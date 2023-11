HQ

Ich kann das nachvollziehen... Ich verstehe, was das in Wyoming ansässige Indie-Studio Teamkill Media neulich in einem Blogbeitrag ausgedrückt hat. Sie hatten genug von Fans und Spielekritikern, die ihr überambitioniertes Horror-Action-Projekt Quantum Error einstimmig als eines der schlechtesten Spiele des Jahres bezeichneten. Das sind keine angenehmen Worte, die man lesen oder hören kann, nachdem man mehrere Jahre lang hart daran gearbeitet hat. Ich kann mir nur vorstellen, wie demoralisierend sich das anfühlen muss. Wie ein scharfes Messer mitten ins Herz. Denken Sie selbst darüber nach... Das Projekt, für das du in Indie-Lokalen ohne oder mit stark reduziertem Gehalt unglaublich hart gearbeitet hast, um es fertigzustellen und in die Welt hinauszuschicken, wird nicht mit den offenen Armen empfangen, die du dir erhofft hast, sondern stattdessen von Spielern und Kritikern, die es verabscheuen, mit Mistgabeln und Vorschlaghämmern in Stücke gehackt.

Es beginnt mit einem kleinen Feuer, endet aber mit mutierten Weltraum-Riesentintenfisch-Dämonenmonstern.

Im gleichen Atemzug kann ich natürlich all die engagierten Fans nachvollziehen, die die Tage bis zur Veröffentlichung von Quantum Error heruntergezählt und 60 € in ein Spiel investiert haben, das Dead Space mit The Chronicles of Riddick mischen sollte, aber am Ende nur einen polygonbasierten Haufen reinen Mülls bekam. Die Tatsache, dass sie Enttäuschung, Verärgerung und Wut darüber zum Ausdruck bringen... Auch dafür habe ich vollstes Verständnis. Schlechte Spiele zu spielen macht keinen Spaß. Es ist erbärmlich, stundenlang durch gescheiterte, schlecht ausgeführte Unterhaltung zu stapfen, und wenn man gezwungen ist, dies als Teil der täglichen Arbeit in Stapeln zu tun, bedeutet das natürlich, dass man es nicht einfach ausschalten, deinstallieren und vergessen kann. Stattdessen müssen wir im Kritikerkorps zurückgehen, es wiederholen, überprüfen, inspizieren und analysieren, und alle meine Stunden mit den Horrorspielen von Teamkill Media waren schrecklich.

Wir schreiben das Jahr 2190 und künstliche Intelligenz hat die Welt weitgehend erobert. Es herrscht Chaos und in der abgelegenen Monad Quantum Research Facility, zehn Seemeilen vor der kalifornischen Küste gelegen, ist ein heftiges Feuer ausgebrochen und muss natürlich gelöscht werden. Dorthin werden Sie geschickt. Captain Jacob Thomas (von der Feuerwehr von Garboa) und Ihr Kollege Shane Costa, die beide erfahrene Feuerwehrleute und zwei wirklich harte Kerle sind. Dort angekommen, erkennen sowohl du als auch Shane, dass es sich nicht wirklich um ein gewöhnliches Feuer handelt, sondern um ein wahrhaft massives Gebräu aus Monstern, Mutanten, KI-Soldaten, Verschwörungen, Paralleluniversen und allem, was dazwischen liegt. Teamkill Media hat sich alle Mühe gegeben, Doom 3 mit Dead Space, The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay und einer Prise Resident Evil zu mischen Und während der Ehrgeiz unterhaltsam ist... Es gibt so ziemlich nichts in diesem Spiel, das nicht einfach nur nervenaufreibend ist. Bereiten Sie sich ganz einfach auf Schmerzen vor, denn Quantum Error ist ein großer Fehler.

Werbung:

Das Feuer ist wunderschön, aber der Teil des Feuerwehrmanns ist genauso schlecht ausgeführt wie die Rätsel.

Traditionelle "Tutorials" in vielen der heutigen Spiele sind bei weitem die schlimmsten, die ich kenne, vor allem, wenn sie auf diese sklavisch kompromisslose, harte und dumme Art und Weise durchgeführt werden. Wenn es gut gemacht ist wie in Halo: Combat Evolved oder wie in Half-Life in die Erzählung eingewoben ist, habe ich keine Skrupel mit einem Crashkurs in dem, was zu erwarten ist, aber wie hier in Quantum Error baut es sich für mich schnell zu einem Siedepunkt auf, der dann mindestens eine halbe Stunde dauert, bevor es nachlässt. Teamkill Media hat mich als Spieler durch zwei Tutorials in diesem Horror-Abenteuer geschickt und beide Teile sind so schlecht strukturiert und dumm gestaltet, dass es schwer ist, nicht das ganze Wohnzimmer zu zerreißen. Wenn dieses Stück endlich fertig und erledigt ist, wird es nicht viel besser.

