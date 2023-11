HQ

Zu sagen, dass es einen enormen Druck auf das Multiplayer- und Zombies-Angebot von Call of Duty: Modern Warfare III gab, wäre eine Untertreibung. Die Kampagne, die enthalten wurde, hat es geschafft, auf so ziemlich jede erdenkliche Weise zu enttäuschen, und während dies meine vollständige Rezension des neuesten Call of Duty-Titels ist, können Sie hier meine vollständigen Eindrücke und Gedanken über den Einzelspieler und die Story-Teile dieses Spiels finden, um mich davor zu bewahren, mich zu wiederholen. Stattdessen wende ich mich den Multiplayer- und Zombies-Ergänzungen zu, die seit der vollständigen Veröffentlichung des Spiels Ende letzter Woche verfügbar sind - und ich werde beide separat behandeln.

Mehrspielermodus

Wenn Sie auf ein frisches und einzigartiges Gefühl hoffen Call of Duty, ist dies nicht das richtige Spiel für Sie. Ich hatte viele Bedenken mit dem Multiplayer, nachdem ich mir die Beta vor ein paar Wochen angesehen hatte, und für mich haben sich diese Bedenken größtenteils bestätigt.

Zu behaupten, dass es sich bei diesem Spiel um einen brandneuen Teil der Serie handelt, ist ein Missverständnis. Aufgrund der Parität, die es mit dem ebenfalls zum vollen Preis angebotenen Titel des letzten Jahres teilt, stammen die meisten Waffen, Gegenstände, Aufsätze usw. in diesem Spiel aus dem letztjährigen Call of Duty. Es gibt neue Waffen und Gegenstände zu verdienen, aber verglichen mit dem, was wir normalerweise für ein "neues" Call of Duty bekommen, ist die diesjährige Liste der Ergänzungen bestenfalls ein Bruchteil davon.

Dann kommen die Karten. Das ist vielleicht das wichtigste Verkaufsargument dieses Spiels: sein Nostalgiefaktor. Während ich nicht leugnen werde, dass Modern Warfare 2 von 2009 einige der größten und kultigsten Call of Duty-Karten aller Zeiten hatte, ist Nostalgie für viele von ihnen die Schwerstarbeit. Activision hat viel Mühe und Sorgfalt investiert, um diese Karten so genau wie möglich zurückzubringen, und das zeigt, dass sie alle fantastisch aussehen und sinnvolle moderne Verbesserungen haben, aber gleichzeitig nach einem Nachmittag voller Multiplayer-Action der Nervenkitzel des Ladens in Sub Base, Rundown, Wasteland, und die Likes beginnen zu verblassen. Würde ich diese Karten lieber spielen als einige der abscheulichen Ergänzungen, die wir in anderen CoDs gesehen haben? Absolut. Aber erfüllen mich diese Karten mit der gleichen Liebe und Begeisterung für Call of Duty, die ich 2009 hatte? Nein, obwohl es dafür viele andere Gründe gibt.

Ihr seht, die begrenzten zusätzlichen Inhalte und die wiederverwendeten Teile sind keineswegs der größte Feind dieses Spiels. Call of Duty war in den letzten Jahren auf einem UI/UX-, Fortschritts- und Matchmaking-Zug zur Hölle, und Modern Warfare III könnte der Punkt sein, an dem es kein Zurück mehr gibt. Das Freischalten neuer Waffen und Gegenstände ist ein Albtraum zu verstehen, die schiere Anzahl der Aufsätze macht die Waffenanpassung zu einer Wissenschaft und nicht zu einer Möglichkeit, Ihren Spielstil zu verbessern, und das Call of Duty HQ-System ist eines der größten Verbrechen im Gaming bisher. Jeder Teil dieses Spiels fühlt sich in Bezug auf UI/UX schlecht gestaltet an, bis zu dem Punkt, an dem man nach nur wenigen Minuten anfängt, den Lebenswillen zu verlieren, wenn man versucht, jeden Teil davon zu navigieren und zu verstehen. Wenn Activision ernsthaft den Nostalgiefaktor für Call of Duty liefern wollte, hätte es in erster Linie damit beginnen sollen, das Fett zu reduzieren und die unzähligen unnötigen zusätzlichen Funktionen zu reduzieren, anstatt mehr wie Aftermarket Parts und dergleichen hinzuzufügen.

Aber angenommen, Sie haben mehr Willenskraft, um durch die trüben Gewässer zu waten, die der Fortschritt von Call of Duty HQ und Modern Warfare III sind (bei dem bestimmte Aufsätze und Gegenstände nur freigeschaltet werden können, wenn Sie tägliche Herausforderungen aus irgendeinem gottverlassenen Grund abschließen), müssen Sie bereit sein, das Spiel tatsächlich zu spielen. Normalerweise achte ich nicht so sehr auf die Kritik von Influencern, aber es ist unvermeidlich, sich nicht mehr auf ihre Seite zu schlagen: Skill-basiertes Matchmaking muss weg.

Für alle, die damit nicht vertraut sind, versucht Call of Duty im Wesentlichen, Spieler zu matchen, indem sie sich ihre In-Game-Daten ansehen. Klingt nach einer guten Idee, oder? Das Problem ist, dass, wenn du ein wirklich gutes Spiel hast, deine Statistiken verzerrt werden und du gegen Spieler antreten wirst, die THE Meta-Build für so ziemlich jedes Spiel danach ausführen. Es gibt keinen Raum mehr für Fehler in diesem Spiel, Sie können nicht verschiedene Waffen oder verschiedene Builds ausprobieren, sonst werden Sie von der Call of Duty-Elite absolut geschlagen, die nichts anderes will, als die neueste überstimmte Waffenkombination auszuführen. Wenn du über das Wochenende gespielt hast, wirst du im Moment merken, dass damit der Holger oder der MCW gemeint ist.

