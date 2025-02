Verlorene Platten: Band Eins - Bloom

HQ

Als ich im Januar 2015 Life is Strange für ein anderes Medium rezensierte, war ich überwältigt, wie gut Don't Nod eine sehr relevante und realistische Geschichte erzählen konnte. Seitdem hat sich bei Don't Nod viel getan, aber mit Lost Records: Bloom & Rage sind sie einfach wieder in Topform.

Die Geschichte, die im Mittelpunkt von Lost Records: Bloom & Rage steht, handelt von vier Teenager-Mädchen, Nora, Autumn, Kat und Swann, die an einem Sommerabend im Jahr 1995 durch ziemlich dramatische Umstände zusammengebracht werden. Im Laufe dieses Sommers entwickeln die Mädchen eine enge Bindung und es ist ein Sommer, den sie nie vergessen werden - aus mehreren Gründen. Die Geschichte des Spiels springt zwischen jenem Sommer im Jahr 1995 und 2022 hin und her, als die Freunde erwachsen geworden sind und sich nach vielen Jahren der Trennung in einer örtlichen Kneipe getroffen haben - obwohl sie versprochen haben, sich nie wieder zu sehen. Warum also sind sie plötzlich in der gleichen Stadt wie 1995 wieder vereint - das ist die zentrale Handlung von Lost Records: Bloom & Rage.

Von Anfang an schlüpfst du in die Rolle des etwas unbeholfenen, etwas nerdigen, leicht introvertierten und etwas unsicheren Swann, der auch der einzige spielbare Charakter des Spiels ist. Don't Nod ist wirklich gut darin, Menschen darzustellen und man bekommt schnell ein Gefühl dafür, wer die vier Mädchen sind. Sie fühlen sich echt an, sie sind ängstlich, fehlerhaft, unsicher, und es gibt sie in verschiedenen Größen, Ethnien und Proportionen - genau wie echte Menschen. Sie bilden das Zentrum einer Geschichte über die Selbsterforschung, die Überwindung der Herausforderungen des Teenagerlebens und das Knüpfen neuer Freundschaften. Und die Angst, sich gegenseitig zu verlieren.

Die Geschichte in Lost Records: Bloom & Rage entwickelt sich langsam - sehr langsam. Es wird sicherlich für einige zu lang sein, aber ich genieße das langsame Tempo, in dem es Raum zum Nachdenken gibt und wo es Sequenzen gibt, in denen Ruhe und Stille die Oberhand gewinnen. Man kann nicht anders, als ein Twin Peaks Gefühl zu bekommen, wenn sich das Spiel langsam bewegt und manchmal von Sequenzen unterbrochen wird, in denen nichts passiert - das verleiht dem Spiel eine ganz besondere Atmosphäre.

Hier gibt es nicht viel Gameplay, da man wirklich Zeuge einer interaktiven Erzählung wird, bei der man ein Mitspracherecht hat. Du musst die Umgebung erkunden und einfache Rätsel lösen, und du kannst verschiedene Dialogrichtungen wählen, die die Beziehung zwischen den vier Mädchen verändern. Um ein wenig mehr Interaktion mit den Spielern zu schaffen, hat Swann eine Videokamera, die sie gerne benutzt. Sie filmt die Tiere im Wald, ihre drei Freunde beim Herumalbern und einige der Aufnahmen sind eigentlich obligatorisch für die Gesamterzählung, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, zusätzliche Elemente der Welt einzufangen, nur weil Swann Lust dazu hat. Das kann die Dokumentation verschiedener Vogelarten in der Umgebung sein, Graffitis auf dem Parkplatz, das Filmen des ungewöhnlichen Wasserturms aus verschiedenen Blickwinkeln oder das Aufnehmen von Swanns Katze bei etwas Besonderem.

Die Grafik ist recht angenehm und atmosphärisch und verwendet im Allgemeinen sehr kinoreife Kamerawinkel und stetige Schwenks, um die Dinge langsamer und ruhiger zu halten. Don't Nod hat es auch geschafft, den Stil der 90er Jahre recht überzeugend einzufangen, vor allem wenn man Swanns Videokamera verwendet. Hier wechselt das Bild in ein 4:3-Format, mit körniger Qualität und zu hartem Kontrast, genau wie es mit den Videokameras in den 1990er Jahren aussah.

Die technische Seite ist jedoch eine etwas chaotische Angelegenheit. Die Grafik läuft nicht immer flüssig, es kann manchmal lange dauern, bis Oberflächen korrekt angezeigt werden, einige Charakterbewegungen sind etwas seltsam und ich hatte an einer Stelle einen Fortschrittsfehler, der bedeutete, dass ich meinen Spielstand laden musste, bevor ich weitermachen konnte.

Die Synchronsprecher machen einen tollen Job und die Dialoge sind immer glaubwürdig und überzeugend. Musik war schon immer ein zentraler Bestandteil des Erzählstils von Don't Nod und sie ist auch in Lost Records enthalten. Der Soundtrack stammt hauptsächlich von der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Ruth Radelet (Leadsängerin der Band Chromatics ) und der kanadischen Band Milk & Bone, und es ist ein verträumter und melancholischer Soundtrack, der perfekt in den Stil des Spiels passt - ein kraftvoller Soundtrack.

Sie können Lost Records: Bloom & Rage auf zwei Arten betrachten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, es als ein Spiel im traditionellen Sinne zu betrachten, werden Sie enttäuscht sein. Hier gibt es einfach nichts zu tun und, wie bereits erwähnt, geht es sehr, sehr langsam. Sie können es auch als interaktive Erzählung betrachten, und es kommt wirklich zur Geltung. Die Geschichte ist fesselnd, die Charaktere sind hervorragend und das Spiel hält sich an das bekannte Format der Life is Strange -Serie - nur besser.

Lost Records: Bloom & Rage ist eine sehr kraftvolle Geschichte - und das Ende hat mich wirklich überrascht. Man hatte das Gefühl, dass "etwas nicht stimmt" – nur nicht das! Es ist eine kraftvolle Geschichte über Menschen, über Unsicherheit, über Liebe, über Hass, über das Leben als Teenager in den 90er Jahren und es ist vor allem eine ergreifende Geschichte über Freundschaft und einige menschliche Qualitäten, die die Welt zu einem viel besseren Ort machen würden, wenn mehr von uns sie hätten.

Lost Records: Bloom & Rage ist ein Spiel, das dir noch eine Weile im Kopf bleibt, nachdem du es zu Ende gespielt hast. Nicht viele Spiele können das.

Lost Records: Bloom & Rage kommt in zwei Teilen (Bänder genannt) und Tape 1: Bloom ist jetzt erhältlich, während Tape 2: Rage Mitte April als kostenloses Update veröffentlicht wird.