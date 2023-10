HQ

Mittlerweile war Robocop in einer Vielzahl von Filmen und Spielen zu sehen, wobei nur die ersten beiden Filme wirklich gut waren. Aber... Sie waren so wahnsinnig gut, dass der Charakter weiterhin geliebt wird, egal wie viel Müll er steckt. Im neuen Robocop: Rogue City kehren wir zu den Originalfilmen zurück und machen uns wieder mit dem Robocop vertraut, den ich in den 80er Jahren lieben gelernt habe, für ein neues Action-Abenteuer, das in der Science-Fiction-Welt spielt, die Paul Verhoeven geschaffen hat.

Es ist eine seltsame Szene nach fünfzehn Minuten des Abenteuers, die mir klar macht, dass Entwickler Teyon den Nagel auf den Kopf getroffen hat und versteht, was diese Welt so einzigartig macht. Es ist die Zukunft, wie wir sie in den 80er Jahren gesehen haben, nicht die Zukunft, wie sie tatsächlich geworden ist. Wenn eine Person in einer der Intro-Szenen Robocop filmt, hält sie eine ziemlich große Videokamera in der Hand, wie sie früher üblich war, als wir heute natürlich mit unseren Handys filmen würden. Aber in Robocop: Rogue City gibt es so etwas nicht. Hier besteht das Sci-Fi-Feeling aus neongetränkten Spielhallen mit eher primitiven Spielen, kleinen, dicken Fernsehern mit abgerundeten Ecken und Feinden, die aus klassischen Punks mit Irokesenschnitt-inspirierten Frisuren bestehen - alles umrahmt von der Gesellschaftskritik, wie wir sie in den Originalfilmen gesehen haben.

Die Zwischensequenzen des Spiels enthalten Szenen und Einzeiler, die Robocop-Fans vor Freude schreien lassen werden.

Und genau so soll es auch sein. Ich werde sofort in Robocops Welt zurückversetzt, als ich meinen ersten Auftrag erhalte, eine Geisel zu befreien, wo ich auch etwas über den "New Guy" und die Droge Nuke erfahre, die hinter dem jüngsten Elend steckt. Die Geiselnahme ist schwierig und die Polizisten, die Robocop schnell über die Geschehnisse informieren, als dieser am Tatort eintrifft, fordern sofort Verstärkung an, worauf Robocop - gespielt von Peter Weller - antwortet "Verstärkung ist eingetroffen". Brillant!

Während die Action-Teile natürlich im Mittelpunkt von Robocop: Rogue City stehen, hat Teyon versucht, das Abenteuer mit vielen anderen Elementen wie einem Levelsystem, einigen Detektivelementen, Nebenmissionen, parallelen Geschichten und vielem mehr auszustatten. Darüber hinaus wird Robocop mit Rückblenden aus seinem früheren Leben als Alex Murphy konfrontiert, die überraschend gut geschrieben sind und der Erzählung eine dringend benötigte Ebene verleihen. Dadurch fühlt sich das Abenteuer recht abwechslungsreich an, obwohl es sich im Wesentlichen um einen ziemlich geradlinigen und starren Shooter handelt.

Robocop kann viel einstecken und die Feinde können sich nicht verstecken, weil sie von seiner Technologie schnell gefunden werden.

Natürlich steht die Schießerei mit Robocops immens mächtigem Auto 9 immer noch im Mittelpunkt der Geschichte, und der Abschaum von Detroit muss entfernt werden, anstatt strafrechtlich verfolgt zu werden. Hier befinden wir uns in einem interessanten Dilemma. Wir alle wissen, wie sich Robocop bewegt und zielt, es würde nicht sehr gut funktionieren, wenn das Spiel uns springen ließe, über den Boden rutschen ließe, eine Waffe vor uns schwingen ließe, während wir gingen, und organische Bewegungen, wenn wir auf verschiedene Feinde zielten. Robocop muss starr sein und ein Gameplay haben, das in jedem anderen Fall als unbeholfen und vielleicht sogar schlecht angesehen würde. Hier sitzt es wie angegossen, aber kann man schlechtes Gameplay entschuldigen, weil es auf eine bestimmte Art und Weise sein sollte?

Die Antwort muss für mich sowohl Ja als auch Nein sein. Denn wenn ich großen Mengen von Feinden gegenüberstehe und mit meinem Auto 9 ihre Schädel mit gezielten Schüssen in die Luft sprenge, bevor sie kaum Zeit haben, zurückzuschießen, fühlt sich das wie ein großartiger Robocop-Simulator an. Aber wenn ich es nicht schaffe, schnell einzusteigen und die Feinde anfangen, zurückzuschießen und herumzurennen, wird es viel komplizierter, vor allem, wenn es viele von ihnen gibt. Letzteres führt oft dazu, dass ich übermäßig defensiv sein muss, um voranzukommen, was das Robocop-Gefühl verletzt (ihr erinnert euch wahrscheinlich genauso gut wie ich, wie er im ersten Film die Drogenfabrik aufräumte, und zwar nicht, indem er in einer Tür hin und her lief und einen nach dem anderen erschoss).

