Während ich diese Rezension schreibe, läuft While Waiting im Hintergrund. Was dieses Spiel sehr anders macht, ist, dass man die Levels abschließt, indem man es einfach sein lässt. Wie der Titel schon sagt, wird jedes Level durch Warten abgeschlossen. Das macht While Waiting in vielerlei Hinsicht ganz anders als alles, was ich zuvor gespielt habe. Es beginnt in der frühesten Phase des Lebens; Du wartest darauf, geboren zu werden. Hier stehen Sie in einer Warteschlange... und warten. Dann kommen alle Ereignisse, die das Leben in einer Reihe ausmachen, die das gleiche Thema haben, wo du darauf wartest, dass sie geschehen. Jede Szene ist nur ein paar Minuten lang und du kannst deinen Charakter bewegen, mit einigen Objekten interagieren und es gibt eine Liste mit kleinen Erfolgen, die du abschließen musst. Das bedeutet, dass es während der Wartezeit etwas zu tun gibt...

Hier steckt eine sehr originelle Designidee. In allem, von der Art und Weise, wie es aussieht, über die klassische Musik, die die Bilder schmückt, bis hin zur ganzen Stille. Es ist ein bisschen wie eine Visual Novel ohne den ganzen Text, wie ein Walking-Simulator, nur in Standbildern. Das Spiel begleitet den anonymen Charakter durch sein ganzes Leben, sei es beim Warten auf den Bus, beim Warten auf das Ende einer Unterrichtsstunde, beim Warten auf das Füttern. Es handelt sich um kleine Gemälde aus einem dieser Bücher, in die man die Farben selbst einträgt, nur dass keine Farbe ausgefüllt wird und das meiste nur leere Silhouetten sind, abzüglich der Dinge, mit denen man interagieren kann.

In manchen Szenen kann man Dinge tun, die etwas seltsam sind.

Gerade durch die Untersuchung der kleinen Umgebungen haken Sie die Dinge auf Ihrer To-Do-Liste ab. Es wird nur ein kurzer Hinweis gegeben und man läuft einfach herum und fasst alles an, was man anfassen kann. Wenn du zu den Menschen gehörst, die all diese Dinge gerne tun, musst du einen zweiten Spieldurchgang machen, denn eines der Kriterien ist es, "nichts zu tun". Es ist jedoch völlig in Ordnung, das Spiel in diesem Fall einfach in Ruhe zu lassen und die Levels nacheinander durchgehen zu lassen.

While Waiting ist sehr schwer nach reiner Unterhaltung zu beurteilen. Es beginnt sogar mit einigen warnenden Worten, dass es nur ums Warten geht und manchmal langweilig werden kann. Das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass ich mich ziemlich hin- und hergerissen fühle, was die ganze Erfahrung angeht. Es macht Spaß, zu beobachten, wie sich das Leben langsam entfaltet, und die Idee, einer Figur von der Geburt bis ins Leben zu folgen, ist einzigartig. Die verschiedenen Szenen sind angenehm, aber naja, es passiert nicht viel... Ich denke, das ganze Konzept hätte mit etwas aufgebrochen werden sollen, das es variiert, aber gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die Vision selbst verloren gehen könnte. Wenn ich die Chance bekomme, Snake auf einem Fernseher zu spielen oder Bücher zu sortieren wie in Tetris, fühlt es sich immer noch so an, als würden diese kleinen Rätsel und die Interaktivität die Langeweile massiv aufwirbeln.

Es gibt viele Wartezeiten. Viel.

Dieses Spiel erfordert viel Geduld, vor allem, wenn du dich dafür entscheidest, dich aktiv damit auseinanderzusetzen. Wenn man es einfach im Hintergrund laufen lässt und sich die Bilder anschaut und der Musik lauscht, wird es ganz angenehm, das ganze Leben der Figur zu verfolgen. Aber gleichzeitig ist es sehr langsam und, wie gesagt, völlig frei von Abwechslung in Bezug auf die Spielmechaniken. Mit hundert Levels hat es wirklich Zeit, alle möglichen Szenarien im Leben zu durchlaufen, aber es gibt einige schnelle Sprünge, vor allem zwischen Kindheit und Jugend, und einige Szenen fühlen sich eher wie Kopien voneinander an. Klar gibt es im echten Leben viel Schlangestehen, aber hier hätte man ein Drittel all dieser Szenen entfernen können und es wären immer noch viele davon gewesen.

Nach etwa einem Drittel des Weges muss man an einem Fußgängerüberweg warten. Diese Szene ist zumindest sehr kurz, aber es gibt zu viele dieser eher uninteressanten Szenen. Ich denke auch, dass die klassische Musik nicht immer zu den Szenen passt. Es ist, als ob die Entwickler ein wenig zu eifrig mit den Piano-Loops geworden sind, um das Spiel aufzupeppen.

Ich möchte der unglaublich kreativen Grundidee Anerkennung zollen. Es ist ein sehr originelles Konzept mit einem schönen visuellen Stil, so dass es sich nicht wie eine völlige Zeitverschwendung anfühlt. Aber am Ende herrscht für mich leider eher ein Gefühl der Langeweile als die Qualität der Unterhaltung vor.