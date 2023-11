HQ

Dies ist so etwas wie ein Lückenjahr für die Football Manager-Serie, da die Entwickler bereits große Änderungen für das nächste Jahr angekündigt haben. Das größte ist wahrscheinlich, dass die Serie Unity als Grafik-Engine erhalten wird, was dem Look, der jetzt ziemlich müde wird, eine ganz neue Dimension verleihen wird. Die 3D-Engine wurde vor 15 Jahren eingeführt, also ist es wirklich Zeit für etwas Neues, aber wir sind noch nicht ganz da, denn zuerst kommt Football Manager 2024, das letzte Spiel in dieser Ära der Serie.

Das macht dieses Spiel zu einem seltsamen Spiel. Der ganze Hype geht auf das nächste Jahr, die Entwickler freuen sich auf das nächste Jahr und ich persönlich bin sehr gespannt, wie das nächste Jahr wird. Und doch sind wir hier, mit einem Spiel, das sich wie ein nachträglicher Einfall anfühlt. Es gibt einige sehr gute Ergänzungen, aber im Grunde ist es derselbe Football Manager, den wir im Laufe der Jahrzehnte kennengelernt haben. Die erste Neuerung, die du entdecken wirst, ist die Möglichkeit, die Taktik für Standardsituationen anzupassen. Zu den Anweisungen, die gegeben werden können, gehört, ob Eckbälle in Richtung des ersten Pfostens, in die Mitte oder in Richtung des langen Pfostens ausgeführt werden sollen oder wie viele Spieler bei Eckbällen oder Freistößen nach vorne gehen sollen. Und nicht nur das: Du kannst jetzt wählen, welcher Spieler bei Standardsituationen auf welcher Position sein soll. Möchtest du lieber deinen stärksten und größten Spieler vor dem Torwart haben? Das ist jetzt möglich. Damit einher geht auch eine neue Rolle, die es zu besetzen gilt, die des Trainers bei Standardsituationen. Eine hervorragende Ergänzung, die allen Arten von taktischen Basteleien weitere Tiefe verleiht.

Die Animationen auf dem Spielfeld wurden verbessert.

Die zweite Sache, die Sie wahrscheinlich auch schnell bemerken werden, ist der Verkauf von Spielern. Neue Möglichkeiten, einen Vermittler zu nutzen, sind hinzugekommen. Wenn ein Spieler besonders schwer loszuwerden ist, wie z. B. eine FM-Version von Harry Maguire, können Sie einen Broker beauftragen, Gebote für Sie zu finden. Dies hat sowohl Vor- als auch Nachteile, da es Ihnen einerseits die zusätzlichen Gebote gibt, die Sie suchen, andererseits aber auch einen kleinen Teil der Überweisungsgebühr kostet. "Angebot an Vereine" wurde ebenfalls durch etwas namens TransferRoom ersetzt. Dies ist ein echtes Unternehmen, aber im Spiel ist es hauptsächlich eine Namensänderung mit den gleichen Funktionen.

Nächstes Jahr wird es, wie gesagt, eine wirklich große Veränderung geben, wenn es um alles geht, was das Aussehen angeht, und ich gehe davon aus, dass dies auch für das Spiel auf dem Platz gelten wird. In diesem Jahr ist der Look genau das, woran wir uns in den letzten Jahren gewöhnt haben, aber mit verbesserter Spielerbewegung, Ballphysik und Beleuchtung. Ja, diese Beschreibung stammt direkt von ihrer Website, aber es ist tatsächlich etwas, das Sie auch bemerken können, wenn Sie es genauer untersuchen. Animationen und dergleichen sind nichts, was die meisten Leute, die Football Manager spielen, interessieren und niemand erwartet FIFA/EA Sports FC-ähnliche Grafiken, aber es ist schön, wenn es einigermaßen echt aussieht. Und obwohl die Animationen etwas besser aussehen als im letzten Jahr, gibt es immer noch kleine Probleme, die die Serie immer wieder zu plagen scheinen. Der denkwürdigste Moment, den ich aus meiner Zeit mit dem Rezensionsexemplar habe, war ein langer Ball aus der ersten Hälfte des Spielfelds, bei dem der Torwart einfach direkt am Ball vorbeilief, aufgab und es einem Stürmer ermöglichte, von der Mittellinie zu laufen, den Ball am Elfmeterpunkt anzunehmen und ihn ins weit offene Tor zu rollen. Es sind Kleinigkeiten wie diese, die mich wirklich auf die neue Grafik-Engine freuen lassen.

Die große Neuerung in diesem Jahr ist die Möglichkeit, Standardsituationen anzupassen.

Etwas anderes, von dem ich hoffe, dass sie es ändern, sind Pressekonferenzen und Spielergespräche. Ersteres fühlt sich immer noch völlig bedeutungslos an und die Fragen werden zu oft wiederholt. Das Spielergespräch ist eine gute Idee, aber es ist so seltsam organisiert. Die Spieler ärgern sich über die kleinste Kleinigkeit und es muss nicht einmal Kritik sein. Mein 18-jähriger Ersatztorhüter bekam im Pokal eine Chance, blieb ohne Gegentor und parierte einen Elfmeter. Nach dem Spiel hatte ich ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm und klickte auf die Gesprächsoption "Herzlichen Glückwunsch zum gehaltenen Elfmeter", was eine große Ermutigung für den Junior sein sollte, aber er fühlte sich beleidigt und war dann mehrere Monate wütend, was bedeutete, dass ich den Vertrag lange Zeit nicht verlängern konnte. Ich verstehe diese Gespräche und die Logik dahinter nicht. Spieler können so wütend werden, weil man ihn für seine Leistung im Training lobt, dass er den Verein sofort verlassen möchte. Ich verstehe es, wenn der Coach unnötig gemein ist, aber nicht für positives Feedback.

So sieht er in diesem Jahr aus, der Ballon d'Or-Gewinner.

Müssen Sie Football Manager 2024 kaufen, wenn Sie bereits die letztjährige Version spielen? Nein, nicht zum vollen Preis. Es gibt nicht genug neue Inhalte. Behalten Sie stattdessen Ihr Geld bis zum nächsten Jahr, wenn das Spiel, das die Entwickler selbst als das nächste Kapitel bezeichnen, veröffentlicht wird. Wenn Sie jedoch bereits Game Pass haben, ist dies definitiv ein Spiel, das Sie herunterladen sollten, wenn es am Montag ankommt, zumal es jetzt die Möglichkeit gibt, mit derselben Speicherdatei fortzufahren, die Sie in Football Manager 2023 verwendet haben.