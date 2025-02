Es gibt zwar eine ganze Reihe hervorragender Tower-Defense-Spiele - sei es Plants vs. Zombies, Defense Grid, Dungeon Defenders, Orcs Must Die!, Iron Brigade und so weiter - aber ich persönlich und fest davon überzeugt, dass die größte Tower-Defense-Serie Bloons TD ist. Es ist unkompliziert, mühelos unterhaltsam, weit verbreitet und äußerst aufregend zu beobachten, wie Tausende und Abertausende von Ballons von einer Armee von Verteidigungsanlagen zum Platzen gebracht werden. Es ist in vielerlei Hinsicht ein Erfolgsrezept, aber es hat jetzt einen sehr starken Konkurrenten.

In der letzten Woche habe ich eine Menge Zeit damit verbracht, GrizzlyGames ' Thronefall zu spielen, und Junge, ich bin beeindruckt. Die Idee dieses Spiels ist Bloons sehr ähnlich, da es minimalistisch und unkompliziert ist und eine sehr zentrale und klare Reihe von Zielen hat. Du hüpfst in eines von mehreren Biomen, baust eine Burg an einem ganz bestimmten und oft schwer zu verteidigenden Ort und hältst dann Welle um Welle angreifender Feinde zurück, indem du sie entweder als spielbaren Charakter physisch zerhackst oder indem du eine Reihe von Verteidigungsstrukturen einsetzt, um den Angriff zu verlangsamen und mit den immensen Chancen fertig zu werden.

Es ist ein Spiel, bei dem es nur um Strategie geht, aber kaum um Wirtschaft. Das finanzielle Element des Spiels, das oft einer der komplexesten Teile eines Tower-Defense-Titels sein kann, ist so begrenzt wie das einfache Verdienen von Goldmünzen aus bestimmten Gebäuden und von besiegten Feinden und die anschließende Verwendung dieser Münzen zwischen den Wellen, um neue Strukturen zu bauen oder ihr Potenzial zu verbessern. Wir sprechen hier auch nicht von verrückten Finanzen und Zahlen, denn ein Bau oder ein Upgrade kann in früheren Phasen vier Münzen kosten und dann bis in den zweistelligen Bereich aufsteigen. Der Punkt ist, dass Thronefall von vornherein eine sehr vereinfachte Formel ist, aber es ist keineswegs ein einfaches Spiel.

Das Konzept, all den zusätzlichen Fluff stromlinienförmig und einfach zu gestalten, bedeutet, dass die ganze Herausforderung dieses Spiels in seinen strategischen Elementen liegt. Baust du einen zweiten Bogenschützenturm und baust eine Mauer, die einen Engpass blockiert, oder rüstest du deine Mühle auf, um den Goldgewinn zu erhöhen? Bauen Sie eine Kaserne mit Speerkämpfern oder einen Bogenschießstand mit Armbrustschützen? Gibst du Münzen aus, um deine Burg zu verbessern, um weitere Upgrades freizuschalten und sie schwerer zu zerstören, oder verbesserst du stattdessen deine Verteidigung? Dies sind Fragen, die du dir Welle für Welle stellen musst, und obwohl sie einfach erscheinen mögen, kann die strategische Komplexität etwas überwältigender werden, wenn du auf eine Welle starrst, auf die Hunderte von Feinden aus vier verschiedenen Richtungen auf dich zustürmen.

Das Schöne an Thronefall ist auch, dass es ziemlich einfach ist. Sobald du eine Verteidigungsstruktur gebaut hast, wird sie ohne die Beteiligung des Spielers handeln, und das Gleiche gilt für die computergesteuerten verbündeten Soldaten, die du rekrutieren kannst. Sie können herumkommandiert und so eingestellt werden, dass sie bestimmte Bereiche verteidigen oder sich an die Position des Spielers bewegen, aber wenn es darum geht, Feinde zu bekämpfen, handeln sie von selbst. Das bedeutet, dass du deine ganze Zeit darauf verwenden kannst, bei Bedarf als steuerbarer Hauptheld einzuspringen, der dank seines montierten Designs angreifen und schneller manövrieren kann. Und GrizzlyGames bietet dir viele Möglichkeiten, dies an deine eigenen Bedürfnisse anzupassen, da du neue Waffentypen und Werkzeuge freischalten kannst, indem du Level abschließt und neue Biome erreichst.

Und das ist auch schon alles, was es über Thronefall zu wissen gibt. Du hast diese paar beweglichen Teile und musst sie auf deine eigene kreative Art und Weise gut einsetzen, um deine Burg für eine bestimmte Anzahl von Wellen zu verteidigen, um das Level zu "schlagen". Sicher, es gibt einige zusätzliche Elemente, sei es endlose Levels und Herausforderungsmodi oder sogar Modifikatoren, die das Erlebnis schwieriger machen, und über 50 Vorteile, die vor einer Mission festgelegt werden können und die durch das Aufleveln verdient werden, wobei die Erfahrung davon abhängt, wie gut man in jedem Level abschneidet. Aber das sind kleine zusätzliche Funktionen, die das Erlebnis verbessern und es entweder einfacher oder schwieriger machen, je nachdem, was Sie an diesem Tag suchen.

Thronefall ist auch ein fantastisches Spiel für diejenigen, die eine schnelle Lösung suchen. Wellen können einige Minuten dauern und es können etwa 15 Wellen pro Level zu überwinden sein. Aber du kannst speichern, aufhören und dann nach jeder Runde zu jedem Level zurückkehren, was es ideal für diejenigen macht, die ein Spiel suchen, an dem du hier und da 15 Minuten lang herumhacken kannst, so wie Bloons schon immer auf diese Weise erfolgreich war.

Ich möchte sagen, dass sich der Anstieg des Schwierigkeitsgrads manchmal fast gnadenlos und grausam anfühlen kann, wenn einige Wellen ein Kinderspiel sind und die nächste einen hoffen und um göttliches Eingreifen beten lässt. Auch wenn die Präsentation und die künstlerische Leitung schön, lebendig und einprägsam sind, gibt es in Bezug auf einige der komplizierteren Elemente Raum für Verbesserungen. Eine ordentliche Erklärung, welche Einheit welche ist und in welche Kategorie (Mensch, Belagerungswaffe, Monster usw.) sie passt, wäre immens hilfreich, vor allem auf der Nintendo Switch, wo die Fernperspektive es zu einer Herausforderung machen kann, die genaue Art des Gegners auf einem kleineren Display zu bestimmen. Thronefall ist eindeutig auf größere Bildschirme ausgerichtet, sei es eine angedockte Switch oder ein PC, denn im Handheld-Modus auf Nintendos Gerät kann es ein Albtraum sein, alles im Auge zu behalten, was mit diesen winzigen spriteartigen Charakteren passiert.

Aber ehrlich gesagt sind dies kleine Frustrationen im Gesamtende. Thronefall ist ein wirklich schöner und entzückender Indie-Film, der sich durch eine schlanke, intuitive und aufregende Tower-Defense-Formel auszeichnet. Die verschiedenen Herausforderungen und Gameplay-Modifikatoren bedeuten, dass es tonnenweise Inhalte zu entdecken und zu genießen gibt, und die künstlerische Ausrichtung und der strategische Bereich sorgen dafür, dass Thronefall nie enttäuscht. Für ein Spiel, das Sie auf Steam oder im eShop für etwas mehr als 10 £ kaufen können, ist dies so ziemlich ein Muss.