Poppy Playtime Kapitel 4: Sicherer Hafen

Es ist schon eine Weile her, dass das erste Kapitel von Poppy Playtime von studio MOB Entertainment veröffentlicht wurde (damals als kostenloser Download), genauer gesagt mehr als drei Jahre seit seiner Veröffentlichung auf Steam für alle Benutzer. Im Jahr 2024 erschien das Spiel zusammen mit dem zweiten Kapitel Fly in a Web auch auf der neuen Konsolengeneration. Mit all dem im Hinterkopf und den anderen jüngsten Einführungen in diesem Genre wird das Horror-Videospielerlebnis immer spezieller, auf eine Weise, die Filme oder ein Buch nicht liefern können, wenn der Spieler aktiv an der Geschichte teilnimmt. Normalerweise lachen oder verzweifeln wir, wenn wir einen Gruselfilm sehen, wenn die Hauptfigur zu lange braucht, um einen Draht zu verbinden oder über einen Spalt zu springen. In diesem Spiel wirst du nie wieder über solche Situationen lachen.

In diesem Survival-Horror-Spiel betreten wir die alte Playtime Co. Spielzeugfabrik, die aufgrund der Ereignisse, die sich in ihr abgespielt haben, verlassen wurde. Experimente zur Herstellung von Spielzeug, perverse Besitzer und eine Vielzahl von Geheimnissen werden in diesem vierten Kapitel enträtselt und bieten Fans der Franchise mehrere Antworten. Wir können uns nicht 100% sicher sein, aber einige Anspielungen auf George Orwells Roman 1984 sind in dieser Folge zu erkennen, insbesondere in der Symbolik, die sich auf neugierige Blicke und Überwachung konzentriert. Zudem schien die Serie immer unverhohlen von Five Nights at Freddy's (FNAF) und in geringerem Maße von einem Videospielklassiker beeinflusst zu sein: Portal.

Chapter 4: Safe Haven ist eine direkte Fortsetzung des dritten. Wir vermeiden zwar Spoiler zur Handlung, aber wir empfehlen, die vorherigen drei Kapitel zu spielen, um zu verstehen, wohin die Geschichte von Playtime Co. führt. Während die Erzählung einem linearen Grundriss folgt, schafft es das Spiel, die Aufmerksamkeit des Spielers zu halten. Durch fortschreitende Hinweise und Enthüllungen schafft es der Titel, uns trotz des Angstfaktors voranzubringen. Es ist erwähnenswert, dass einige bekannte Charaktere in diesem Teil gut entwickelt sind und Tiefenschichten hinzufügen, die die Qualität der Geschichte bereichern. Gleichzeitig zeichnen sich einige neue Charaktere durch ihre moralische Dualität aus, die bei ihnen mehr Empathie erzeugt. Wir werden keine Namen nennen, um das Spielerlebnis nicht zu verderben.

Ein Punkt, über den es innerhalb des Franchise einen Konsens gibt, ist die Qualität des Sets und des Artdesigns, begleitet von einer großen Verbesserung des Sounds. Im Laufe der Spiele wird klar, dass MOB Entertainment eine klare Vision davon hat, was sie vermitteln wollen, und das spiegelt sich in jeder neuen Episode wider. In der Theorie ist Kindlichkeit gleichbedeutend mit Unschuld, aber in Poppy Playtime ist dies nicht der Fall. Obwohl sich die Ästhetik der Szenarien manchmal wiederholen kann, gelingt es in dieser Episode perfekt, das Gefühl von "hier ist etwas Schreckliches passiert" perfekt zu vermitteln. Dadurch entsteht eine ständige Spannung, da wir jeden Moment angegriffen werden können. Der eher industrielle Stil, der in dieser Folge implementiert wurde, ist gut gelungen und trägt dazu bei, das Gefühl der Megalophobie zu verstärken. Was den Sound betrifft, so wurden die Geräusche der Feinde - ihre Schritte, ihr Gebrüll und ihre Todeseffekte - stark verbessert, so dass sich die Entwicklung jedes Teils organisch anfühlt und nicht nur eine Ergänzung der Geschichte.

Das erste große Problem mit Poppy Playtime: Chapter 4 liegt in der Mechanik und dem Gameplay. Ein Positives im Negativen ist das Auto-Save-System, das die Spannung aufrechterhält, bis das VHS-Logo in der oberen linken Ecke erscheint. In Bezug auf die Innovation bringt das Spiel jedoch keine wirklich neuen Mechaniken auf den Tisch. Es sind nur wenige Rätsel enthalten, die etwas andere Interaktionen erfordern als in den vorherigen Kapiteln. Das elektronische Zeigersystem ist immer noch ein charakteristisches Merkmal, aber es fühlt sich ein wenig eingeschränkt an und könnte eine Weiterentwicklung gebrauchen. Einige Rätsel sind relativ einfach und beruhen mehr auf der ständigen Verfolgung von Feinden als auf der Komplexität ihrer Lösung, was sie repetitiv und ermüdend macht, wenn sie nacheinander präsentiert werden.

Ein weiterer negativer Punkt sind die Feinde in diesem Kapitel. Die Absicht des Spiels mit den Kampf- und Ausweichrätseln ist klar, und obwohl es interessante (wenn auch einigermaßen vorhersehbare) Wendungen in der Handlung gibt, wiederholt sich die Formel zu oft. Bei vielen Gelegenheiten ist es möglich, Konfrontationen zu überstehen, indem man einfach wegläuft und sich versteckt, was die Wirkung der Erfahrung schmälert. Im letzten Kapitel dreht sich alles um Laufen und Ausweichen, und wenn der PC des Spielers nicht leistungsfähig genug ist, kann es zu grafischen Störungen in den Texturen kommen, die den Kampf behindern. Auch in einem der wichtigsten Abschnitte des Spiels leiden einige Feinde unter technischen Problemen und sind oft fehlerhaft. Wie in den vorherigen Teilen müssen auch in diesem Kapitel Patches heruntergeladen werden, um diese Fehler zu beheben. Trotzdem ist die Geschichte hinter diesen Charakteren faszinierend und hinterlässt Hinweise, die Neugier wecken, bis die Wahrheit ans Licht kommt.

Die Resonanz auf das Spiel war lauwarm. Auf Steam sind die Bewertungen wenige Tage nach der Veröffentlichung "gemischt", und es gibt viel Kritik für die Anzahl der Fehler und den geringen Schwierigkeitsgrad in einigen Segmenten, und es werden mehrere Patches benötigt, um die Leistung weiter zu verbessern und Details zu verfeinern. Es ist kein Spiel, das im Horrorgenre innovativ ist, obwohl es seine Ressourcen intelligent einsetzt, um eine Geschichte zu erzählen, die sich mit jedem Teil ausgefeilter anfühlt. Da noch viele Rätsel gelöst werden müssen, gibt es positive Erwartungen für die Zukunft.

Nachdem wir die Stärken und Schwächen des vierten Kapitels von Poppy Playtime analysiert haben, können wir sagen, dass es ein Spiel ist, das Fans des Genres empfohlen werden sollte, unabhängig davon, ob sie Stammgäste in Horror-Videospielen sind oder nicht. Es könnte sogar ein guter Einstiegspunkt für neue Spieler sein, wenn auch mit Vorsicht, da es einige gute Schrecken enthält. Seine Schwächen überschatten nicht die gute Arbeit, die MOB Entertainment leistet, um eine qualitativ hochwertige Geschichte zu entwickeln, nachdem das virale Phänomen vorüber war, trotz der technischen Höhen und Tiefen.