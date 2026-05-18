Huawei Watch Fit 5 Pro

Huaweis Watch Fit 4 Pro ist seit fast einem Jahr mein tägliches Smart-Wearable. Mir hat die bequeme Passform und die einwöchige Akkulaufzeit am meisten gefallen, da ich mehrere Kennzahlen ohne nachzudenken verfolgen kann, einschließlich Schlaf. Obwohl ich teurere Uhren von Huawei ausprobiert habe, bin ich immer wieder zur Fit-Serie zurückgekehrt und habe nie daran gedacht, eine andere Marke zu wählen. Deshalb war ich gespannt, die neue Watch Fit 5 Pro auszuprobieren, diesmal in frischem Weiß und mit einigen Updates an den Funktionen. Ich kann dir schon sagen, es ist mein neues tägliches Gerät geworden.

Was ich an allen Huawei-Uhren mag, ist, dass sie nicht nur als kleiner Bildschirm am Handgelenk oder mit starkem Fokus auf Apps und Technik gestaltet sind. Für Huawei sind Smart Wearables auch Modeartikel, und genau deshalb ist auch diesmal das Design der Watch Fit 5 Pro sofort einer seiner Stärken. Huawei hat bereits begonnen, kräftigere Farben und Farbverläufe zu setzen, insbesondere bei der leuchtend orangen, weißen und blauen Farbverläufe Watch GT Runner 2. Die Watch Fit 5 Pro-Uhren setzen diese Richtung eindeutig fort, und im Vergleich zu den dezenteren Farboptionen der Watch Fit 4 Pro wirken die neuen Farben selbstbewusster und trendiger, besonders die leuchtend orangefarbene Version der Watch Fit 5 Pro.

Wie erwähnt, benutze ich die weiße Watch Fit 5 Pro, die meiner Meinung nach sehr frisch aussieht, ohne dass das Weiß steril wird. Das Weiß hat einen leicht beigefarbenen Ton, was es wärmer macht und etwas weniger empfindlich gegenüber Verschmieren und Verfärbungen. Ich trage oft weiße Sneakers, und die weiße Uhr passt perfekt dazu, besonders bei legerer Sommerkleidung, wo die Farbe es weniger wie ein funktionales Tech-Gerät und mehr wie Teil eines bewussten Outfits wirken lässt. Anscheinend hat diese weiße Version eine Mikro-Lichtbogenoxid-Oberflächenbehandlung, die die Härte und Kratzfestigkeit erhöht, was natürlich gut ist. Andererseits war dies die erste Huawei-Uhr, auf der ein expliziter Aufkleber stand, auf dem stand, dass ich sie beim Baden nicht tragen solle, und ein Symbol mit der Warnung vor Seife.

Die Farbe ist nicht alles, was ich mag. Das Beenden der Uhr vermittelt ein Premium-Gefühl, und es wurde mehr Aufmerksamkeit auf die drehbare Krone gelegt, mit der man durch die Menüs blättern kann, während um den Bildschirm herum nun eine unterbrochene weiße Linie zu sehen ist. Letzteres ist ein kleines Detail, verleiht der Uhr aber mehr Charakter, und zusammen mit dem 2,5D-Saphir-Randbildschirm wirkt die Watch Fit 5 Pro wunderbar fertig und teurer als ein einfacher Fitness-Tracker. Das Display selbst hat etwas kleinere Ränder als zuvor, bleibt sehr scharf anzusehen, außerdem ist es noch heller und im Sonnenlicht leicht lesbar. Die Watch Fit 4 Pro war hell genug, aber die zusätzliche Helligkeit verleiht dem Taschenlampenmodus nachts einen spürbaren Schub.

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Huawei hat außerdem einen LTPO-Bildschirm hinzugefügt, eine Technologie, von der man normalerweise bei Smartphones hört, die es ermöglicht, die Bildwiederholrate sehr niedrig zu senken, sogar auf 1 Hz. Man merkt das beim Benutzen der Uhr nicht wirklich, aber ich vermute, es hilft bei der starken Akkulaufzeit, besonders wenn man das Always On Display verwendet. Selbst mit eingeschaltetem Always On Display hatte ich fast eine Woche Akkulaufzeit, aber wenn man das ausschaltet und den Bildschirm seltener benutzt, kann man es noch weiter ausdehnen. Dies bleibt einer von Huaweis größten Vorteilen gegenüber Uhren, die fast täglich geladen werden müssen, da das Laden nur etwa einmal pro Woche notwendig ist – selbst wenn Sie das Always On Display aktiviert haben – und nur etwa eine Stunde dauert, bis Sie die nächsten Tage überstehen.

Was die Funktionen angeht, ist die Watch Fit 5 Pro eher eine Verfeinerung als eine Revolution, da vieles von früheren Huawei-Uhren übernommen wurde, wie zum Beispiel Golf und Radfahrverhalten der Watch Fit 4 Pro. Außerdem gibt es die Lauf- und Marathonfunktionen des Watch GT Runner 2, die übernommen werden. Für jedes Training im Freien gibt es eine Farbkarte, die deinen Standort anzeigt, die sehr genau mit dem Sonnenblumen-Positionierungssystem verfolgt wird. Das Hochladen von Offline-Karten über Bluetooth war überraschend schnell und die Schlafverfolgung bleibt wirklich nützlich. Mein Schlaf war in den letzten Wochen schlecht, weil ich beschäftigt war, und das war in der Huawei Health App deutlich zu sehen. Das neue Nickerchen-Tracking funktionierte auch gut, wenn ich ein paar Nickerchen gemacht habe, obwohl ich mir wünsche, diese Nickerchen wären im allgemeinen Schlafüberblick klarer dargestellt.

