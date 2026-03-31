Handys unterscheiden sich nicht, weder was Software noch Hardware angeht. Das Aluminium-halbtransparente Design ist meiner Meinung nach fantastisch. Wie im Fall des Nothing Phone (4a) Pro, der immer noch schlank ist, einen Aluminiummetall-Unibody mit der Dampfkühlung besitzt, und obwohl er gleichzeitig fantastisch futuristisch und spröde aussieht, ist er mit IP65 zertifiziert, wobei Nothing behauptet, ihn in 25 cm Wasser getestet zu haben. Die Seite hat einen programmierbaren "Essential"-Button, der für viele Dinge verwendet werden kann, und da ich selbst sehr vanilla bin, habe ich ihn für Screenshots verwendet.

Um sein einzigartiges Design zu unterstreichen, verfügt der Pro über eine Glyphenoberfläche mit 137 Pixeln, die von Mini-LEDs mit 3.000 Nits beleuchtet werden. Die Idee ist, dass es zusätzliche Informationen bereitstellt, bevor Sie Ihr Handy überhaupt entsperrt haben. Es ist ein sehr interessantes Konzept in Kombination mit Nothing OS 4.1, aber es hat zwar begrenzte Funktionalität, und da die meisten Leute es hauptsächlich für Updates zur Uhrzeit nutzen, betrachte ich es als ein spaßiges kleines Feature und trauere nicht darüber, dass es theoretisch für viel mehr genutzt werden könnte. Das Leben ist dafür zu kurz.

HQ

Nothing OS unterscheidet sich wesentlich von allem anderen auf dem Markt, und ich liebe es. Obwohl alles anders wirkt, ist es auch sehr intuitiv, und ich mag die zusätzlichen Datenschutzoptionen, einschließlich eines separaten Passworts für einen Tresor, in dem man alles speichern kann, was man möchte, ähnlich wie die Dual-SIM-Karte – die nur in sehr teuren Handys zu finden ist – zusätzliche Flexibilität bietet.

Das 6,83" AMOLED-Display arbeitet mit 1,5K Auflösung und 144 Hz mit extrem dünnen Rändern, 1,82 mm Dünn und 1.500 Nits Helligkeit bei normalem Gebrauch mit einem Peak von 5.000 Nits. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies der hellste Bildschirm ist, den ich je getestet habe. Für Gaming läuft es mit einer Touch-Sampling-Rate von 2.500 Hz und schlägt damit sogar dedizierte Gaming-Handys. Es ist hell, schnell und flüssig. Auch die Lautsprecher sind in Ordnung. Oh... Und im Karton ist eine transparente Hülle enthalten, etwas, das eigentlich bei allen Handys Standard sein sollte.

Werbung:

Der Chipsatz ist Snapdragon 7 Gen 4, was respektable 8 Kerne, aber kein Wi-Fi 7 bedeutet. Die Batterie hat 5.080 mAh, die zwei Tage ohne Probleme hält und mit 50 Watt lädt. Aufgrund des Metallgehäuses des Telefons unterstützt es jedoch kein kabelloses Laden. Ja, mir ist bewusst, dass es technisch möglich ist, aber die Umsetzung muss zu teuer gewesen sein. Ich lade regelmäßig mit einem Kabel, aber für diejenigen, die auf ein kabelloses Leben umgestiegen sind, ist das ein Ausschlusskriterium.

Eine Sache, die Nothing etwas zu stark betont, ist das brillante Dreifachkamera-Setup, das ihre eigene TrueLens-Engine verwendet. Eine 50-MP-Hauptkamera mit dem Sony IMX896-Sensor, eine 8-MP-Sony-basierte Ultra-Weitwinkelkamera und ein Samsung JN5-basiertes 50-MP-Periskop bieten 3,5-fach optisch, 7-fach "verlustfrei" und 140-fach Ultra-Zoom. Während einige andere Handys insgesamt eine etwas bessere Bildqualität bieten, ist im Preissegment nichts besser als das, und die Bildrauschunterdrückung ist beim Zoomen danach deutlich sichtbar. Ich bin jedoch weniger beeindruckt von der Farbkalibrierung, da es mir so scheint, als würden die drei Kameras standardmäßig nicht ganz im Farbprofil übereinstimmen und es gibt einen sehr deutlichen Unterschied zwischen optischem und digitalem Zoom, obwohl der digitale Zoom besser ist als sonst. Ich empfehle immer, digitales Zoom zu vermeiden und bei der optischen Optik zu bleiben, und dieser Rat gilt auch hier. Leider verwenden sie auch "Ultra Zoom" (140x), das mit generativer KI funktioniert. Das bedeutet, dass einige Pixel in deinem Bild nicht da sind, da sie erzeugt werden, und das ist meiner Meinung nach ein ernstes Problem. Das gehört in die Nachbearbeitung des Bildes und nicht beim Aufnehmen.

Obwohl die Zoomfunktion scharf ist, bin ich tatsächlich viel beeindruckter von der Nachtfotografie. Das sind vielleicht die Fotos mit dem niedrigsten Bildrausch, die ich je gemacht habe, was für ein Handy in dieser Preisklasse ziemlich beeindruckend ist. Es funktioniert, indem sieben Bilder zu einem Bild kombiniert und dann KI zur Rauschunterdrückung eingesetzt wird. So sollten Sie KI in Ihre Produkte integrieren! Trotz dieser extrem leistungsstarken Fotofunktion erreicht das Handy nur 4K/30FPS und kann keine 60FPS bieten, was ich für nötig halte, um effektiv mit den Flaggschiffmodellen anderer Marken zu konkurrieren.

Werbung:

Der Preis ist einfach: 429 € bringen 8 GB+128 GB und 499 € 12 GB+256 GB. Du solltest Letzteres nehmen. Es werden drei Jahre Android-Updates und sechs Jahre Sicherheitsupdates versprochen.

Ich bin etwas hin- und hergerissen, da ich das Metallgehäuse des Telefons und das Gefühl des Telefons liebe, aber der halbtransparente, platinen- und futuristische Look wird heruntergespielt, und genau das gefällt mir an den Nothing-Handys am meisten. Das Display ist großartig und wirkt für ein Handy in dieser Preisklasse viel übertrieben, und ich hatte keine Stolpersteine oder Verzögerungen beim Spielen oder intensiven Multitasking. Die Akkulaufzeit ist großartig und ebenso die Kameraleistung, zumindest wenn sie innerhalb der Grenzen des optischen Zooms bleibt.

Das ist eine solide 8/10. 60FPS/4K-Video, Wi-Fi 7, besserer optischer Zoom und kabelloses Laden sind nötig, wenn der Sprung nach höher geht. Trotzdem bin ich etwas unsicher, da ich mich in das Betriebssystem und die allgemeine Ästhetik des Telefons verliebt habe.