Atomic Heart: Verzauberung unter dem Meer

Ich war etwas aufgeregt, als ich vor ein paar Tagen Enchantment Under the Sea, den neuesten DLC für Atomic Heart, heruntergeladen habe. Sicher, ich war sehr gespannt auf das kaum zwei Jahre alte Hauptspiel, das interessanterweise die sowjetische Geschichte mit einer von Bioshock inspirierten FPS-Formel verbindet. Doch seither befindet sich die Qualität in einer Abwärtsspirale. Der erste DLC des Spiels, Annihilation Instinct, brauchte zu lange, um in Gang zu kommen, und der zweite, Trapped in Limbo, hatte kaum begonnen, als die Kette komplett riss und wir mit einem kreativen, aber auch äußerst frustrierenden Fiebertraum eines Plattformer-Abenteuers verwöhnt wurden.

Jetzt haben wir die dritte von vier Erweiterungen erreicht. Es ist fast ein Jahr her, seit der letzte veröffentlicht wurde, und vielleicht ist das der Grund, warum Enchantment Under the Sea mit einem wahren Artilleriebeschuss der Exposition beginnt. Wenn sich der Rauch nach der intensiven Zusammenfassung endlich verzieht, werden sich nur wenige an etwas anderes erinnern als an das Spielen als Elitesoldat Major Nechayev im Dienste des Vaterlandes, aber das ist auch schon alles, was man wirklich wissen muss, denn es ist von Anfang an rasant. Sie befinden sich in der Modellstadt Chelomey, einst der Stolz der Sowjetunion. Jetzt hat es sich jedoch in einen Albtraum aus randalierenden Killerrobotern verwandelt, die dich sogar mit roten Fahnen angreifen. Welch konterrevolutionäre Kühnheit! Nach dem intensiven Auftakt, der in einem Bosskampf gegen einen Tortenmann gipfelt, begeben Sie sich zur Unterwasser-Forschungsstation Triton, wo Sie versuchen müssen, zwei High-Tech-Ringe zu finden, die eine außer Kontrolle geratene KI aufhalten können.

Der riesige Unterwasserkomplex voller tödlicher Riesenkrabben und sprechender Delfine erinnert an Bioshock, und die Entwickler Mundfish machen keinen Hehl aus ihrer Inspiration. Es gibt viele kleine Easter Eggs in allem, von Missionsnamen bis hin zu physischen Objekten, die nicht nur als Fußnoten für den bahnbrechenden FPS Irrational Games dienen, sondern auch für andere Klassiker wie Portal und Fallout.

Aber auch Enchantment Under the Sea schafft es, sich abzuheben. Während die Satire von Bioshock scharfsinnig und direkt war, ist die alternative Version der Sowjetunion in Atomic Heart nuancierter und vielseitiger; vielleicht, weil seine fiktive Welt nicht auf dem feuchten Traum eines jeden Ultraliberalen basiert, sondern auf einer realen Ideologie und Ästhetik, die auf ihrem Höhepunkt ein Sechstel der Landoberfläche der Erde bedeckte. Dies kommt beim Aufbau der Welt der Erweiterung besonders gut zum Tragen, das nach Möglichkeit sogar besser ist als im Hauptspiel. Den russischen Bauherren gelingt es nicht nur, die Mammutfassade der Sowjetunion einzufangen, die durch die pompösen Statuen und hoch aufragenden roten Fahnen symbolisiert wird. Nein, es sind genauso die kleinen Dinge, die die Welt zum Leben erwecken. Lustige Graffiti, schöne Propagandaplakate, bürokratische E-Mails. Ja, sogar besiegte Roboter und tote Wissenschaftler, die abwechselnd amüsant und makabr platziert sind, helfen dabei, die Welt zum Leben zu erwecken. Der Detaillierungsgrad steht kurz bevor, und die Entwickler haben materielle Belohnungen in Form von Upgrades für diejenigen bereitgestellt, die jeden Winkel erkunden.

