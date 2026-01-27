Marshall Bromley 750

"Wie Sie sehen werden, erforderte es eine spannende Papplösung", lautete die E-Mail des freundlichen PR-Kontakts. Und ja, der Versand eines 24-Kilo-Lautsprechers erfordert natürlich ein bisschen Einfallsreichtum, daher waren zwei klassische Umzugskartons dabei, als er zum Glück per Hauslieferung direkt zu mir nach Hause geliefert wurde. Wenn man das Biest auspackt, verwechselt man es leicht mit einem klassischen Marshall -Verstärker, denn genau das ist das Design, das sie hier gewählt haben. Dies ist Marshall s Lautsprecher von erster Partei, und obwohl es einige größere Bluetooth-Lautsprecher desselben Herstellers gibt, ist keiner so leistungsfähig wie dieser, was Größe oder Klang angeht.

Fangen wir mit dem Design an. Wie bereits erwähnt, erinnert er sehr an einen Verstärker und hat das klassische Marshall -Design, das wir aus dem gesamten Produktsortiment kennen. Neben der Funktion als Lautsprecher kann er auch als mehr oder weniger vollständiger Verstärker verwendet werden, da er beispielsweise Eingänge für Doppelmikrofone hat. Hinten gibt es RCA-, XLR-, Mini-Buchse und USB-C-Anschlüsse, falls du stattdessen dein Handy anschließen möchtest. Man kann auch das Gleichgewicht jeder dieser Eingaben einzeln anpassen, also wenn man sie als Karaoke-Maschine oder vielleicht als komplettes Setup für einen Troubadour mit Instrumenten und Gesang nutzen möchte, ist sie sehr vielseitig.

Extrem schwer, aber die glatten Griffe und Räder machen es trotzdem handhabbar.

Allerdings war es hauptsächlich als Redner für mich interessant. Das Koppeln mit einem Mobiltelefon geht schnell, allerdings sollte erwähnt werden, dass die ersten zwei bis drei Sekunden oft etwas ruckeln. Ich habe es mit drei verschiedenen Handys getestet und bei allen ist das Gleiche passiert. Das stört mich nicht, und nach ein paar Sekunden funktioniert die Verbindung perfekt und es ist Zeit, richtig zuzuhören. Ich habe nicht bemerkt, dass das sonst jemand in seinen Rezensionen erwähnt, also nehme ich hier eine kleine Vorbehaltung ein und denke, dass ich einfach ein bisschen "Pech" hatte und, wie gesagt, das passiert nur ganz am Anfang.

Das Erste, was einem am Klang auffällt, ist der Bass. Es ist wie ein perfektes Grollen oder ein leichter Schlag in den Magen auf höheren Stufen. Du kannst es richtig aufdrehen, definitiv so hoch, dass die Nachbarn wütend gegen die Wand schlagen. Aber das Problem ist, egal wie laut es ist, es klingt extrem gut. Klar, das als kleine Hintergrundgeräusche zu haben, fühlt sich fast wie eine Beleidigung an. Das muss aufgedreht werden. Und nicht nur gehören die Basstöne zu den prominentesten, die ich je von einem Lautsprecher gehört habe, auch das Bassgehäuse steht im Mittelpunkt und drückt auf eine Weise, wie ich es noch nie von einem Lautsprecher gehört habe. Am besten ist es, wenn reine Partymusik den Raum erfüllt. Aber meine Lieblingsband, die schwedischen Kent, klingen auch süßer denn je in ihren pulsierenden Melodien. Das Auflegen von "Don't Stop Believin" von Journey ist wie ein kleines Konzert zu Hause, und das fantastische, gedämpfte, synthesizerlastige "Bäst i Sverige" von Junior Brielle ist ein perfekter Track, um zu zeigen, wie melodisch der Sprecher ist, unabhängig von Genre oder Melodie.

Werbung:

Unglaublich stilvoll und es gibt viele Knöpfe zum Drücken.

Dank der vielen Lautsprecher drumherum ist die Klangbühne breit und weitläufig. Der Lautsprecher verfügt über zwei Basselemente und Hochtöner an den Seiten, aber auch an der Rückseite und oben, um einen 360-Grad-Klang zu erzeugen. Klar, es klingt nicht in allen Richtungen ganz so klar und kraftvoll, aber zumindest verschwindet der Klang nicht, wie es oft der Fall ist, wenn er nur von vorne gerichtet wird. Wenn du das in die Mitte eines Raumes stellst, können mehr Leute den Klang genießen, egal wo sie sich befinden.

Ich habe alles eingesetzt, was mir einfällt, und war jedes Mal beeindruckt. Der Sound füllt den Raum wirklich, und es ist fantastisch, neue Nuancen zu entdecken, besonders im Bass, in Songs, die man schon tausendfach gehört hat. Es fällt schwer, nicht mit dem Fuß auf eine markante Bassdrum zu tippen, die scheinbar über den Boden pulsiert, Basstöne, die klingen, als stünde der Bassist im Raum, und ein Zusammenspiel zwischen allem, was lebendig und aufbauend wirkt.

Gibt es irgendetwas Negatives in Bezug auf den Klang? Nein, nicht wirklich. Ich finde es etwas schwer zu glauben, dass die Funktion "Dynamisch/Laut" tatsächlich viel mehr mit dem Klangprofil bewirkt, als es nur leicht zu erhöhen und abzusenken. Für mich erzeugt es nicht den Kontrast oder Unterschied, den es wahrscheinlich sollte, und fühlt sich etwas überflüssig an. Ein weiterer Vorteil und Nachteil ist, dass die App ein wenig darunter leidet, weil alles aus physischen Tasten besteht – was zugegebenermaßen unglaublich stilvoll aussieht. Es ist einfach nicht möglich, einen EQ anzupassen oder viel anderes darin zu machen. Klar, es fühlt sich unglaublich gut an, die Steuerung anzupassen, aber es wäre schön gewesen, wenn man mehr machen könnte als nur die Lautstärke über das Handy zu erhöhen oder zu senken.

Werbung:

Das schwarze Felsen-Design ist stilvoll und attraktiv, und man kann es sogar mit einer Lichtshow aufpeppen. Der Lautsprecher hat 36 LEDs an der Vorderseite, was wie ein Gimmick klingen mag, aber sie sehen tatsächlich sehr gut aus, wenn sie in ihren drei verschiedenen Modi blinken. Natürlich ist es nur ein Stimmungsaufheller für eine Party und sonst nichts, aber als Lichtshow ist es trotzdem ziemlich cool, auch wenn es großartig gewesen wäre, ein paar mehr Variationen als die verfügbaren zu haben. Dieses Biest ist dank seiner Räder und des Griffs außerdem überraschend leicht zu bewegen. Auf der Rückseite befindet sich ein Fach für die stabile Batterie. Er verspricht 40 Stunden Nutzung, und ein großer Pluspunkt ist die Möglichkeit, den Akku zu entfernen und einen neuen einzusetzen. Wenn Sie auf einem Festival oder einer ähnlichen Veranstaltung sind, bei der kein Strom verfügbar ist, können Sie eine zusätzliche Batterie verwenden, um es mehrere Tage lang zu betreiben.

Der Marshall Bromley 750 wiegt 24 Kilogramm und kostet 900 Pfund, was offensichtlich kein geringer Betrag ist. Wenn Sie also Musik zu Hause hören oder eine kleine Party veranstalten möchten, gibt es Alternativen für deutlich weniger Geld, die zudem hervorragenden Klang bieten. Allerdings muss ich das nach seinem eigentlichen Zweck überprüfen, und wenn man einen großen Garten oder einen anderen großen Raum mit Ton füllen möchte, besteht kein Zweifel, dass es die Aufgabe erfüllen kann – und noch mehr.