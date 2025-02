HQ

Wenn es eine Sache gibt, die ältere Sportspiele haben, die die neueren nicht haben, dann wäre es Charme und Spaß. Leider bietet keines der Spiele in den Accolade Sports Collection dies an. Dies ist eine Sammlung von fünf Spielen; ein MS-DOS-Titel und vier Sega Mega Drive Spiele aus der ersten Hälfte der 90er Jahre. Accolade hat im Laufe der Jahre viele Sportspiele gemacht und daher ist es etwas enttäuschend, dass die Sammlung so klein ist. Es gibt kein Spiel aus der Jack Nicklaus-Serie, einem Spiel, das mit seinem Drei-Klick-System das virtuelle Golf revolutioniert hat und das in diesem Genre immer noch verwendet wird. Ebenfalls fehlen die Test Drive -Serie, das American-Football-Spiel 4th & Inches und einige andere. Was wir stattdessen bekommen, sind zwei Spiele in der Hardball! -Serie, was sich etwas unnötig anfühlt, die "Olympischen Spiele" Summer Challenge und Winter Challenge und das Basketballspiel Hoops Shut Up and Jam. Keines der Spiele ist gut gealtert, die Steuerung ist ziemlich brutal und diese Zeit ist auch nicht dafür bekannt, einen guten Soundtrack zu haben.

Gehen Sie Sport!

Das älteste Spiel auf der Liste ist das Baseballspiel Hardball!, das ein passendes Spiel für diese Liste ist, da es ein Hit war. Es verkaufte sich über eine halbe Million Mal, wurde erstmals 1985 für die Commodore 64 veröffentlicht, und die Version dieser Sammlung ist die aktualisierte Mega Drive -Portierung von 1991. Also, zumindest ist es etwas ausgefeilter. Das kann man von seinem Vorgänger Hardball II (der das Ausrufezeichen übersprungen hat) nicht sagen. Stattdessen ist es das MS-DOS-Modell von 1990, das auf zwei Disketten geliefert wurde. Wenn Sie ein Fan von vielen Pixeln sind, ist dies etwas für Sie, aber der Sound ist fast nicht vorhanden, und die ursprüngliche Steuerung ist so primitiv wie es nur geht. Glücklicherweise wurde es an die moderne Steuerung angepasst, was zu schätzen weiß, was jedes Spiel auch bietet, indem es die Möglichkeit bietet, das Layout der Steuerung zu ändern. Jetzt ist diese Version des Spiels hübscher, schneller und macht einfach mehr Spaß. Die Kamera hätte allerdings etwas Arbeit vertragen können, da Spieler manchmal aus dem Bild fallen, wenn sie einem Ball hinterherjagen, aber insgesamt ist es ein völlig gutes Spiel. Es stellt sich jedoch die Frage, warum sie sich für die Fortsetzung entschieden haben, insbesondere für eine minderwertige und ältere Version als das Original, da ich sie gerne durch etwas anderes ersetzt hätte.

Die Bildwiederholrate beim Skifahren ruckelt wie ein alter Diaprojektor.

Als nächstes folgen Winter Challenge und Summer Challenge aus den Jahren 1992 bzw. 1993. Auch hier sind beide gute Spiele, aber mit ihren Mängeln. Es ist betriebssystembasiert, aber es fehlt ihnen eine Lizenz, weshalb sie The Games genannt werden. Sie sind in Aussehen und Struktur fast identisch, außer dass der eine offensichtlich Wintersport und der andere Sommersport enthält. Es gibt zwar eine gute Auswahl an Sportarten, aber es ist nicht wirklich möglich, sie zu genießen, da die Spiele so langsam voranschreiten und sie bei einigen Sportarten ein wenig stottern können, in einigen Fällen so stark, dass sich die Skipiste für mich irgendwann nicht mehr bewegte, obwohl der Skifahrer immer noch kontrolliert werden konnte, aber an der gleichen Stelle feststeckte... Das ist ein kleiner Schlag, wenn man es mit Spielen zu tun hat, die in ihrer ursprünglichen Form über 30 Jahre alt sind. Wenn es um die verschiedenen Sportarten geht, gibt es im Grunde alle, die man sich von den Olympischen Spielen vorstellen kann, abzüglich des Breakdance vom letzten Jahr...

Hoops Shut Up And Jam ist das beste Spiel in der Sammlung.

Schließlich haben wir das beste Spiel der Sammlung, nämlich Hoops Shut Up And Jam. Sie erkennen das Spiel vielleicht an seinem ursprünglichen Namen Barkley Shut Up And Jam. Aber als die Entwickler die Lizenz zur Verwendung von Charles Barkleys Namen verloren, ersetzten sie ihn durch das fiktive Joe Hoops. Es ist das gleiche Cover, der gleiche Titelbildschirm, aber mit der Titelperson, die ersetzt wurde. Es ist klassischer Zwei-gegen-Zwei-Arcade-Basketball, aber NBA Jam ist Shut Up And Jam weit überlegen, obwohl es im Jahr zuvor veröffentlicht wurde. Du kannst einen Spieler aus einer Reihe von coolen Namen wie Gunner, Wildman und T Bone auswählen, die alle unterschiedliche Attribute haben, und dann schließt du dich mit einem anderen Charakter mit einem coolen Namen zusammen und versuchst, die beiden Gegner zu schlagen. Die Steuerung ist reaktionsschnell und der Basketball ist schnell, aber es fühlt sich immer noch frustrierend an, es zu spielen. Dein Teamkollege kann sowohl der Beste im Umgang mit einem Ball als auch der Dümmste sein. Entweder werfen sie einen Dreier von der Mittellinie oder ziehen das gesamte Spielfeld nach hinten, wenn sie ganz alleine auf dem Weg zum Korb sind. Es ist eindeutig das Spiel, das am besten fließt und dasjenige, das ich empfehlen würde, wenn ich mich entscheiden müsste.

Leider ist dies keine sehr gute Sammlung.

Die Accolade Sports Collection ist eine seltsame Sammlung. Es gibt viel zu wenige Spiele, mit mindestens einem, das (Hardball II, das eine minderwertige und ältere Version des Originals Hardball ) ist, völlig unnötig ist, und es gibt viel Platz für viele andere, die aufgenommen worden wären. Keines der Spiele ist besonders gut gealtert, und die Steuerung fühlt sich größtenteils uralt an. Es ist leicht, mit Nostalgie auf Retro-Projekte zurückzublicken, und die Spiele haben damals vielleicht mehr Spaß gemacht, aber das bedeutet nicht, dass alle Spiele das sind. QUByte, das Unternehmen hinter der Kollektion, hat zumindest ein paar Dinge eingebaut, um das Erlebnis in Form von Zurückspulen, der Möglichkeit, Eingaben zu ändern, und verschiedenen Optionen für die Bildschirmgröße zu verbessern, aber am Ende ist dies eine Sammlung, die der Vergangenheit angehört. Die Gegenwart hat sich weiterentwickelt.