Tomb Raider IV-VI Remastered

Es gibt einen etwas prätentiösen Tomb Raider Liebhaber in mir, der gerne versuchen würde, zu beweisen, dass die Magie, der Charme und das Charisma dieser Spielserie nach Tomb Raider II deutlich zu schwinden begannen, aber das stimmt nicht. Ich war dieser einfachen Meinung, bis ich letztes Jahr in Ermangelung eines willigen Freiberuflers alle drei Spiele der vorherigen Sammlung noch einmal besuchte und relativ schnell feststellte, dass alle drei Spiele einen relativ hohen Standard hatten und haben. Ich erinnere mich vor allem an das dritte Spiel als ausgesprochen schlecht, würde es aber heute als eindeutig gutheißend einstufen, während das erste Abenteuer als eines der bemerkenswertesten Spiele aller Zeiten gilt.

Es gibt vor allem Teile von Tomb Raider: The Last Revelation, die viel besser sind, als ich sie in Erinnerung habe.

Ich erinnere mich auch daran, wie müde ich von der gleichen alten Formel war, als Core Design und Eidos das vierte Spiel der Serie, Tomb Raider: The Last Revelation, herausbrachten. Damals, drei Jahre nach dem Debüt des Original-Abenteuers, hatte ich genug von der gleichen Art von Erkundung, der gleichen Art von umgebungsbasierten Rätseln und der gleichen Art von starrer Spielsteuerung. Nichtsdestotrotz war The Last Revelation (1999) nie schlecht, und wenn ich es jetzt noch einmal durchlebe, ist es mir aufgefallen, wie unterschätzt es doch ist. Das Thema hier ist Astrologie und wie die Sterne insbesondere die alten Ägypter regierten, und es ist eine gut geschriebene und vernünftig strukturierte Geschichte mit gut ausgearbeiteten Manövern und vielen wirklich cleveren Rätseln, die wir hier bekommen. Und das trotz der Tatsache, dass das Entwicklerteam zu diesem Zeitpunkt (The Last Revelation wurde zur gleichen Zeit wie Tomb Raider III erstellt, was bedeutet, dass das Hauptteam von Core Design in der Mitte aufgeteilt worden war und doppelt so hart arbeitete, an doppelt so vielen Spielen) völlig erschöpft war.

Aspyr hat den guten Geschmack gehabt, das Grundrezept beizubehalten, aber auch kleine Funktionen und Animationen hinzugefügt, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Das fünfte Spiel dieser äußerst beliebten Spielserie ist Tomb Raider: Chronicles (2000), und als das Abenteuer beginnt, glaubt man, dass Lara Croft nach den Ereignissen von The Last Revelation tot ist. Wir dürfen "Lost Levels" von Tomb Raider III und The Last Revelation über willkürliche Rückblenden in einem Abenteuer durchspielen, das sich überall anfühlt. Schnell zusammengeschusterte Zwischensequenzen aus früheren Spielen, die bis zum letzten Tropfen gemolken wurden, weil Eidos Core Design verlangte, ein vollwertiges Spiel pro Jahr abzuliefern, mehr oder weniger. Sicher, es gibt Rätsel, die clever geplant sind, und sicher, es gibt einige Erkundungen, die ich bei früheren Gelegenheiten unbemerkt gelassen habe, die ich jetzt eher schätze als vermeide, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich klar, dass Core Design zu diesem Zeitpunkt Lara Croft satt hatten und dass ihre Vorstellungskraft weitgehend erschöpft war.

Der neue Fotomodus ist brillant, auch wenn ich kein Interesse daran habe, in einem 25 Jahre alten Spiel herumzusitzen und "hübsche Screenshots" zu machen.

Das dritte Spiel in dieser Sammlung ist nichts weniger als das geradezu lächerliche Tomb Raider: The Angel of Darkness, das wir hier bei Gamereactor im Oktober 2003 mit einer schwachen Vier belohnt haben, und ehrlich gesagt, waren wir verdammt großzügig, würde ich sagen. Denn dies ist ein wirklich miserables Spiel, das nicht viel anderes tut, als zu frustrieren. Core Design funktionierten parallel an Tomb Raider III, The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness, da dieses Abenteuer auf einer völlig neuen Version der eigenen Game-Engine basierte, die nun für PlayStation 2 statt PlayStation optimiert war und einen anderen Fokus in Bezug auf das Gameplay hatte. Lara war jetzt eine Solid Snake Möchtegern-Spielerin, die sich anschleichen, Feinde von hinten angreifen und erwürgen konnte, ohne ihre Position preiszugeben, und anstelle von Katakomben und riesigen Höhlensystemen waren viele der Levels Indoor-Umgebungen in London, die in keiner Weise oder Form funktionierten. The Angel of Darkness war vor fast 22 Jahren völlig frei von diesem Lara-Charme... Und heute ist es noch schlimmer.

Und genau da befinde ich mich, wenn es um diese Sammlung von Spielen geht, was bei Tomb Raider I-III Remastered nicht der Fall war. Diese drei Spiele sind bei weitem nicht so gut wie die ersten drei, wenn ich die beiden Sammlungen vergleichen müsste. Nichtsdestotrotz ist es leicht, all die Verbesserungen zu erkennen, die Aspyr in Bezug auf die Portierungsarbeit selbst vorgenommen hat. Sie können immer noch frei zwischen den alten und den neuen, ausgefeilten Grafiken wechseln. Die Bildwiederholfrequenz stottert und stolpert dieses Mal viel weniger, wenn man diese Sprünge macht, und der Wechsel zwischen "Moderne Steuerung" und "Panzersteuerung" (das Original) fließt noch flüssiger, ebenso wie die beiden neuen Animationen, die hinzugefügt wurden, um Laras Aufstieg zu erleichtern. Photo Mode wurde ebenfalls erweitert und ist dieses Mal absolut hervorragend.

Angel of Darkness bleibt eines der schlechtesten großen Spiele aller Zeiten.

Tomb Raider IV-VI Remastered ist also eine gute Arbeit in Bezug auf Aspyrs Bemühungen, aber die ursprünglichen Spiele, die einer modernen Behandlung unterzogen wurden, sind nicht ganz auf der Höhe der Zeit, was bedeutet, dass die Gesamtbewertung bei einer Fünf landet. Dies ist sicherlich ein Stück Spielegeschichte, aber wenn man bedenkt, wie mittelmäßig Chronicles ist und wie schlecht The Angel of Darkness ist, fällt es mir schwer zu erkennen, wie dies ein Blockbuster sein kann.