Während die Uhr deine Kennzahlen verfolgt, brauchst du die Huawei Health App auf deinem Handy, um alles zusammenzuführen. Hier finden Sie die umfassendsten Einblicke in Ihren Schlaf, verbrannte Kalorien, Lauf- oder Radrouten usw. Dort kannst du auch das Gesicht der Uhren wechseln, zum Beispiel mit eigenen Fotos oder Videos als Hintergrund, oder MP3-Dateien hochladen. Die Installation ist einfach, aber es geht außerhalb des Google Play Store oder Apples App Store, und ich habe bei einem Android-Handy keine Einschränkungen festgestellt. In der App gibt es eine Reihe von Premium-Funktionen, wie kostenpflichtige Zifferblätter und Trainingspläne, aber diese sind völlig optional und nicht zentral für das Produkterlebnis.

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Eine Sache, die man jedoch beachten sollte, ist, dass es inzwischen so viele Funktionen gibt, dass man sie beim Einrichten wirklich richtig durchgehen muss. Nach anderthalb Wochen stellte ich fest, dass ich nicht einmal die kontinuierliche Herzfrequenzmessung aktiviert hatte, einfach weil ich annahm, dass sie schon aktiv wäre. Für mehrere Gesundheitsfunktionen muss man sowohl auf der Uhr als auch in der Huawei Health App eine Erlaubnis geben, selbst beim Upgrade von einem früheren Huawei-Gerät. Das ergibt Sinn für Privatsphäre und Akkulaufzeit, aber die erste Einrichtung könnte klarer sein, und vielleicht könnte Huawei dir erlauben, alle Berechtigungen gleichzeitig auszuwählen, jetzt, wo die Anzahl der erforderlichen Berechtigungen gestiegen ist.

Es gibt auch eine neue Mini-Workout-Funktion. Anstatt dich nur daran zu erinnern, dich nach zu langem Stillsitzen zu bewegen, empfiehlt die Uhr jetzt ein kurzes Training mit einem kleinen Panda. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und es fühlt sich für einen Moment gut an, sich zu bewegen, aber ich würde es eher als spaßiges Gimmick denn als großes neues Feature bezeichnen. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre er einfach nur um etwas Neues willen, und der Panda kann auch als Uhrenzifferblatt verwendet werden und wird je nach Bewegung fitter oder schwächer. Persönlich fand ich das Panda-Uhrenzifferblatt zu kindlich für eine so gut aussehende Uhr, und ich mochte das Standardzifferblatt mit seinem stilvollen, leicht eisigen Look deutlich besser.

Was den Komfort angeht, ist das einfach großartig. Normalerweise bevorzuge ich Nylonriemen bei Smartwatches, aber das weiße Fluorelastomer-Armband kommt überraschend nah dran. Es ist leicht, flexibel und leicht anzupassen, und ich hatte nur Unbehagen, wenn ich es versehentlich einen Tag lang zu eng getragen habe, was ziemlich tiefe Spuren in meiner Haut hinterließ und mich zum Schwitzen brachte. Wenn sie etwas lockerer getragen wird, ist die Watch Fit 5 Pro so leicht, dass man sie kaum bemerkt. Es ist auch bequem genug, um ohne Hindernisse zu schlafen, und ich nehme es normalerweise nur beim Duschen oder Laden ab.

Als Smartwatch bietet Huawei zwar immer noch nicht die gleiche App-Auswahl wie Apple, deckt aber die wichtigsten Funktionen für die meisten Menschen ab. Man kann Anrufe tätigen, Benachrichtigungen von Nachrichten-Apps ansehen, die pünktlich eintreffen, mit voreingestellten Antworten antworten oder auf einer kleinen Tastatur tippen, obwohl das Tippen auf jeder Uhr in der Praxis zu fummelig bleibt. In vielen europäischen Ländern gibt es derzeit auch Unterstützung für NFC-Zahlungen durch Curve Pay. Ich habe versucht, das auf der Watch GT Runner 2 zum Laufen zu bringen, aber ich habe das KYC-Screening nicht bestanden, daher konnte ich es auch auf der Watch Fit 5 Pro nicht ausprobieren. Es gibt eine Navigations-App und gelegentlich ein einfaches Spiel, aber ansonsten keine erwähnenswerten Apps, was ein Nachteil sein kann, wenn man nahezu telefonähnliche Funktionen am Handgelenk haben möchte.

Insgesamt bin ich erneut beeindruckt von diesem Watch Fit Pro-Gerät. Es ist derselbe Komfort, die tolle Akkulaufzeit und das überzeugende Paket nützlicher Funktionen in einer Smartwatch, an das ich mich schon bei der Watch Fit 4 Pro gewöhnt habe. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass das Panda-Training oder die Ergänzung der Laufmetriken des Watch GT Runner 2 Gründe für ein Upgrade sind. Was die Funktionen angeht, sind die Watch Fit-Geräte der vorherigen Generation immer noch sehr nah dran, allerdings hat das Äußere eine schöne Erneuerung erhalten, und ich mag die weiße Farbe, die ich in den letzten zwei Wochen getragen habe, sehr. Die orangefarbene Version sieht wahrscheinlich auch in Wirklichkeit großartig aus und mit einem scharfen Display, tollem Design, herausragender Akkulaufzeit und allen grundlegenden Funktionen ist es ein weiteres sehr überzeugendes Paket von Huawei. Ich würde es im Grunde jedem empfehlen, da es eine perfekte Brücke zwischen Funktionalität und Stil ist. Der Preis ist auch viel interessanter als bei der teureren Huawei Watch GT-Serie oder den Alternativen von Apple oder Samsung, denn bei 300 € (oder weniger mit aktuellen Rabatten) finde ich das sehr gut.