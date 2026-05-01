Segway Navimow X430

Letztes Jahr haben wir das Spitzenmodell von Segway Navimow, den X390, getestet, und aus diesem Test wurde schnell klar, dass gerade dieser Hersteller einige Tricks in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Verarbeitungsqualität auf Lager hat – etwas, das wir auch im Test hervorgehoben haben. Ein weiteres Jahr ist vergangen, und nun läuft Segway Navimow wieder auf Hochtouren mit dem X430, einem Spitzenmodell, das für... Nun ja, riesige Gärten, kleine Sportplätze oder Anwesen, die aber wirklich spannende Innovationen bieten, unabhängig vom Budget.

Wenn man es auspackt, sieht es eher wie ein ernsthaftes, ferngesteuertes Auto aus als wie ein klassischer Rasenmäher. Es ist groß, schwer und fühlt sich solide an. Das Setup ist vielleicht immer noch das beste auf dem Markt: keine Grenzleitung und kein Ärger. Man nutzt die App, um den Garten zu kartieren, und obwohl es bei einem komplexen Garten mit vielen Beeten und schmalen Wegen etwas Zeit kostet, ist er logisch strukturiert. Es ist immer noch dieser "Onboarding"-Prozess, der eines der stärksten Stärken von Segway Navimow bleibt. Die App ist reaktionsschnell und zuverlässig, und Sie werden sehr präzise durch die notwendigen Schritte geführt, damit alles genau so aussieht, wie Sie es möchten.

Eine großartige Funktion ist die Möglichkeit, Zonen zu definieren. Zum Beispiel habe ich mich entschieden, einige Bereiche als wilde Wiesen zu belassen, und die Software bewältigt das problemlos. Das System mäht nun auch sehr nah an den Kanten (etwa 5 Zentimeter), was den Aufwand mit dem Kantentrimmer deutlich reduziert. Das größte Upgrade ist jedoch die Fähigkeit, unwegsames Gelände zu meistern. Während der X390 bei Steigungen über 20 Grad bei nassem Wetter aufgab, pflügt der X430 einfach durch. Segway verspricht, bis zu 40 Grad auszuhalten, und in der Praxis bedeutet das, dass meine "Rettungsmissionen" während der Testphase von mehreren Mal pro Woche auf absolut null gewachsen sind.

Das liegt nicht nur an roher Leistung, sondern an einem echten Traktionskontrollsystem, das die Kraft auf die Räder anpasst, damit der Rasen bei rutschigem Zustand nicht beschädigt wird. Gleichzeitig haben sie "Xero-Turn" eingeführt, was das Drehen deutlich flüssiger macht. Man vermeidet die klassischen Kratzspuren und kahlen Stellen in den Ecken, die man bei Robotern sieht, die sich wie ein Panzer drehen.

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Auch die Schneidkraft wurde erhöht. Er kaut sich durch selbst dickes und hohes Gras, ohne hässliche Streifen zu hinterlassen. Die Navigation (RTK + KI-Kamera) ist präzise und fährt in ordentlichen Linien und erkennt Spielzeug, vergessene Fußballe und Gartenmöbel, ohne in Panik zu geraten oder blind hineinzufahren. Der X390 war bereits eine ziemlich effiziente Maschine, aber die gesamte Plattform wirkt jetzt ausgereifter. Ich kann auch bestätigen, dass die angegebene Betriebszeit von etwa 110 Minuten bei voller Leistung korrekt ist und dass die Ladezeit tatsächlich 95 % in anderthalb Stunden liefert. Das bedeutet, dass er im Handumdrehen wieder auf dem Rasen ist, was auf großen Grundstücken unerlässlich ist.

Obwohl das Onboarding absolut stabil ist, gibt es aus Usability-Sicht immer noch kleinere Probleme im App-Ökosystem. Es ist stabil und tut, was es soll, aber es fühlt sich an wie eine chinesische Übersetzung. Es gibt zu viele Menüs und Funktionen, die die meisten Menschen nie brauchen werden, und die Sprache ist an mehreren Stellen unbeholfen. Segway wäre gut geeignet, das aufzuräumen und eine einfache Benutzeroberfläche für den täglichen Gebrauch zu schaffen.

Da der Roboter über so exzellente KI-Kameras verfügt, ist es schade, dass man ihn nicht für die Live-Überwachung des Gartens von der Ladestation aus nutzen kann. Das würde echten Mehrwert bieten. Außerdem bleibt das nächtliche Mähen eine Herausforderung, da die Kameras mit Einbruch der Dunkelheit natürlich weniger genau werden.

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Das mag nach ziemlich bedeutenden Kompromissen klingen, und bei einer Maschine sollte das keinen einzigen Kompromiss haben. Aber ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, dass dies ein fantastischer Rasenmäher ist, der während der Testphase wirklich, wirklich beeindruckt hat. Letztlich zählt das Ergebnis, und obwohl der Segway Navimow eine bessere Benutzeroberfläche und Überwachung vom Dock aus gebrauchen könnte, mäht er wie kein anderer robotischer Rasenmäher. Und so ist es nun mal.