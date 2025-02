HQ

The Stone of Madness ist ein einzigartiges Erlebnis: ein Echtzeit-Strategie- und Stealth-Spiel, das in einem spanischen Kloster im 18. Jahrhundert spielt. Nur sehr wenige Spiele wagen es, religiöse Ikonografie jeglicher Art zu verwenden, aber The Stone of Madness steht stolz auf den Schultern von The Abbey of the Crime, einem 8-Bit-Spiel aus dem Jahr 1987, das von den längst ausgestorbenen Opera Soft entwickelt wurde, dem Eckpfeiler des sogenannten "goldenen Zeitalters der spanischen Software" und selbst von Umberto Ecos The Name of the Rose inspiriert wurde.

Das Spiel wurde vom Indie-Studio Teku entwickelt, später von Blasphemous Creators The Game Kitchen übernommen und von Tripwire Interactive veröffentlicht, der ihm seit seiner Veröffentlichung vor zwei Wochen nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Allerdings ist das Spiel selbst, obwohl es viele Tugenden besitzt und von den Ressourcen von The Game Kitchen profitiert (es wurde ursprünglich vor sechs Jahren von nur vier Leuten entwickelt), ein bescheideneres Projekt als Blasphemous und nicht so ausgefeilt, mit einigen Fehlern und Leistungsproblemen (zumindest bei Switch ).

Ein weiterer Punkt, den man bedenken sollte, ist, dass, während 2D-Action-Metroidvanias mittlerweile extrem beliebt sind, fast bis zur Erschöpfung, The Stone of Madness Teil eines viel nischenhafteren Genres ist: Stealth gemischt mit Echtzeitstrategie und Ressourcenmanagement, wie Commandos. Das bedeutet, dass nicht jeder mit dem Gameplay (und der Herausforderung), die es bietet, einverstanden sein wird, aber es funktioniert tatsächlich zum Vorteil des Spiels und hebt es noch mehr hervor. Dies ist ein schwieriges Spiel mit sehr komplexen Systemen, die sich manchmal überwältigend anfühlen und dich wahrscheinlich frustrieren werden. Du könntest von diesem Spiel verrückt gemacht werden... was eigentlich ziemlich passend ist.

The Stone of Madness hat fünf spielbare Charaktere. Sie alle sind im Kloster gefangen, und obwohl sie nicht wirklich Gefangene sind, können sie sich nicht frei durch jeden Raum bewegen, besonders wenn sie herumlaufen und plündern oder Dinge kaputt machen, und es gibt viele Wachen, die sie fangen werden, wenn sie nicht vorsichtig genug sind. Ihr Ziel ist es, aus dem Kloster zu entkommen und die dunklen Geheimnisse ans Licht zu bringen, die es birgt, aber um dies zu erreichen, müssen sie die vielen verschiedenen Bereiche erkunden, sei es die Bibliothek, die Gärten oder die Keller, und dabei seltsame Charaktere treffen und nach Schlüsselgegenständen suchen.

Jeder der fünf Charaktere hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten, aber auch Handicaps, die ihn in bestimmten Situationen unbrauchbar machen. Der Mönch Alfredo kann mit seiner Öllampe Räume erhellen, aber nicht in der Nähe von Leichen sein; während Eduardo stark genug ist, um Brücken mit Holz zu bauen oder Türen mit Ketten einzuschlagen, aber weder lesen noch sprechen kann, also schicke ihn nicht, wenn es dein Ziel ist, mit jemandem zu sprechen oder einen Brief zu lesen. Das Kind Amelia kann sich durch enge Löcher bewegen und ist in der Lage, Diebstahl zu leisten und Wachen abzulenken, hat aber Angst vor den Wasserspeiern im Kloster und friert in deren Nähe. Und dann ist da noch Leonora, die als einzige in der Lage ist, Wachen niederzuschlagen, aber sie hat Angst vor Feuer.

Jeder Charakter hat eine bestimmte "Achillesferse", die ihn den Verstand verlieren lässt. Wenn es auf Null fällt, entwickeln sie eine neue Phobie oder ein Handicap, was nichts Bahnbrechendes ist, aber sicherlich ärgerlich sein kann, wie z.B. Eduardo, der Klaustrophobie hat (sich nicht in kleinen Räumen verstecken kann) oder Leonora, die in der Nähe von Nonnen friert... weil sie sie so sehr fürchtet, schätze ich. Die Liste der Fähigkeiten und Handicaps ist riesig, und sie alle zu finden und zu lernen, wie man sie kontert, ist der spaßigste Teil des Spiels. Diese Nachteile werden deine Aufgaben viel schwieriger machen, sogar bis zu dem Punkt, an dem du deine Strategie ruinierst, was dich oft dazu zwingt, zum Reißbrett zurückzukehren oder das Kloster auf andere Weise zu erkunden. Wenn Sie dies tun, finden Sie vielleicht etwas Unerwartetes, einen Schlüsselgegenstand oder einen Geheimgang, der Ihnen das Leben erleichtert. Das Spiel gibt oft so viel, wie es braucht, und oft (wenn auch nicht immer) gibt es mehrere Lösungen für das gleiche Problem... Aber nicht alle von ihnen sind so subtil und verstohlen.

Das eher lineare erste Kapitel führt dich gut in diese Art von Dynamiken ein und nimmt sich Zeit, bevor du sie schließlich alle innerhalb des Tageszyklus des Spiels kontrollieren kannst. Jeder Tag dauert etwa zehn Minuten, und du kannst nur drei Charaktere auf einmal auswählen. Glücklicherweise gibt es eine unbegrenzte Anzahl von Tagen und keine Zeitbeschränkung, um das Spiel zu beenden (wie Pikmin ), was bedeutet, dass Planen, Erkunden und Experimentieren gefördert wird. Du wirst oft einen Tag beginnen, ohne wirklich zu wissen, welchen Charakter du brauchst, was bedeutet, dass der Tag verschwendet wird, aber das ist kein großes Problem... Abgesehen davon, dass die Charaktere mit jeder Nacht, die vergeht, mehr Verstand verlieren (obwohl du während der Nacht wieder bei Verstand sein kannst, die Charaktere heilen, Gegenstände herstellen und einige andere Aktivitäten ausführen kannst).

Wenn alle deine Charaktere ständig gefangen werden, bedeutet das auch, dass es mehr Sicherheit, mehr Wachen und sogar Fallen gibt, was die Herausforderung noch weiter erhöht. Manchmal ist ein Opfer erforderlich, um ein Endziel zu erreichen, aber wenn du mehr Phobien entwickelst, wirst du langsamer, aber es gibt keinen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, eine Grenze, die, wenn sie überschritten wird, ein völliges und irreparables Versagen bedeutet. Das Spiel ist auf diese Weise freizügiger, aber im Gegenzug darf man weder speichern noch mehrere Speicherdateien als "Backup" haben, wenn man zu viel vermasselt. Das Spiel speichert nach jedem Spieltag automatisch, so dass du jederzeit ganz einfach abschalten und zu einem anderen Zeitpunkt zurückkehren kannst...

Aber Sie werden viel vermasseln. Wir haben nur an der Oberfläche des Spiels gekratzt und wenn unsere Erfahrung mit The Stone of Madness hart klingt, dann liegt das daran, dass sie es ist. Laut den Entwicklern ist das Spiel absichtlich darauf ausgelegt, dass du scheiterst und die Verzweiflung deiner Charaktere teilst. Das Sicherheitsnetz, sich keine Sorgen um einen "Game Over"-Bildschirm machen zu müssen, bedeutet, dass das Spiel sich selbst die Erlaubnis gibt, brutal unversöhnlich zu sein, Ihnen auf Schritt und Tritt Hindernisse zuwirft und Sie häufig zwingt, auf den nächsten Tag zu warten, wenn Sie die notwendigen Charaktere nicht zur Hand haben. Im Gegenzug ist die Befriedigung, seine Ziele erreicht zu haben, groß, auch wenn die Handlung nichts Besonderes ist. Aber die Risiko- und Belohnungsbalance und die ständige Entdeckung neuer Dinge, die es zu tun oder zu erkunden gilt (mentale Notizen wie "Ich muss das morgen mit diesem anderen Charakter erkunden") sind zwei der größten Stärken des Spiels.

Es sollte beachtet werden, dass die beiden Kampagnen des Spiels im einfachen Modus gespielt werden können, wenn Sie sich nur auf die Geschichte konzentrieren und die (schöne) Kunst des Spiels schätzen möchten. Sich hinter dem Motto "Wir wollen, dass die Spieler verzweifeln" zu verstecken, rechtfertigt jedoch nicht alles. The Stone of Madness fühlt sich häufig unfair, undankbar, übermäßig hart und stumpfsinnig an, wenn es um die Ziele geht, die es erfüllt (selbst mit optionalen Hinweisen). Zu viele Fehler, mit manchmal katastrophalen Folgen, wurden durch Dinge verursacht, die fast unmöglich vorherzusagen waren, und einige Ungeschicklichkeiten mit der Steuerung halfen nicht, wie z. B. Charaktere, die Ihren Eingaben beim Wechseln von Bereichen nicht korrekt folgten oder nicht in der Lage waren, Multitasking zu betreiben und den Charakteren Befehle zu erteilen. Grafisch ist es auch etwas verwirrend (es gab mehrere Fälle, in denen ich geschworen hätte, dass es einen offenen Weg gibt, obwohl es tatsächlich eine Mauer oder eine Sackgasse gab). Darüber hinaus wurde die Switch -Version, die ich gespielt habe, durch schlechte Leistung und Fehler behindert, und es scheint, dass das Spiel auch auf Steam nicht super poliert ist. Es ist nicht unspielbar, aber auch nicht sehr angenehm...

Am Ende des Tages hängt der Spaß, den du an The Stone of Madness hast, erstens davon ab, wie sehr du Echtzeit-Strategiespiele wie Commandos, Desperados oder Shadow Complex magst, und zweitens davon, wie mutig du sein kannst, wenn du dich einer Herausforderung stellst, die ebenso lohnend wie brutal schwer ist. Es ist auch erwähnenswert, wenn Sie bereit sind, die Extrameile zu gehen, um einige Ungerechtigkeiten und Gameplay-Mängel in Kauf zu nehmen. Wenn du das schaffst, wirst du in der Lage sein, ein wirklich echtes Spiel zu genießen (oder durchzuleiden), mit einigen sehr mutigen Designentscheidungen, wunderschöner Musik und Goya-inspirierter Kunst, und das alles in einer Umgebung, wie du sie noch nie gespielt hast. The Stone of Madness ist nicht für jeden gemacht, oder vielleicht ist nicht jeder für The Stone of Madness gemacht. Aber da draußen, unter den Massen, gibt es einige Leute, die für dieses Spiel gemacht sind, und sie werden verrückt danach werden.