Du spielst Quantum Error aus der Ego- oder Third-Person-Perspektive und es gibt hier einen Genre-Mix, der sich sehr ambitioniert anfühlt. Du löschst Brände, löst Rätsel, schießt auf mutierte Dämonen und erkundest. Die Idee dahinter ist, den Spieler verschiedene Arten von Problemen erleben zu lassen, das Tempo mit herausfordernden und oft umgebungsbasierten Rätseln zu verlangsamen und dann das Tempo mit ein paar Feinden zu erhöhen, die nichts anderes wollen, als dich komplett zu verstümmeln und zu vernichten. Aber nichts funktioniert. Nichts. Die Erkundung ist steif, langweilig und erbärmlich sinnlos, die Rätsel sind hoffnungslos vorhersehbar und ideenlos, und die Feuergefechte sind die schlimmsten, die ich seit Jahren in einem Spiel dieser Art erlebt habe. Allein die Tatsache, dass es unsichtbare Feinde gibt, von denen du erst erfährst, nachdem sie dich getötet haben, sagt alles. Die Tatsache, dass es eine halbe Minute dauert, Waffen über eine beschissene Benutzeroberfläche auszuwählen, macht die Sache kaum weniger miserabel. Hinzu kommen ultradumme künstliche Intelligenz der Gegner (was absurd ist, wenn man bedenkt, dass sich ein Teil des Grundthemas des Spiels um die Übernahme von Teilen unserer unmittelbaren Zukunft durch eine schrullige KI dreht) und Bosskämpfe, die sich wirklich wie pure Folter anfühlen.

Natürlich macht die Tatsache, dass Quantum Error jetzt zum Start noch lange nicht fertig ist, es auch nicht besser. Das Spiel stürzte in meinen ersten zwei Stunden zweimal ab, und als ob das nicht genug wäre, gibt es viele Momente, in denen Quantum Error meine Speicherdatei gelöscht oder gerade meine nächste Mission verloren hat und in einer Art inhaltsloser Sackgasse endete, in der ich nichts anderes tun konnte, als von einer vorherigen Speicherdatei neu zu starten. Die Checkpoints im Spiel sind auch völlig nutzlos und die Art und Weise, wie die Minikarte funktioniert, fühlt sich wie ein schlechter Witz an, der nur dazu gedacht ist, zu nerven. Im Jahr 2023 ist es schwer, ein frustrierenderes Spiel als dieses zu finden, vor allem für 60 € und basierend auf dem, was allgemein als die beste Spiel-Engine der Welt gilt.

Werbung:

Allerdings macht Unreal Engine 5 einen guten Job mit der Grafik und obwohl es besser aussehende Spiele gibt, ist die Grafik der beste Teil von Quantum Error. Die Zwischensequenzen sind nett und die Charaktermodelle sind mehr als akzeptabel und die Brände, die gelöscht werden müssen, sind schick und die Art und Weise, wie sie an den stahlgrauen Wänden der Forschungseinrichtung lecken, ist befriedigend. Der Ton ist nicht so gut, aber eindeutig genehmigt und die Synchronsprecher machen einen kompetenten Job, auch wenn sich die Geschichte und die Dialoge oft banal anfühlen.

Die Feinde sind so erbärmlich dumm, dass es sich wie ein schlechter Aprilscherz anfühlt.

Niemand scheint das ehrgeizige Horrorabenteuer von Teamkill Media zu mögen, das sie über alle Maßen verärgert hat, und ich kann definitiv all die harte Arbeit sehen, die in die Produktion geflossen ist. Es gibt jedoch keine andere Möglichkeit, es zu vermeiden, Quantum Error ist eines der schlechtesten Spiele des Jahres. Es ist in Bugs ertrunken, hat Speicherplatzprobleme, schlechtes Design, lausige Spielmechaniken und idiotische Gegner, die natürlich nicht zu schätzen sind. Mit harter Konkurrenz von Der Herr der Ringe: Gollum und Skull Island: The Rise of Kong qualifiziert sich dies für das schlechteste Spiel des Jahres 2023.