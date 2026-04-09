Braun MultiGrill 9

Vor einiger Zeit kam ich zu meinem Partner und meinen zwei lieben Kindern nach Hause und verkündete, dass ich endlich die Zeit – und die Energie – gefunden habe, mit dem Backen anzufangen. Es war ein Moment, der mit einem Hauch von Skepsis aufgenommen wurde, vielleicht wegen der Selbstgefälligkeit, mit der ich die Nachricht überbrachte, was, wie man sagen muss, völlig in Ordnung ist. Aber in den folgenden Wochen stürzte ich mich in ein Projekt nach dem anderen.

In diesem Zusammenhang suchte ich natürlich auch nach Möglichkeiten, das gesamte Brot, das ich in den bereits überfüllten Brotbehälter und Gefrierschrank gestopft hatte, aufzubrauchen, und so stieß ich auf Brauns MultiGrill 9 als passend vielseitige Möglichkeit, meine ansonsten recht gut ernährte Familie zu vollstopfen. Und was für ein Erfolg das war.

Okay, was genau ist der MultiGrill 9? Nun, es ist eine Möglichkeit, eine ganze Reihe von Küchenfunktionen – die früher entweder fummelig waren oder separate Geräte erforderten – in einem einzigen Gerät zu vereinen, ein Ansatz, den wir hier bei Gamereactor fast immer in allen Märkten begrüßt haben. Die Außenseite besteht aus Edelstahl, aber die Grillplatten sind aus gegossenem Aluminium, was bedeutet, dass sie problemlos mit einer PTFE-Beschichtung in die Spülmaschine kommen, die nicht einfach abnutzt.

Das integrierte Heizelement kann bis zu 2200W Leistung liefern. Das ist viel, aber in verständlichere Begriffe übersetzt: Wir sprechen von bis zu 230 Grad, und an den beiden Reglern, mit denen man die Temperatur einstellt, gibt es außerdem einen Sear-Knopf, der die Hitze auf 265 Grad erhöht und speziell dafür entwickelt wurde, Steaks schön anzubraten. Ja, der MultiGrill 9 ist fast eine Art Tischgrill, den man prinzipiell an einem Tag als Waffeleisen und am nächsten Tag als offenen Grill zum Steakgaren benutzen kann.

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Es ist ein 3-in-1-Design, was bedeutet, dass es komplett geschlossen werden kann, wenn die Familie – wenig überraschend – Papas Paninis wieder auf selbstgemachter Focaccia machen möchte. Aber er kann auch bei 180 Grad geöffnet werden oder als "Ofen" mit offenem oberen Deckel verwendet werden. Es ist unglaublich elegant, wie der MultiGrill 9 zwischen diesen Modi wechselt, und meiner Meinung nach war die Hitze – entscheidend – immer gleichmäßig, was bei größeren Öfen schwerer zu erreichen ist.

Es gibt zwei unabhängige Thermometer, die die Hitze überwachen, und insgesamt scheint die gesamte Maschine unglaublich präzise konstruiert zu sein. Außerdem gibt es diese Teller, die sie außergewöhnlich vielseitig machen und es ermöglichen, die erwähnten Paninis und Waffeln zuzubereiten, die ehrlich gesagt leicht als Höhepunkt eines chaotischen Wochenendes gelten könnten.

Die ungefähren 170 Pfund, die dieses Modell kostet, sind keine geringe Summe und sind definitiv eine Menge im Vergleich zu einem billigen Melissa-Toaster. Aber der MultiGrill 9 ist nicht nur brillant zusammengestellt, er vereint auch eine Fülle von Funktionen in einer einzigen Einheit und macht das sogar besser als einige der dedizierten Maschinen. Meiner Meinung nach bedeutet das, dass das nicht nur empfehlenswert, sondern geradezu genial ist.

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