Wenn die Tatsache, dass Call of Duty wirklich nicht mehr als Gelegenheits-FPS-Titel genossen werden kann, Sie nicht stört, ist die andere Sache, die Sie beachten sollten, die schlechten Server für dieses Spiel. Ja, es war Startwochenende und ja, das bedeutet, dass sich die Serverqualität verbessern sollte, wenn sie sich weiter stabilisiert, aber die Tatsache, dass Sie aus Spielen gebootet werden und sich beispielsweise aufgrund der schlechten Serverqualität mit Schüssen auseinandersetzen müssen, die nicht landen, ist etwas, das für ein Spiel von Call of Dutys Größe einfach nicht akzeptabel sein sollte. Skalierung und Unterstützung im Jahr 2023.

Aber, und hier ist der eigentliche Haken: Modern Warfare III ist, was das Multiplayer-Erlebnis angeht, immer noch ein unglaublich gut gestaltetes und aufgebautes Spiel im Gameplay-Sinne. Das Feuergefecht und die Bewegung sind hervorragend, die Auswahl an Modi und Anpassungsmöglichkeiten ist breit gefächert (oft zu breit) und ja, die Karten sind ein Knaller aus der Vergangenheit. Aber sie werden es sein, weil es sich um ein Spiel handelt, das ausschließlich von den Fans geliebte Inhalte auf einer Plattform bietet, die Activision im Wesentlichen vor einem Jahr zum ersten Mal in die Hände der Spieler gelegt hat. In gewisser Weise war es zum Erfolg verdammt, auch wenn es eine lange Liste von Fallstricken hat.

Zombies

Die Zombies sind eine ganz andere Dose mit Würmern. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Activision sich stetig vom traditionellen, linearen, rundenbasierten Zombies-Format entfernt hat, um offenere Levels zu schaffen. Ich war nie unbedingt dagegen, diesen neuen Weg zu gehen, aber in Modern Warfare III ist Zombies mehr ein Extraktionsspielmodus als alles andere, etwas, das an den DMZ-Spielmodus von Warzone 2.0 erinnert.

Das bedeutet, dass Zombies im Grunde keine kohärente Geschichte mehr hat, keine Form von Druck oder Herausforderung mehr hat und dass man aufgrund der Tatsache, dass der gesamte Modus auf einer Version von Warzone 2.0s Al Mazrah basiert, viel Zeit damit verbringt, durch eine ziemlich leere Welt zu wandern, zu plündern und Aufträge nur um ihrer selbst willen abzuschließen. Dies fühlt sich nicht wie ein Haupt-Call of Duty Zombies-Modus an, es fühlt sich an wie ein Warzone Zombies-Modus, und wenn überhaupt, kann ich auf mehr Vergleiche zwischen diesem und dem zeitlich begrenzten Halloween-Modus hinweisen als alles, was wir in der Vergangenheit in Black Ops und World War-Thema Call of Duty gesehen haben Spiele.

Es gibt ein paar Ideen, die ich an diesem Modus schätze. Ich mag es, dass man in einer großen Lobby spielt und sich mit anderen Spielern außerhalb des eigenen Kaders treffen und zusammentun kann. Die verschiedenen Gegnertypen sind auch ziemlich interessant, und die Tatsache, dass die Karte in verschiedene Teile mit steigendem Schwierigkeitsgrad/Belohnung aufgeteilt ist, hält die Dinge frisch. Aber das Fehlen eines großen Easter Eggs, Zombies, die sich in keiner Weise herausfordernd anfühlen, und die Tatsache, dass dieser Spielmodus jetzt ein Extraktionserlebnis und kein rundenbasierter Horde-Modus ist, macht mich weit weniger gezwungen und interessiert, dorthin zurückzukehren, wenn es heutzutage so viele andere bessere und erfüllendere Call of Duty-Modi gibt.

Zusammenfassung

Nachdem ich das Spiel in den letzten zehn Tagen gespielt habe, ist mir sehr klar, dass dies kein vollwertiger Call of Duty-Titel sein sollte. Es fehlt ihm an Inhalten und es ist viel zu sehr mit dem letztjährigen Spiel vergleichbar, um mit dem typischen Premium-Preis bewertet zu werden. Die Kampagne ist eine sehr harte Pille, der Zombies-Modus lässt viel zu wünschen übrig, und die größte Stärke des Multiplayer-Modus ist seine Nostalgie und die Tatsache, dass es sich im Grunde um das gleiche raffinierte und gut gestaltete Spiel wie im letzten Jahr handelt.

Call of Duty: Modern Warfare III ist ohne Zweifel der Tiefpunkt in dieser neu gestarteten Modern Warfare-Serie und einer der (wenn nicht der) Tiefpunkt der Serie insgesamt, aber das liegt nicht nur an den begrenzten und gehetzten Inhalten, sondern auch daran, dass Call of Duty als Ganzes ist zu einem Albtraum für die Benutzer geworden. Activision muss das, was diese Spiele bieten, reduzieren, denn im Moment gibt es viel zu viel Fett und unnötige Inhalte, die sich stark und negativ auf das Call of Duty-Erlebnis auswirken.