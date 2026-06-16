Logitech G316 X 98

Was Tastaturen (und Zubehör insgesamt, ehrlich gesagt) angeht, kann ich manchmal etwas langweilig sein. Ich bin ein großer Fan davon, eine breite Palette an Funktionen und Mechaniken für Nutzer anzubieten, aber ich mag auch eine Tastatur, die sich in meinen Schreibtisch einfügt und Teil der Einrichtungen wird, wenn man so will, und nicht irgendein exzentrisches Statement-Stück. In diesem Zusammenhang war ich ziemlich schnell neugierig, als Logitech das G316 X 98 vorstellte.

Wie der Name schon sagt, geht es hier um ein 98%-Layout-Gerät, das bedeutet, dass man die volle Funktionalität einer normalen Tastatur in einem etwas kompakteren Rahmen erhält. Das ist für mich ein sofortiger Pluspunkt, denn obwohl ich ein deditables Ziffernfeld auf einer Tastatur überhaupt nicht als notwendig betrachte, genieße ich es, es griffbereit zu haben, vorausgesetzt, es führt nicht dazu, dass das Gerät zu einem verlängerten Monster wird. Im Fall des G316 X 98 sprechen wir von einem ziemlich fokussierten Gerät, einem Gerät, das genau das bietet, was es bieten muss, und ganz ohne viel zusätzlichen Fluff.

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Tatsächlich könnte man, wenn man das RGB-Element ausschaltet, diese Tastatur ganz leicht als normales Produktivitätszubehör betrachten, die Art von Gerät, das perfekt ins Büro passt. Auch hier ist es subtil und ordentlich, gut zusammengestellt und bewusst gestaltet, und abgesehen von RGB ist das einzige Element, das die Tarnung dieser Tastatur verrät, oben rechts zu finden, wo ein drehbarer Knopf zu finden ist, eine kleine interaktive Punktmatrix mit grundlegenden Informationen sowie in Logitechs Game Mode-Knopf, um unnötige Unterbrechungen zu vermeiden.

Wie Sie aus Designsicht sehen, bekommt der G316 X 98 von mir sehr gute Noten. Die Verarbeitungsqualität ist ausgezeichnet, mit hochwertigem Kunststoff für Gehäuse und Tastenkappen, die Schalter sind leistungsstarke, taktile mechanische Schalter, die reagieren und schnell zurückgesetzt werden, und Form und Struktur sind so subtil und sauber, dass ich mir vorstellen kann, dass dieses Gerät noch lange meine bevorzugte Tastatur wird. Und auch wenn ich es mit RGB belassen kann, sind die Lichteffekte auf diesem Gerät hell, bieten breite Anpassbarkeit und abgesehen von der unterdurchschnittlichen Beleuchtung gibt es nur eine weitere subtile Lichtzone, was bedeutet, dass man nicht mit 'gamerifizierten' Farben überhäuft wird.

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Was die Leistung des G316 X 98 betrifft, so ist es ein eindeutiges Plug-and-Play-Gerät, das durch die stets beeindruckende Logitech G Hub Software nach Ihren Bedürfnissen angepasst und verbessert werden kann. Es gibt Optionen, die Berichtsrate von 1000Hz auf 8000Hz zu stellen, falls du jemals diese Leistung brauchst, und darüber hinaus gibt es nicht viel anderes, das du anpassen kannst (oder wirklich jemals müsste). Wäre es schön, wenn die Tastatur auch eine kabellose Option hätte? Ohne Frage, aber wenn kabelgebunden eine Möglichkeit ist, es zu einem günstigeren Preis anzubieten, bin ich mit dem, was wir bekommen, einverstanden, denn meistens bleibt deine Tastatur auf deinem Schreibtisch stehen und bewegt sich kaum, wenn überhaupt.

Beim G316 X 98 sprechen wir von einer Tastatur, die genau das tut, was sie erreichen möchte. Die Designphilosophie dieses Geräts ist äußerst bewusst, und dennoch gibt es noch Platz für eine Prise zusätzlichen Flair in der Punktmatrix, die dir anzeigt, ob Caps Lock aktiviert ist oder ob du die Lautstärke durch Drehen des Knopfs auf- oder runterdrehst. Aber abgesehen von diesem Geschmack ist dies eine Tastatur, die genau das bieten will, was sie verspricht, und als Fan von fokussierter und unkomplizierter Zubehörtechnik könnte ich mir von diesem Gerät nicht viel mehr wünschen. Man könnte argumentieren, dass £109,99/€119,99 für eine Tastatur ziemlich teuer ist, aber ich habe viele Optionen gesehen, die teurer sind und weniger bieten als dieses Gerät. Wenn Sie also nach einer neuen Tastatur suchen, die Ihnen noch viele Jahre dient, eine Tastatur, die auf Ihrem Schreibtisch nicht fehl am Platz wirkt und dennoch die spielbezogenen Anforderungen erfüllt, ist das G316 X 98 ein guter Einstieg.