie: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ich habe es auf dem PC gespielt, aber es kommt in ein paar Tagen auch für Konsolen heraus.

Eines der ersten Dinge, nach denen ich suchte, war die viel beachtete englische Synchronisation. Der Entwickler hat mehrere Trailer mit Synchronsprechern veröffentlicht, aber ich konnte sie einfach nicht im Spiel finden. Daher musste ich mit japanischen Stimmen spielen. Nicht, dass das unbedingt ein Nachteil wäre, aber ich bin kein schneller Leser und einige der Zwischensequenzen haben die Dialoge verändert, bevor ich sie zu Ende lesen konnte. Allerdings wette ich, dass die englische Rede bis zur offiziellen Veröffentlichung an Ort und Stelle sein wird, sonst ist sie ein bisschen ein Blindgänger. Vielleicht ist es Ihnen nicht wichtig, oder vielleicht bevorzugen Sie japanische Stimmen, aber ich sage dies nur als Service-Ansage, damit Sie wissen, woher ich komme.

Die Geschichte beginnt damit, dass Goro Majima an einem Strand angespült wird, ohne zu wissen, was passiert ist. Klassische Amnesie, die allzu beliebte Trope. Bald stellt sich heraus, dass er sich auf Hawaii befindet, wo er einen Jungen namens Noel und sein kleines Tigerkätzchen Goro kennenlernt. Es entsteht eine Freundschaft und Noel führt Majima über die Insel, wo er schnell erkennt, dass es sein Ziel ist, wegzukommen, um Antworten zu finden. Es dauert jedoch nicht lange, bis er in Schwierigkeiten gerät. Eine Gruppe von Piraten greift an, aber nach einer Reihe von Kämpfen besiegt Majima den Kapitän, schnappt sich seinen Hut und seine Piratenjacke und begibt sich auf ein Piratenabenteuer, wie wir es in der Yakuza -Serie noch nie gesehen haben. Es klingt alles ein wenig verrückt, selbst für Yakuza, und das ist es auch, aber mit dem augenzwinkernden Humor, der die Serie im Laufe der Jahre so unvergesslich gemacht hat.

Die Story ist genau das, was man von einem Yakuza Spiel erwarten würde: eine Mischung aus ernsthafter Charakterentwicklung und verrückten, manchmal sauren Plot-Twists. Wenn du auf eine bodenständigere Erzählung hoffst, ist dies wahrscheinlich nicht das richtige Spiel für dich. Aber für diejenigen unter uns, die die Yakuza -Serie für ihre verrückte Mischung aus Action und Humor lieben, ist sie genau das Richtige für uns.

Im Gegensatz zu Like a Dragon sind die Kämpfe hier nicht rundenbasiert, sondern folgen der klassischen Yakuza -Formel: Kombos, brutale Schläge und extreme Finisher. Wenn du das Kampfsystem in den vorherigen Spielen geliebt hast, wirst du hier nichts falsch machen. Ich persönlich fand es reine Unterhaltung, vor allem, weil man die Einstellungen anpassen kann, um Quick-Time-Events zugänglicher zu machen, und es gibt drei Schwierigkeitsstufen, damit selbst der unerfahrenste Yakuza Neuling zurechtkommt.

Es hat etwas unglaublich Befriedigendes, einen Haufen Piraten auszulöschen und alles mit einem übertriebenen Finisher zu beenden. Der Entwickler weiß, wie man ein solides Kampfsystem erstellt, und sie machen es auch hier wieder. Allerdings können sich die Kämpfe manchmal eintönig anfühlen, weil man ständig auf Feinde trifft, die kämpfen wollen, aber das ist Teil des Yakuza -Pakets. Wenn du die anderen Spiele der Serie gespielt hast, weißt du, worauf du dich einlässt. Der Punkt ist wiederum, dass die Entwickler zunehmend damit zu kämpfen haben, dem Spieler zu zeigen, dass die Herausforderung ständig zunimmt, und hier wirft das Spiel einfach viele Feinde auf dich und es kann ermüdend werden.

