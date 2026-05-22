Logitech G512 X 75

Was eine Tastatur angeht, bin ich ziemlich leicht zufriedenzustellen. Ich brauche keine riesigen Funktionen, breites RGB, ein vollständiges 100%-Layout oder vieles davon. Was ich brauche, ist einfach ein reaktionsschnelles und unkompliziertes Gerät, das leistungsstarke und zuverlässige Schalter verwendet und nicht zu viel Platz auf meinem Schreibtisch einnimmt. Das gesagt, schätze ich es, wenn die Technik mir die Möglichkeit gibt, eine breite Palette an Funktionen zu haben, ohne Add-ons kaufen oder den nahegelegenen Platz für zusätzliche Extras nutzen zu müssen. Im Fall des Logitech G512 X (in diesem Fall das 75%-Layout-Modell) erreicht man das in einem sehr kompetenten Maßstab, da wir von einer Tastatur sprechen, die bei Funktionen über das Übliche hinausgeht und gleichzeitig jedem Bonuselement eine nützliche Heimat bietet.

Bevor wir überhaupt zu den fortschrittlicheren Funktionen und den Anpassungsoptionen für das Logitech G512 X kommen, beginnen wir mit der Kernbau- und Designphilosophie. Zum einen ist das überhaupt keine besonders subtile Tastatur. Es gibt eine riesige Menge RGB, sowohl in der Hintergrundbeleuchtung der Tasten als auch in der Lightbar auf der Vorderseite, die zu dir zeigt. Die obere Platte ist wie ein zusätzliches Element befestigt, wodurch an den Seiten Lücken entstehen, durch die lila Unterplatten scheinen, und das alles, während die Rückseite der Tastatur die skurrileren Features beherbergt, auf die wir später eingehen werden. Sie besteht aus hochwertigem Kunststoff, der fest anfühlt und glatt ist, um mit den Fingern zu streichen, aber es fehlt die echte Spitzenmaterialwahl, die beispielsweise HyperX' Alloy Origins-Tastaturserie mit ihrem reichen und schweren Flugzeugaluminium-Gehäuse nutzt. Diese Analyse gilt zum Beispiel auch für die Tastenkappen und sogar die zwei drehbaren Drehregler oben rechts auf der Tastatur, die die Audiopegel problemlos steuern können.

Am Ende des Tages, wenn man das auffällige RGB und den etwas ungewöhnlichen Designstil ignoriert, funktioniert die Logitech G512 X als kompetente und fähige Tastatur, die eigentlich keine Einrichtung braucht, da sie sehr einfach Plug-and-Play ist. Aber hier ist das Ding daran: Sie werden kein Logitech G512 X als Plug-and-Play-Lösung kaufen. Das ist eine eigenwillige Tastatur, die für diejenigen gebaut wurde, die die zusätzliche Funktionalität wollen, die sie bietet – wie schlägt sie letztlich ab, wenn wir sie nach diesen komplexeren Parametern beurteilen?

Das Logitech G512 X ist so konzipiert, dass es ein sehr rudimentäres Ingenieurserlebnis bietet, bei dem man die Basistastatur so nimmt, wie sie aus der Verpackung ist, mit der RGB-Beleuchtung im Lightsync-Bereich von G Hub Software herumspielt und vielleicht die Abfragerate von voll nutzbaren 1000Hz auf extrem extrem 8000Hz umstellt (für den Fall, dass man spielt und eine Eingabereaktion von 0,125 ms benötigt, was zur Orientierung etwa 36-mal schneller ist als die Flügelschläge einer Biene während des Fluges...). Wenn du aber den nächsten Schritt machen willst, kannst du die Rückseite der Tastatur entfernen und einen der neun mitgelieferten Gateron KS-20 Linear Mechanical Analog Switches nehmen und die bestehenden Linear Mechanical Switches ersetzen, um eine verbesserte Reaktionsfähigkeit zu erzielen. Das Wichtigste ist, dass es nur 39 Dual Swap Switch-Betten auf der Tastatur gibt, was bedeutet, dass nicht jeder Eingang diese austauschbare Konfiguration voll ausnutzen kann, aber die wichtigen – die meisten Tasten links von der Tastatur und die Pfeile – gehören zur Dual Swap-Reihe.

