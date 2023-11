HQ

HQ

Seien wir hier ganz ehrlich, gleich zu Beginn. WRC Generations war ein schlechtes Rallye-Spiel. Es fühlte sich an, als würden die Autos 12 Zentimeter über dem Boden schweben, die Verschiebung des Schwerpunkts wurde erbärmlich schlecht nachgeahmt, das Gefühl der Geschwindigkeit war minderwertig, die Skalierung der Umgebungen schrecklich (es gibt Briefkästen in diesem Spiel, die größer sind als das Auto, das man fährt, wenn man an ihnen vorbeifährt) und der Sound katastrophal. Als bekannt wurde, dass Kylotonn Games nicht mehr die offiziellen WRC-Spiele entwickeln würde, die stattdessen vom Team hinter Dirt Rally und Dirt Rally 2.0 produziert würden, applaudierte ich so sehr, dass meine Handflächen tagelang brannten. Keine Neuigkeiten, die mit Rennspielen zu tun haben, hätten mich mehr freuen können. Jetzt, wo das erste offizielle WRC-Spiel von Codemasters da ist, habe ich natürlich jeden Mikromillimeter unter die Lupe genommen.

Im Gegensatz zu WRC Generations ist Dirt Rally 2.0 ein fantastisches Rallyespiel. Es war jedoch alles andere als makellos. Die Autos rutschten etwas zu sehr auf dem Untergrund herum, der Grip war auf trockener Fahrbahn mit neuen Reifen unrealistisch schlecht und die Anzahl der Einzelprüfungen war viel zu gering. Die Grafik war und ist unglaublich schön, aber die Menge an Blüten und die exzessiven Farben ließen es arcadeartiger aussehen, als es war und manchmal ist. Mit EA Sports WRC hat Codemasters unter der Leitung von Produzent Ross Gowing versucht, all das zu beheben.

Die WRC-Autos für 2023 sind hyperschnell und vom Fahrwerk her super spaßig, aber der Grip ist etwas zu hoch, was natürlich realistisch und richtig ist, aber einen Teil des "Risikos" des Rallyesports nimmt.

Werbung:

EA Sports WRC enthält so viele Autos wie Dirt Rally 2.0 und die Physik-Engine ist die gleiche, alles andere ist neu. Codemasters hat die alte proprietäre Ego Engine gegen Unreal Engine 4 (4.8) ausgetauscht und während das vorherige Spiel von diesem Team 19 Meilen einzigartige Rallye-Straße enthielt, enthält dies über 65 Meilen einzigartige Straße. 17 Länder, 204 Etappen und 82 Autos stehen ebenso zur Verfügung wie ein Karrieremodus, ein Autobauer-Modus, in dem Sie Ihr Traumauto herstellen können, und Online-Spielmodi, die tägliche Herausforderungen und anstehende Turniere, bei denen natürlich der beste virtuelle Rallyefahrer der Welt gekrönt wird. Zu sagen, dass dieses Spiel reichhaltig oder voller Inhalte ist, wäre eine Untertreibung.

Eines der Dinge, über die Codemasters im Februar mit uns bei Gamereactor gesprochen hat, war, dass sie es geschafft haben, die Autophysik von Dirt Rally 2.0 auf Unreal Engine und EA Sports WRC ohne Verlust zu übertragen. Mit einem detaillierteren Force-Feedback und einer besseren Reifenphysik war es für mich einfacher, das Auto mit der Bremse zu lenken und durch die Verlagerung des Schwerpunkts zum richtigen Zeitpunkt das Auto genau dorthin zu bringen, wo es sein sollte. Ein Teil von mir war skeptisch, dass der Grip hier etwas übertrieben war, aber nach ein paar Wochen mit dem fertigen Spiel und der Möglichkeit, zwischen Dirt Rally 2.0 und diesem in unserem Racing Rig zu springen, bin ich überzeugt, dass die eigentliche Autophysik und das Gefühl hinter dem Lenkrad hier besser ist, durch und durch.

Die Autophysik wurde aus Dirt Rally 2.0 übernommen und weiter verfeinert und das Force Feedback ist deutlich besser als beim letzten Mal.