Auch der Soundtrack ist fast überwältigend und schafft es sogar, das Hauptspiel zu übertreffen. Atmosphärische Melodien weben sich zwischen sowjetischen Pophits und klassischer Musik hin und her, und vor allem die Bosskämpfe werden durch die Musik auf ein neues Niveau gehoben. Mit feinen Soundeffekten, egal ob es sich um laute Explosionen oder die eher meditativen Schallwellen Ihrer Unterwasserschwimmzüge handelt, ist der wunde Punkt wieder einmal die Sprachausgabe. Auf Russisch ist das natürlich in Ordnung, aber auf Englisch erreicht keiner der Synchronsprecher das hohe Produktionsniveau, das den Rest des Erlebnisses kennzeichnet. Das ist eine Schande, denn die Dialoge sind eigentlich brillant geschrieben, und vor allem Netschajews Gespräche mit seiner Frau Katja, die jetzt als KI in seinem Handschuh lebt (ich habe dir gesagt, dass es verrückt ist), sind sowohl von Zärtlichkeit als auch von Biss erfüllt.

Wenn es um das Gameplay geht, hat sich Mundfish mit diesem DLC dafür entschieden, etwas unnötiges Fett wegzulassen, um das Erlebnis stärker zu machen. Die fünf "magischen" Fähigkeiten von Atomic Heart sind verschwunden und an ihrer Stelle hast du zwei neue. Der eine ist etwas so Altmodisches wie ein zerstörerischer Feuerball. Der andere ist etwas kreativer. Sehr früh bekommst du eine Peitsche, die die Menschen sozialistisch näher zusammenbringt - du kannst entweder auf deine Feinde schwingen oder sie zu dir ziehen, wenn sie in die weniger tödliche Kategorie fallen. Das Ergebnis ist jedoch dasselbe: eine Öffnung für eine deiner vier Waffen, zu denen eine mächtige Schrotflinte und eine elektrisch geladene Keule gehören. Es mag sich nach einer kleinen Auswahl anhören, aber da sowohl die Waffen als auch die Fähigkeiten alternative Schussmethoden und verschiedene Upgrade-Pfade haben, die auf unterschiedliche Weise interagieren, mangelt es nie an Abwechslung.

Enchantment under the Sea behebt auch eines der größten Probleme des Hauptspiels. Die Kombination aus zahlreichen und schnellen Gegnern mit engen, überfüllten Räumen führte zu einer Reihe von nervigen Toden, da man zwischen Bedrohungen und Möbeln eingequetscht wurde. Hier sind die Umgebungen weitaus besser gestaltet, und vor allem, wenn du einem Boss gegenüberstehst oder in eine größere Schlacht einsteigst, möchtest du eine große, offene Umgebung, in der du kämpfen kannst, wie z.B. eine Lobby oder eine Halle. Auch das Leveldesign geht Hand in Hand mit deinen neuen Fähigkeiten. Mit deiner Peitsche kannst du auch um Ecken an Decken und Wänden schwingen, was vor allem in den intensiven und gut gestalteten Bosskämpfen nützlich ist.

Fähigkeiten spielen auch eine große Rolle in den Rätseln des Spiels, auch wenn dieser Begriff vielleicht übertrieben ist. Egal, ob du dich in neue Gebiete schwingst oder versteinertes Plankton mit deinem Feuerball entfernst, es ist nicht gerade etwas, wofür du eine Mensa-Mitgliedschaft voraussetzen musst. Ich vermisse ein bisschen die Herausforderung, aber als Gegengewicht zu den hektischen Kämpfen funktioniert es gut. Das Tempo der Erweiterung ist im Allgemeinen sehr gut, und wenn man, wie ich, jede Toilette inspizieren und jedes Poster unter die Lupe nehmen muss, wird man locker sechs Stunden damit verbringen, während sehr entschlossene Spieler wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit durchkommen werden.

Enchantment Under the Sea ist wie eine gut geölte Maschine. Es mag weniger Zahnräder haben als das Hauptspiel, aber die Verbindungen zwischen Leveldesign, Waffen, Fähigkeiten und Erkundung sind robuster als je zuvor. Die Geschichte hätte vielleicht geradliniger erzählt werden können, und lassen Sie sich nicht von den Trailern täuschen: Die neuen Charaktere, darunter die Meeresbiologin Nastya und der mysteriöse The Hunter, spielen nur eine kleine Rolle. Ich vermisse auch ein paar kreativere Rätsel, aber abgesehen davon ist dies eine der seltenen Erweiterungen, die es tatsächlich schafft, das Hauptspiel zu verbessern. Hoffentlich erwartet uns mit dem vierten und letzten DLC ein großes Finale.