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Sobald du einen Schalter gewechselt hast – was einfach ist, da das Logitech G512 X mit zwei praktischen Kunststoffwerkzeugen geliefert wird, die zum Entfernen von Tastenkappen und dann Schaltern gemacht werden – kannst du zum G Hub zurückkehren und den Aktivierungspunkt sowie die Empfindlichkeit der gerade installierten Gateron KS-20-Schalter ändern. Falls Sie nicht wissen, wie die beiden verschiedenen Schaltertypen das Tastaturerlebnis verändern: Die Logitech G512 X ist ein hervorragendes Gerät, um diesen Punkt zu beweisen, denn die Gateron KS-20 Schalter sind weicher, machen deutlich weniger Geräusche, benötigen nur einen Bruchteil der Kraft zum Aktivieren und sind im Handumdrehen bereit. Und das ohne überhaupt Änderungen im G Hub vorzunehmen und nur die Basiseinstellungen eines installierten Switches zu verwenden, also kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wie sich die Dinge ändern, wenn du einen Switch genau so anpasst, wie du ihn möchtest.

Die Anpassungselemente sind ein interessantes Merkmal, aber sie stechen nicht als besonders entscheidend hervor. Auch hier ist es eine Nische und bietet eine einzigartige Möglichkeit, dieses Gerät nach deinen Vorlieben anzupassen, aber es ist auch insofern eingeschränkt, als dass man nicht viele Gateron KS-20 Switches zum Spielen hat, sie nicht richtig über die Hälfte der Tastatur nutzen kann und die Mehrheit der Spieler wahrscheinlich keine große Leistungsveränderung durch die granulären Verbesserungen dieser Switches bemerken wird, selbst wenn sie ein anderes Gefühl als die regulären Switches bieten Schalter.

Deshalb schätze ich die Anpassungsmöglichkeiten und ich liebe es absolut, wie Logitech es geschafft hat, für diese verschiedenen Funktionen auf der Tastatur selbst ein passendes Zuhause zu integrieren. Es gibt sogar einen Schlitz an der Basis der Tastatur, der fünf SAPP-Ringe enthält, um das Geräusch von Tastendrücken weiter zu reduzieren und auch als zweiter Auslöser zu dienen, und wenn das nicht reicht, dienen die Werkzeuge für Tastenkappe und Schalterentfernung auch als 'Beine' für die Tastatur, das heißt, man kann sie entfernen, Schalter tauschen, Und dann leg sie wieder auf die Unterseite der Tastatur, damit du nicht vergisst, wo du sie gelassen hast. In dieser Hinsicht ist die Logitech G512 X eine ziemlich geniale, aber was die anpassbare Tastatur- und Softwareerfahrung angeht, schöpft sie nicht ganz die Tiefe eines solchen Geräts aus, sondern bietet den Nutzern wirklich tiefgehende Anpassungstools, um ein Gerät zu ihrem eigenen zu machen.

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Aber wie gesagt, als Tastatur funktioniert sie gut und ist meiner Erfahrung nach ein Vergnügen, sie im Alltag zu benutzen, und ich hatte ein bisschen Spaß daran, die Schalter und Tasten zu optimieren und gleichzeitig mit dem RGB zu spielen. Aber hat das alles einen spürbaren Einfluss auf meine Leistung in Videospielen gehabt? Nicht, dass ich das sehe. Wenn Sie also darüber nachdenken, eines dieser Geräte zu kaufen, sollten Sie wissen, dass es im Grunde eine normale Tastatur ist, die Ihnen einen zusätzlichen Schub an Anpassungswerkzeugen bietet, und da sie keine drahtlose Verbindung bietet, sollten wir vielleicht etwas mehr von einem Gerät erwarten, das 170 £ kostet.