Getötete Feinde verlieren auch ihre Waffen, die du natürlich aufheben und benutzen kannst. Allerdings fühlt es sich einfach seltsam an, dass Robocop mit einer AK-47 oder einer Uzi herumläuft, und ich habe stattdessen den größten Teil des Spiels mit der Standardwaffe gespielt.

So sah die Zukunft in den 80er Jahren aus, es war unvorstellbar, dass Spielhallen aussterben würden.

Darüber hinaus sind die Levels relativ groß und bieten ein gewisses Maß an Erkundung, und es gibt tatsächlich Dinge zu finden, die dir bei Ermittlungen helfen, XP, Gesundheit und dergleichen geben. Ich denke jedoch, dass es auf Kosten des Spielflusses geht, wenn Robocop in Kleiderschränke und andere sekundäre Bereiche geht, um nach Dingen zu suchen, wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel steht. Darüber hinaus fragt man sich, wer das OCP-Futter aussetzt, das Robocop frisst, und warum es an Orten ist, an denen es absolut nicht sein sollte. Das ist natürlich klassisches Spieldesign, aber es nimmt das cineastische Gefühl. Vielleicht wäre es besser gewesen, stattdessen eine automatische und zeitgesteuerte Nivellierung zu verwenden?

Auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad ist das Spiel ziemlich einfach, was sich nie wie ein Problem anfühlt, weil es zu Robocop passt, nicht durch Kugeln in die Brustplatten zu sterben. Stattdessen fühlt es sich völlig im Einklang mit der Figur an, einfach weitergehen zu können und zu ignorieren, dass man beschossen wird. Du bist jedoch nicht völlig unsterblich, außer in den mittleren Sequenzen, in denen du eine große Tracht Prügel einstecken kannst und drei lebensrettende Rucksäcke gleichzeitig tragen kannst. Es kann auch verbessert werden, so dass du mehr mitnehmen kannst, wenn du das mit deinen XP priorisieren möchtest.

Robocop ist manchmal wirklich ordentlich und auch gut gestaltet.

Die Polizeistation dient als eine Art zentraler Knotenpunkt in Robocop: Rogue City, und viele Missionen und Zwischensequenzen sind hier angesiedelt, und es gibt auch mehrere Nebenmissionen zu erledigen. Es ist eine gute Ergänzung für Abwechslung, und sie sind oft ziemlich humorvoll, wie z.B. Robocop Betrunkene tragen oder ans Telefon gehen zu lassen. Abhängig von deinen Entscheidungen und Handlungen ändert sich auch das Vertrauen der Menschen in dich, etwas, auf das Teyon sehr stolz ist, von dem ich aber nicht sagen kann, dass es sich spürbar im Gameplay niederschlägt. Sogar in Missionen kann man manchmal Nebenmissionen ausführen, wie z.B. Leute Strafzettel geben oder jemandem in Schwierigkeiten helfen, was ich pflichtbewusst getan habe, obwohl ich es etwas seltsam finde, dass Robocop das tun sollte, während Detroit untergeht.

Bevor ich zum letzten Teil der Rezension mit einer Zusammenfassung und Bewertung übergehe, möchte ich betonen, dass ich von der Grafik und dem Sound wirklich überrascht war. Robocop: Rogue City ist ein sehr schön aussehendes Spiel. Sicher, die Gesichter von Freunden und Feinden hätten besser sein können, aber das wird durch Robocop selbst und die wunderschöne Umgebung, die allesamt exquisit gestaltet sind und oft wirklich schöne Lichteffekte bieten, stark kompensiert. Darüber hinaus hat Teyon mit der Geräuschkulisse großartige Arbeit geleistet, mit viel Gewicht und einem Peter Weller, der Robocop-Zeilen in seiner ikonischen Art und Weise liefert. Ohne euch den Spaß zu verderben, denke ich, dass die Geschichte des Spiels ziemlich gut geschrieben ist und das Interesse aufrechterhält. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es gegen Ende an Schwung verliert und dass sich der Showdown nicht zufriedenstellend anfühlt, was sehr schade ist.

Es ist wichtig, die richtige Option zu wählen, denn sie hat unterschiedliche Konsequenzen - zumindest laut Entwickler Teyon.

Aber trotz der Tatsache, dass das Ende besser hätte geschrieben werden sollen, und dass das Gameplay des Spiels ungleichmäßig ist und dass es sich nie lustig anfühlt, mit dem langsamsten Protagonisten im Ego-Shooter-Bereich nach Dingen zu suchen - Robocop: Rogue City funktioniert als perfekter Robocop-Simulator für die Fans. In seinen besten Momenten habe ich fast wie ein kleines Kind vor dem Bildschirm gekichert und wurde daran erinnert, warum ich den Charakter so liebe, und die wunderbare Welt ist unglaublich gut umgesetzt und bietet Elemente, die Fans lieben (nicht zuletzt den Bosskampf mit ED-209). Es ist kein Meisterwerk, sondern ein Liebesbrief an Robocop-Fans, der trotz offensichtlicher Mängel sehr einfach zu empfehlen ist, wobei Alex Murphy selbst für die meisten verantwortlich ist.