Das Fahrgefühl hier ist mit Abstand das beste in einem offiziellen WRC-Rennen. Das Gewicht der Autos, die Art und Weise, wie die Aufhängung im Lenkrad zu spüren ist und die Art und Weise, wie die Reifen auf der Oberfläche greifen, ist sehr gut gemacht, und obwohl der Schwierigkeitsgrad hoch ist und obwohl EA Sports WRC schwierig ist, ist es nicht rücksichtslos auf eine Weise, die das Fahren nur abgehackt und die Autos unkontrollierbar macht, was ich oft mit dem Rallye-Klassiker Richard Burns Rally, unter anderem. Das Gefühl der Geschwindigkeit ist nicht ganz so hysterisch wie in Dirt Rally 2.0, aber es ist sehr gut und fühlt sich sehr realistisch an. Das liegt unter anderem daran, dass die Straßen selbst hier schmaler geworden sind. Die Straßen einiger Länder sind so schmal, dass es sich anfühlt, als stünden Bäume direkt vor den Rückspiegeln und die Fahrt mit einem 90er-Jahre-Auto durch Japan erfordert viel Geduld und viel Übung.

Werbung:

Die Grafik ist manchmal absolut atemberaubend und manchmal etwas langweilig.

Das Force-Feedback-System für uns alle, die (nur) mit einem Lenkrad fahren, ist zusammen mit der geschärften Autophysik enger und detaillierter geworden und es fühlt sich an, als gäbe es jetzt einen Mittelpunkt, ein Zentrum, in dem das Gewicht und die Bewegung des Autos simuliert und kommuniziert werden, was bei Dirt Rally 2.0 nicht der Fall ist. In diesem Spiel wird das Force Feedback eindeutig genehmigt, aber es ist auch klar, dass im Lenkrad nichts passiert, bis der Fahrer die Räder neigt und den Gleitwinkel des Reifens erreicht. Solange alle vier Räder geradeaus zeigen, fühlt sich das Lenkrad tot an - und das ist bei EA Sports WRC nicht der Fall.

Der größte und wichtigste Grund, warum Codemasters für dieses Spiel (und zum ersten Mal) ihre eigene Ego Engine aufgegeben und zu Epic Games' superbeliebter Unreal Engine gewechselt ist, war, dass ihre eigene Spiel-Engine keine Wertungsprüfungen von mehr als 13 Kilometern erlaubte, während EA Sports WRC beherbergt doppelt so lange Bühnen. Dies, zusammen mit der Tatsache, dass der Unreal-Editor von Epic die Erstellung von Stufen sowohl einfacher als auch schneller gemacht hat und die Änderung hier gelinde gesagt sinnvoll macht. Mit dem Wechsel von der Ego Engine hat sich natürlich die Grafik geändert und ein Teil von mir vermisst die Blüte von Dirt Rally 2.0 und denkt, dass der leicht rohe, kontrastreiche und Anti-Aliasing-problematische Look und Stil der Unreal Engine nicht immer perfekt für Rallyes funktioniert, aber es besteht kein Zweifel, dass dies ein großartig aussehendes Spiel ist. Die Beta-Version, die ich vor etwas mehr als einem Monat gespielt habe, litt unter einigen niedrig aufgelösten Texturen, Optimierungsproblemen und Götterstrahlen mit der Fähigkeit, das Bild ein wenig zu stark auszubluten, aber glücklicherweise hat das talentierte Grafikteam von Codemasters das meiste davon behoben. Es gibt immer noch einige Bodentexturen in einigen Ländern, die nicht ganz auf dem neuesten Stand sind, und ich denke, das Sonnenlicht in Mexiko zum Beispiel ist so stark, dass es aussieht, als hätte man die Helligkeit und den Kontrast auf dem Fernseher auf 100% erhöht, aber EA Sports WRC sieht großartig aus. Denken Sie nicht anders. Es ist auch sehr gut optimiert. Besser optimiert als das fast fünf Jahre alte Dirt Rally 2.0.

Die WRC-Autos von 1997, darunter Loebs legendärer Xsara, sind die besten im Spiel und die Kenia-Rallye macht unglaublich viel Spaß.

Der Klang ist ebenfalls gut, wenn auch etwas ungleichmäßig. Das Sound-Team von Codemasters hat die Menge an Hall reduziert und stattdessen versucht, den echten, rohen Klang jedes Automodells einzufangen, und das merkt man. Der Sound unterscheidet sich zwischen verschiedenen Autos mehr als in Dirt Rally und Dirt Rally 2.0 und einige Autos klingen hier absolut himmlisch. Unglaublich gut. Während andere etwas zu dünn, etwas zu schwach klingen und ich die Schottermatten am Fahrwerk vermisse. Ich hoffe, dass Codemasters in einem zukünftigen Patch viel, viel mehr Schottermatten einbauen wird.

