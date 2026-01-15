HQ

Roborock hat in letzter Zeit weltweit ihre Flügel ausgebreitet, wo diese chinesische Pflegemarke viele Roboterstaubsauger und andere intelligente Reinigungslösungen auf den Markt gebracht hat. Ursprünglich aus Xiaomi hat Roborock nie nur eine günstige Option sein wollen, sondern stattdessen Nutzer angesprochen, die eine möglichst effiziente Reinigung wünschen, vorzugsweise mit einem einzigen Smart-Gerät. Das Roborock F25 Ultra, das wir getestet haben, setzt diesen Trend fort und führt einen Nass-Mopp-Staubsauger ein, der das Waschen von Böden zum Kinderspiel macht. Aber kann er den traditionellen Mopp ersetzen?

Das Paket zeigt einen ziemlich großen und schweren Saugsauger mit einem Retro-Stil kantigen Waschaufsatz, der über den Boden rollt. