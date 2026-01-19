OnePlus Pad Go 2

HQ

Ein günstiges Tablet zu bauen, das noch für Aufgaben über das reine Videoschauen hinaus geeignet ist, ist heutzutage mit steigenden Preisen für alle Komponenten etwas schwierig. OnePlus hat dies mit dem Pad Go 2 erreicht, der nur £269/€299 für die 128 GB WLAN-Version kostet, und selbst dann bekommt man als "Gratisgeschenk" ein Stylus oder ein Paar In-Ears. Es ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das kaum zu übertreffen ist, da das Stylus bei 79 € verkauft wird, wenn es nicht im Angebot ist, und eine wirklich großartige Ergänzung ist, wenn man das Tablet für irgendetwas auch nur annähernd Kreatives nutzt. Wir bekamen außerdem das passende Folio Case, das das Pad zwar sehr gut schützt, aber etwas unbeholfen ist und es nicht schräg aufstellen kann, was für mich der ganze Sinn eines solchen Gehäuses ist...

Also, Android -basiert mit OxygenOS obendrauf, um eine Benutzeroberfläche zu schaffen, die schlank, modern und extrem schnell ist mit all den modernen Funktionen, die man erwarten kann. Das Tablet selbst ist in Weiß oder Schwarz erhältlich, im gleichen eleganten und modernen Industriedesign. Außerdem verfügt er über 8 GB Speicher und entweder 128 GB oder 256 GB Speicher und WLAN oder eine 5G-Version.

Das Display hat 2,8K mit einer Helligkeit von 900 Nits, was mehr als genug ist, und einer Bildwiederholrate von 120 Hz fürs Gaming. Wie die meisten modernen Tablets ist es im quadratischen 7:5-Format und unterstützt die 4.096 Druckpunkte für das kompatible Stylus kombiniert mit einem Akku von 10.000+ mAh. Und obwohl der Sound für ein Tablet in Ordnung ist, finde ich, dass die Beschreibung als "IMAX-große Visuals trifft filmischer Sound" etwas übertrieben ist.

Und es muss nicht überbewertet werden, da ein 12,1" IPS-Display sowohl für Text als auch für interaktive Inhalte großartig ist, und ich mag wirklich, dass OnePlus aktiv ein lesefreundlicheres Format als das 16:10 verwendet, das ich persönlich für einen Tablet-Anwendungsfall als weniger optimal finde. Das fällt besonders auf, da OnePlus Open Canvas hat, das drei App-Fenster gleichzeitig unterstützt, und das ist völlig nahtlos.

Obwohl der Akku groß ist, hängt die Akkulaufzeit stark von der Helligkeit und davon ab, ob du 4K-HDR mit hohen Lautstärken nutzt oder wenn es sich um Video in niedriger Auflösung in einem kleinen Fenster handelt. Ich habe es ziemlich gemischt genutzt und meist etwa 30 Stunden daraus gemacht, wobei OnePlus behauptet, dass reine Musikwiedergabe 50+ Stunden liefert. Der Leerlaufzustand ist ziemlich beeindruckend und er verliert generell sehr wenig Akku, wenn man einfach im Leerlauf in einer Kurve liegt. Ich habe die drahtlose Reverse-Charging-Option nicht genutzt, die die Akkulaufzeit deutlich verkürzt.

Das Gewicht liegt knapp unter 600g, und obwohl es nicht wirklich schwer ist, wirkt es seltsam, dass moderne Technologie uns nicht näher an 300g heranbringen kann.

Es verfügt über einen Dimensity 7300 Chipsatz auf einer 4nm-Plattform, was bedeutet, dass es sich um einen Octa -Kern handelt (4x 2,5 GHz, 4x 2,0 GHz) und eine Mali G615 GPU. Das wird genutzt, um die sehr umfangreichen KI-Teile der Maschine anzutreiben, aber genau wie ihre Handys hat OnePlus ein ziemlich gutes Gleichgewicht zwischen KI-Spuck und tatsächlich funktionaler Hilfe für den täglichen Gebrauch gefunden, sei es eine Zusammenfassung oder AI-Fotobearbeitungstools. OnePlus nutzt Google Gemini als KI-Plattform und wie viele andere moderne Geräte hat es einen eigenen Knopf an der Seite des Gehäuses, und die Kamera nutzt trotzdem automatisch KI, wenn die Gelegenheit dazu bietet.

Obwohl das Tablet insgesamt großartig zu bedienen war, mit flüssigen Bewegungen und schnellen Bewegungen, und obwohl das Tablet beim Spielen und bei allgemeinen Apps äußerst reaktionsschnell wirkte, wirkt die Kamera mit nur 8MP und 1080p mit einer Bildqualität, die sehr weit von dem liegt, was OnePlus Handys bieten können. Ansonsten macht die intuitive Benutzeroberfläche, die OxygenOS bietet, immer ein Vergnügen in der Benutzung, und man hat nicht das Gefühl, in irgendeiner Weise mit einem billigen Einstiegsprodukt zu arbeiten.

Ich finde es schwer, dieses Tablet nicht zu empfehlen, angesichts der Leistung zu diesem Preis, und ich würde definitiv in Erwägung ziehen, dieses spezielle Modell beim nächsten Mal, wenn ich ein neues Tablet brauche.