Das Beste an EA Sports WRC sind die Etappen, die nicht nur mehr wie die Länder aussehen, in denen sie stattfinden, abwechslungsreicher und ereignisreicher sind, sie enthalten mehr Kurven pro Kilometer (im Durchschnitt), sind technischer und damit anspruchsvoller. Viele von ihnen sind im Maßstab 1:1 den realen WRC-Etappen nachempfunden und das merkt man. Wertungsprüfungen in Chile oder Kenia zu fahren, die 22 Minuten dauern, ist gelinde gesagt eine schweißtreibende Erfahrung und erfordert offensichtlich unmenschliche Konzentration, und es ist gut, dass die Pace-Notizen hier auch besser sind als in Dirt Rally 2.0. Jon Armstrong hat alle Pace-Notizen geschrieben, die von Jonathan Jackson gelesen werden, der absolut brillant ist.

Die Mischung aus Neuwagen und alten Klassikern ist hervorragend.

Ein Karrieremodus war etwas, das Dirt Rally 2.0 beim Start fehlte, aber er wurde etwa 18 Monate später über ein Update über "Colin McRae Flat Out" hinzugefügt, das es uns ermöglichte, ein paar Stunden lang als Colin zu spielen und durch seine geschichtsträchtige Karriere als Rallye-Legende zu rasen. In EA Sports WRC hat Codemasters einen Karrieremodus geschaffen, der eher an den in WRC 10 von Kylotonn Games erinnert, und ich glaube, dass viele ihn zweifellos genießen werden. Ich bin kein großer Kenner des Karrieremodus, wenn es um Sim-Racing geht, und ich war auch nicht besonders amüsiert über das, was hier geboten wird. Nicht, weil es schlecht wäre, sondern weil ich mich nie wirklich mit den verschiedenen Arten von Herausforderungen und Fortschritten beschäftigen würde. Es wird ein bisschen unpersönlich und ein bisschen altmodisch, finde ich – das ist auch hier der Fall. Der Builder-Modus, in dem wir in EA Sports WRC die Chance haben, unser eigenes Rallye-Auto zu bauen, ist eine unterhaltsame und lohnende Möglichkeit, einen größeren und tieferen Einblick in das zu geben, was es braucht, um ein wettbewerbsfähiges WRC-Auto zusammenzustellen, aber es ist eine Schande, dass der Autobau nicht an das Reglement gebunden ist. z.B. WRC oder WRC 2, ist aber eher "Fantasy Car".

Im Moment gibt es keine wirkliche Unterstützung für Triple-Monitore, aber Codemasters verspricht, sie gegen Ende des Jahres einzuführen.

Der größte und vielleicht einzige wirkliche Nachteil, den ich in diesem Spiel gefunden habe, ist der Schaden an den Autos, der schlimmer und weniger realistisch ist als in Dirt Rally 2.0, was enttäuschend ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit WRC-Lizenzen und weinerlichen Autoherstellern zu tun hat, aber das macht mich nicht weniger enttäuscht. In diesem Spiel ist es viel, viel zu schwierig, einen platten Reifen zu bekommen, und das Auto zu crashen ist auch zu schwierig. Mit 170 km/h in einen finnischen Tannenstamm zu fahren, wenn die Einstellung "Realistischer Schaden" aktiviert ist, würde natürlich bedeuten, dass sich das Auto in Streusel verwandelt und so wie es beim Start aussieht, ist dies nicht der Fall. Stattdessen ist es nicht ungewöhnlich, dass das Auto durch einen solchen Unfall kaum beschädigt wird, und Codemasters wird das nach der Veröffentlichung des Spiels beheben müssen. Es muss passieren.

Codemasters und EA beabsichtigen, fünf Jahre lang jedes Jahr ein neues WRC-Spiel zu veröffentlichen.

Mit EA Sports WRC hat Codemasters alle von Kylotonn entwickelten WRC-Spiele in den Schatten gestellt, was natürlich beeindruckend ist. Das Fahren selbst ist brillant, die Bühnen wunderbar, die Menge an Inhalten unglaublich und die audiovisuelle Präsentation wirklich beeindruckend. Das Menüsystem ist nichts Besonderes, und die Schäden an den Autos müssen behoben werden, aber ansonsten ist dies ein fantastisches Rallye-Spiel, mit dem ich tausend Stunden verbringen werde. Das kann ich jetzt schon garantieren.