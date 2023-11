Wir alle haben die Geschichte von Achilles gehört, oder zumindest die Grundlagen. Er war der größte Held der griechischen Mythologie und der Protagonist von Homers ikonischem Werk Die Ilias. Von seiner Mutter Thetis in den Fluss Styx getaucht, war er praktisch unsterblich und unverwundbar, bis auf die berühmte Ferse, das kleine Detail, das schließlich zu seinem Untergang führte. Er wurde von Paris, dem Prinzen von Troja, mit einem Pfeil durch die Ferse getötet. Eine ziemlich nutzlose und etwas unlogische Art zu sterben, wenn du mich fragst, aber so geht die Legende.

In Achilles: Legends Untold werden wir sofort in den Trojanischen Krieg geworfen und übernehmen natürlich die Titelrolle des legendären Helden. Da es sich um einen Krieg handelt, herrscht bereits im Tutorial des Spiels Chaos, das recht einfach ist, bis du in einem frühen Bosskampf auf seinen späteren Killer Paris triffst. Er ist sehr stark und genau wie in der Legende tötet Paris unseren Helden hier, nicht mit einem gut gezielten Pfeil durch die Ferse, sondern indem er einfach den Mist aus ihm herausprügelt, bis die Lebensanzeige leer ist. Ich bereite mich darauf vor, den ganzen Kampf gegen einen scheinbar furchtbar starken Gegner noch einmal zu beginnen, aber es wird schnell klar, dass man hier eigentlich nicht von dir erwartet, dass du gewinnst. Achilles stirbt wie vorgesehen und wacht einen Augenblick später verwirrt und desorientiert auf, ein bisschen wie nach einer durchzechten Nacht in den glücklichen Tagen der Jugend.

Achilles ist zwar tot und in das Reich der Toten gefallen, aber er lernt bald, dass dies nicht das Ende seiner Geschichte ist. Er bekommt die Chance, in das Land der Lebenden zurückzukehren und die Geschichte neu zu schreiben, wenn er alle Schrecken besiegen kann, die in der Unterwelt lauern. Keine leichte Aufgabe, bei der alles von Skeletten, Skorpionen und Katzen versucht, sich in den Weg zu stellen. Okay, die Katzen sind im Gegensatz zu den meisten anderen Dingen völlig harmlos und es ist etwas unklar, was sie eigentlich unten im Reich des Todes tun, in der ägyptischen Mythologie gab es Katzen, die das Reich des Todes bewachten und vielleicht ist es hier ähnlich, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich ist es eine Art Bestrafung. Man kann sie streicheln und es scheint keinerlei Konsequenzen zu haben.

Achilles: Legends Untold ist in der Soulsborne-Vorlage mit allem, was dazu gehört, geformt. Als der Souls-Veteran, für den ich mich heute noch halte, ist es etwas, das sich zunächst positiv anfühlt und mich darauf freut, mich auf das Abenteuer einzulassen. Etwas, das ich an diesen Spielen mag, ist die Herausforderung und dass man nicht nur gegen die Spiele, sondern auch gegen sich selbst und die eigene Psyche antritt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es nicht annähernd so schwierig ist wie die Souls-Spiele und viel verzeihender, aber man wird trotzdem von Zeit zu Zeit verprügelt. Ansonsten gibt es vieles, was definitiv von Dark Souls beeinflusst oder mehr oder weniger direkt kopiert wurde, das Aufwerten deiner Fähigkeiten und Eigenschaften ist sehr ähnlich und anstelle von Lagerfeuern, die als Checkpoint fungieren, gibt es stattdessen den Schrein des Hades, der genau so funktioniert. Das heißt, du kannst dich ausruhen und deine Gesundheit wiedererlangen, aufsteigen und dich zwischen verschiedenen Schreinen teleportieren, die du auf dem Weg findest. Aber genau wie in Dark Souls, Elden Ring und so weiter geht dies auf Kosten der Wiederbelebung aller Feinde, die du in der Gegend getötet hast. Natürlich ist es auch bei der letzten aktivierten, dass du die Reise dann wieder antreten musst, wenn du stirbst.

Im Jahr 2010 hätte ich vielleicht gedacht, dass Achilles: Legends Untold ein ziemlich nettes Spiel gewesen wäre. Jetzt, wo wir uns dem Jahr 2024 nähern, ist es das leider definitiv nicht. In seinen besten Momenten sieht es aus wie ein anständiges Xbox 360-Spiel. Die Unterwelt ist stellenweise ganz nett gemacht und einige der Texturen und Umgebungen sind sicherlich nicht schrecklich hässlich, aber Achilles und alle Charaktere sind überhaupt nicht sehr gut gemacht, das ist eher eine Animation in Playstation 2-Qualität, manchmal ist es an dieser Stelle sogar lächerlich schlecht. Zum Beispiel, wenn Achilles sich bückt, um eine Katze zu streicheln, und sie mit einer steifen, verpixelten Hand ein Dezimeter über ihrem Kopf tätschelt. Nein, Dark Point Games hatte natürlich nicht die gleichen finanziellen Mittel wie From Software, aber es ist immer noch nicht im Jahr 2023 zugelassen, denke ich. Schließlich gibt es Indie-Spiele mit einem nicht vorhandenen Budget, die besser aussehen.

Wenn du Dark Souls oder Elden Ring gespielt hast, wird dir die Mechanik sehr vertraut vorkommen. Vom Layout her ist es praktisch identisch. Schwere Angriffe mit dem richtigen Abzug. Leichte, schnelle Angriffe mit der RB-Taste, Rolls/Ducks mit B und so weiter. Es fühlt sich sehr vertraut an und das macht es einfach, ohne eine bestimmte Startdistanz einzusteigen. Allerdings ist die Steuerung nicht annähernd so schnell wie in den Souls-Spielen und fühlt sich insgesamt etwas steif an. Ich habe fast ständig das Gefühl, dass es eine kleine Verzögerung gibt, es scheint in diesem Fall keine Rolle zu spielen, ob ich eine kabelgebundene oder kabellose Steuerung verwende. Insbesondere die B-Taste, mit der du rollst und ausweichst, ist manchmal etwas unzuverlässig, vor allem ist es schwierig, deine Ausweichmanöver zu lenken. In den meisten Fällen ist das kein Problem, aber wenn du auf schnellere und gefährlichere Bosse triffst, kann es einige Probleme geben. Die Kamera lässt sich auch nicht beeinflussen, sie lässt sich in keiner Weise verändern, aber man muss sich an den Winkel halten, den der Entwickler hier festgelegt hat. Das ist in der Regel kein großes Problem, da es flexibel ist, aber es wäre schön gewesen, es nach eigenem Geschmack steuern zu können.

Als ich ein Kind war, war ich ziemlich fasziniert von der griechischen Mythologie, was vielleicht daran lag, dass ich Disneys Herkules im Alter von zehn Jahren etwa 1000 Mal in einem Jahr gesehen habe. Ich denke, die Geschichte hier ist interessant über Achilles' zweite Chance im Leben und sie ist eindeutig das, was das Spiel vorantreibt. Es ist ein Souls-Klon, aber es hat immer noch seine eigene Identität, indem es eine neue Geschichte über Achilles erzählt. Leider ist der Rest kein Volltreffer, es macht Spaß, ein paar Stunden totzuschlagen und sich durch die Unterwelt zu hacken, aber es ist kaum etwas, zu dem ich zurückkehren werde. Wenn Sie von Souls inspirierte Spiele mögen, kann es sich auf jeden Fall lohnen, es auszuprobieren, aber es ist schwer zu empfehlen, den vollen Preis dafür zu zahlen.