Neben den klassischen Schlachten gibt es auch Seeschlachten. Hier hat sich Ryu Ga Gotoku Studio eindeutig an Ubisoft orientiert und sich von Assassin's Creed: Black Flag inspirieren lassen. Du steuerst dein Schiff, segelst durch Ringe, um Geschwindigkeitsschübe zu erhalten, und kämpfst intensive Seeschlachten gegen feindliche Schiffe. Das Schiff verfügt über drei Verteidigungsmechanismen: Kanonen an den Seiten, ein Maschinengewehr im Bug und einen Boost für schnelle Manöver. Den Feind auszumanövrieren erfordert ein wenig Strategie, vor allem, wenn man auf stärkere Schiffe trifft, die Upgrades und bessere Taktiken erfordern, um zu gewinnen. Nach einer erfolgreichen Schlacht kannst du an Bord des Schiffes gehen und die Besatzung besiegen, eine coole Mechanik, die nie langweilig wird und auch nicht ihren Pomp und ihre Pracht verliert.

Wie immer verwendet der Entwickler Flächen aus früheren Spielen wieder. Ganz Hawaii aus dem Vorgänger ist für Majima und seine Crew frei zugänglich, gefüllt mit Geschäften, Schätzen und Seeleuten, die es zu rekrutieren gilt. Es gibt Nebenmissionen mit neuen und bekannten Gesichtern, und die Geschichte verwebt sich gut mit ihnen.

Auch die Schatzsuche ist ein großes Element. Noels Vater war ein Schatzsucher und du kannst Schätze auf der Karte finden, zu ihnen segeln, einen Haufen Feinde besiegen und eine dramatische Sequenz genießen, in der Majima die Truhe öffnet und ein Relikt in die Luft fliegt. Diese Gegenstände bieten Geld und Erfahrung, die notwendig sind, um im Spiel voranzukommen. Außerdem können Ringe gefunden werden, die Majima Upgrades in Stärke und Verteidigung verleihen.

Neben der Hauptgeschichte und den Nebenmissionen gibt es natürlich eine Fülle von Minispielen. Baseball, Go-Kart und eine Reihe neuer Spiele sind zurück. Diese sind perfekt, wenn du eine Pause von der umfangreichen Geschichte brauchst, in der die Zwischensequenzen oft 10-15 Minuten dauern können.

Und wie immer hat der Entwickler jede Menge Fanservice hineingestopft. Du kannst Soundtracks aus Segas letzten 40 Jahren freischalten, Master System Klassiker spielen und sogar als ehemalige Protagonisten aus der Serie spielen. Ryu Ga Gotoku Studio weiß, was ihre Fans wollen, und sie liefern.

Ich hatte eine großartige Erfahrung mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, aber man merkt, dass das Format eine Auffrischung benötigt. Die Grafik-Engine ist nicht mehr auf dem höchsten Niveau und vielleicht ist es an der Zeit, dass der Entwickler seine Spiel-Engine aufrüstet. Es funktioniert so, wie es sollte, aber die Charaktere fangen an, ein wenig abgehackt auszusehen. Deshalb halte ich mich ein wenig zurück, und ich tue das, denn obwohl es sich um ein verrücktes Spin-off handelt, veröffentlicht RGG neue Sachen in einem so schnellen Tempo, dass selbst der eingefleischteste Fan wie ich anfängt, die mentale Erschöpfung zu spüren. Hoffentlich werden sie diese Formel in Zukunft noch weiter optimieren.

Das heißt, wenn Sie die Yakuza -Serie lieben, werden Sie auch diese lieben. Es ist verrückt, actiongeladen und süchtig machend, genau wie es sein sollte. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Ryu Ga Gotoku Studio und Sega als nächstes auf die Beine stellen, aber ich denke, ich werde viel darin wiedererkennen, wie ich es in diesem Spiel tue, und das ist am Ende wirklich in Ordnung.