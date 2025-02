HQ

"Der Film handelt von einem Mann, der in seinem Auto herumfährt und Popmusik hört." Dies waren Berichten zufolge die Worte, die Ryan Gosling davon überzeugten, dass Nicholas Winding Refn bei Drive Regie führen sollte, als Gosling Refn nach einem scheinbar unangenehmen ersten Treffen nach Hause fuhr. In einem Auto zu fahren und Musik zu hören, ist ein ganz besonderes Erlebnis, das sehr kraftvoll sein kann. Nostalgie und Melancholie können dich überfluten, zusammen mit Erinnerungen an Kindheit und Jugend, Liebe und Reue, die sich mit Vorfreude, Angst und Hoffnung für die Zukunft vermischen. Oder vielleicht ist es einfach nur eine Atempause, in der Sie nur ruhig bleiben und den Blick auf die Straße richten müssen. Die Hände am Lenkrad, die Töne aus den Lautsprechern, das Funkeln der Straßenlaternen auf der Motorhaube, der hypnotische Rhythmus der Scheibenwischer...

Wir Videospieler sind ein nostalgischer Haufen. Kaum ist die vorherige Generation von Spielen und Konsolen eingestellt, setzen wir unsere rosarote Brille auf und träumen zurück in eine unbeschwertere und einfachere Zeit mit besseren Spielen. Keep Driving ist eine der nostalgischsten Spielerfahrungen, die ich je hatte, nicht nur, weil es wie ein altes Spiel aussieht, sondern auch, weil es in einer Zeit spielt, an die ich noch nicht nostalgisch denken wollte: die 2000er Jahre - ist das wirklich so lange her?

Als 20-Jähriger in den frühen 2000er Jahren hast du dein erstes Auto und einen Brief von einem Freund, der dir sagt, dass du zu einem Musikfestival auf der anderen Seite Schwedens kommen sollst, und es dauert nicht lange, bis du durch die Landschaft fährst, während Indie-Pop aus den Lautsprechern dröhnt. Du musst langsamer werden, als ein Traktor vor dir herkriecht. Du überholst ihn, nur um vor einer Kuh auf der Straße bremsen zu müssen - oder einer Schafherde, oder du wirst von der Polizei angehalten, oder ein Regenbogen lenkt dich am Horizont ab. Ja, auf einem Roadtrip zu sein, ist eine Herausforderung. Glücklicherweise triffst du auf dem Weg auch eine Reihe von Anhaltern, die du mitnehmen kannst, die dir auf deiner Reise helfen, sie aber auch unberechenbar machen können.

Werbung:

Keep Driving ist ein Ressourcenmanagement-RPG mit Roguelike-Elementen, verpackt in wunderschöne Pixelkunst und ebenso wunderschöne Indie-Musik. Es lässt sich vielleicht am besten als eine Mischung aus The Oregon Trail und Darkest Dungeon beschreiben, aber natürlich in einer völlig anderen Umgebung. Der Gameplay-Loop verläuft mehr oder weniger wie oben beschrieben. Du wählst den nächsten Stopp auf der Karte aus und nimmst dann Fahrt auf. Auf dem Weg dorthin besteht die Gefahr, auf sogenannte Road Events zu stoßen, bei denen eine Art rundenbasiertes Kampfsystem zum Einsatz kommt. Es gibt vier verschiedene Ressourcen, die von diesen Ereignissen betroffen sein können: Benzin, Autoverschleiß, Energie und Geld. Diese werden durch verschiedenfarbige Symbole dargestellt, die in einer Sequenz angeordnet sind. In jeder Runde kannst du dann verschiedene Fähigkeiten oder Gegenstände verwenden, um ein oder mehrere Symbole zu entfernen. Sobald alle Symbole entfernt wurden, können Sie Ihre Reise fortsetzen. Es ist relativ einfach, aber auch sehr eintönig. Es ist amüsant, dass es sich bei den "Schlachten" eher um Traktoren und Schafe auf der Straße als um Monster in einer Höhle handelt, aber da alle Ereignisse im Grunde auf farbige Symbole reduziert sind, ist es eigentlich egal, was jedes einzelne vorgibt zu sein. Sie sind dasselbe, und es sind keine aufregenden Schlachten. Im Gegenteil, sie können ein bisschen nervig werden.

Unterwegs halten Sie an verschiedenen Stopps. Das kann eine einsame Tankstelle oder eine Großstadt sein. Je nach Standort hast du die Möglichkeit, Vorräte zu kaufen, dein Auto aufzurüsten oder Jobs anzunehmen, um etwas Geld zu verdienen. Am wichtigsten ist, dass es eine Vielzahl von Anhaltern gibt, die man mitnehmen kann. Diese haben entweder ein eigenes Ziel, zu dem sie wollen, oder sie wollen einfach nur auf ein Abenteuer in die Welt hinaus. Je nachdem, welchen Routen man folgt und welche Aufgaben der Anhalter man übernimmt, gibt es neun verschiedene Enden, die ich zählen könnte, von denen jedes ein paar Stunden dauert, um es zu erreichen.

Das ist ein ziemlich guter Wiederspielwert für ein Indie-Spiel, aber leider ist das Gameplay selbst zu eintönig und langweilig, und den Überblick über die verschiedenen Ressourcen zu behalten, kann auch schwierig und etwas stressig sein. Zwischen jedem Spiel kannst du jedoch Upgrades für das Auto beibehalten und du kannst das Spiel auch ein wenig einfacher machen, indem du auswählst, wie gut die Beziehung des Charakters zu seinen Eltern ist. Wenn das Auto kaputt geht und dir das Geld ausgeht, kannst du deine Eltern anrufen. Es gibt eine gewisse prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass sie den Hörer abnehmen, je nachdem, wie gut eure Beziehung ist und wie oft ihr bereits angerufen habt. Wenn sie nicht abheben, ist die Reise vorbei und das Spiel verloren.

Werbung:

Wie gesagt, das Spiel ist relativ eintönig und in seiner Spielschleife wirklich ziemlich langweilig. Der Grund, warum ich es empfehle, ist, dass Keep Driving sehr stark ein "Vibes"-Spiel ist, und du wirst wissen, ob du damit einverstanden bist, nachdem du den Trailer gesehen hast. Die Pixel-Art-Grafik ist wunderschön und der Soundtrack enthält ein paar schwedische Indie-Bands, von denen ich noch nie zuvor gehört habe, die aber seitdem in meiner Musik-App immer wieder zu hören sind.

Wenn Sie, wie ich, vielleicht eine kleine nostalgische Träne vergießen, wenn Sie sich an einen Roadtrip erinnern, den Sie mit Ihren Freunden unternommen haben, dann sollten Sie sich unbedingt Keep Driving ansehen. Es ist ein goldenes kleines Juwel von einem Spiel, das leider wahrscheinlich zu langweilig ist, um es zu spielen, wenn man sich nicht ganz damit anfreunden kann.