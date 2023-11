Agatha Christie - Mord im Orient-Express

HQ

Hercule Poirot ist in den luxuriösen Orient-Express nach Paris eingestiegen. Kurz nach der Abfahrt in Istanbul gerät der Zug jedoch in einen Schneesturm und als ob das nicht genug wäre, wird der rätselhafte Geschäftsmann Ratchett ermordet aufgefunden. Als sich herausstellt, dass die Passagierliste voller Verdächtiger ist, hat der belgische Meisterdetektiv alle Hände voll zu tun, um einer komplizierten und weitreichenden Verschwörung auf den Grund zu gehen.

Wenn Sie Agatha Christies Original-Krimi aus dem Jahr 1934 gelesen oder eine der unzähligen Verfilmungen gesehen haben, wissen Sie, worauf Sie sich bei Microids' Abenteuerspiel Murder on the Orient Express einlassen. Am Ende ist es jedoch eine Überraschung. Der Entwickler Microids Lyon hat sich entschieden, die klassische Kriminalgeschichte, die nun im Jahr 2023 spielt, zu erweitern, fortzuführen und in gewisser Weise zu modernisieren. Es ist eine Entscheidung, die das Erlebnis in jeder Hinsicht verbessert, unabhängig davon, ob Sie mit dem Original vertraut sind oder nicht.

Die größte Neuerung des Originaldrehbuchs ist die amerikanische Detektivin Joanna Locke. Mehrere Kapitel folgen ihrer Untersuchung der Familientragödie, die den dramatischen Ereignissen im Zug zugrunde liegt. Mit ihrer rauen, von True Crime inspirierten Atmosphäre bieten Lockes Kapitel einen schönen Kontrast zu Poirots gemütlicherem Krimi. Gleichzeitig ermöglichen sie es dir auch, den fünf engen Zugabteilen des Orient-Express zu entkommen, deren Monotonie in dem rund zehnstündigen Spiel ein Problem hätte darstellen können.

Zusätzlich zu der erweiterten Hintergrundgeschichte bekommen wir auch ein paar brandneue Schlusskapitel, in denen Locke und Poirot zusammenarbeiten müssen, um eine neue Wendung für eines der berühmtesten Enden der Kriminalgeschichte zu erkunden. Die Geschichte enthält nur wenige dramatische Versatzstücke und befasst sich nicht mit aktuellen politischen oder philosophischen Fragen. Dennoch gehört Murder on the Orient Express zu den besten Spielerzählungen des Jahres, da die Fähigkeit, so viele Fäden zu einer scharfen Zwangsjacke einer Erzählung zusammenzustricken - ohne ein einziges nennenswertes Handlungsloch - nichts weniger als beeindruckend ist. Es gibt jedoch einige Probleme mit dem Tempo des Spiels, die das Erlebnis etwas nach unten ziehen, und einige der Charaktere könnten etwas mehr Tiefe vertragen.

Nun, Murder on the Orient Express wäre nicht das erste Spiel in letzter Zeit, das es schafft, mit einer faszinierenden Erzählung zu jonglieren, aber den Ball fallen lässt, wenn es um das Gameplay geht. Glücklicherweise ist das hier nicht der Fall. Microids Lyon folgt dem Trend vieler neuerer Detektivspiele, die die Point-and-Click-Formel von gestern über Bord werfen und auf ein überquellendes Item-Inventar mit allerlei Krimskrams verzichten. Stattdessen musst du eine Reihe von mentalen Hinweisen verfolgen und miteinander verbinden - eine Aufgabe, die schnell schwierig wird, wenn Poirot in ein dicht gewebtes Netz aus Ablenkungsmanövern und widersprüchlichen Alibis verstrickt wird.

Glücklicherweise verfolgt das Spiel alle Informationen und Aufgaben in einer Mindmap, die von den neueren Sherlock Holmes-Spielen von Frogwares inspiriert zu sein scheint. Sie müssen die Punkte jedoch nicht selbst verbinden. Stattdessen musst du Poirot manchmal helfen, indem du relativ einfache Fragen zu dem Fall beantwortest, ein Alibi prüfst oder eine Abfolge von Ereignissen rekonstruiert. Während man in den meisten anderen Spielen in die Rolle des Protagonisten schlüpft, fühlt es sich eher so an, als würde man in die Fußstapfen von Poirot treten, dessen Denken immer ein oder zwei Schritte voraus ist.

Das mag wie eine Kritik klingen, und bis zu einem gewissen Grad ist es das auch, da die Rätsel oft zu eintönig oder trivial werden. Aber der überschaubare Schwierigkeitsgrad macht das Spiel zu einem digitalen Pageturner, den man nur schwer aus der Hand legen kann. Du steckst nie lange fest, und obwohl die Rätsel deine grauen Zellen nicht zum Laufen bringen, halten sie dich auf Trab und lassen dich mit dem berühmten Detektiv mithalten. Schade also, dass der Entwickler - gerade als die Story Fahrt aufnimmt - die Notbremse zieht und aus heiterem Himmel einige sehr schwierige Rätsel einführt, die den Fortschritt verlangsamen. Insgesamt ist die Schwierigkeitskurve einfach zu ungleichmäßig.

Es braucht nicht Poirots scharfes Auge, um zu sehen, wo Murder on the Orient Express ein wenig zu kurz kommt. Der grafische Stil ist anständig, aber abgesehen von den lebendigen Gesichtern, die einen goldenen Mittelweg zwischen Realismus und einem von Comics inspirierten Stil bilden, fehlt es ein wenig an Details, wie der pixelige Bildschirmschoner beweist, der an den Fenstern des Orient-Express vorbeiflitzt. Der Soundtrack ist recht gut, mit starken Leistungen vor allem der beiden Hauptcharaktere und akzeptablen Sprachausgabe des Rests. Und obwohl die Musik etwas mehr Abwechslung vertragen könnte, unterstützt sie die Stimmung immer effektiv.

Während das (wohl begrenzte) Budget des Spiels manchmal durch die Präsentation schimmert, tut dies auch die Liebe des Entwicklers zum Ausgangsmaterial. Das Spiel fängt Poirots sympathisches, fast schon komisch selbstbewusstes Auftreten ein, und sein gut gestutzter Schnurrbart steht oft im Mittelpunkt - du kannst sogar goldene Schnurrbärte in jedem Kapitel finden, die als Sammlerstücke dienen. Es gibt auch viele Anspielungen auf Christies Romane, das Krimi-Genre und andere Spiele, und es gibt sogar eine lustige Sequenz, die sich über viel zu hilfreiche Sidekicks lustig macht.

Es versteht sich fast von selbst, dass Murder on the Orient Express für die meisten Leute unter dem Radar blieb, als es im geschäftigen Monat Oktober veröffentlicht wurde. Aber wenn Sie eine Vorliebe für Krimis oder Detektivspiele haben, sollten Sie sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Dimmen Sie das Licht, kochen Sie eine Tasse Tee und begeben Sie sich mit Poirot auf eine tödliche, aber unvergessliche Reise.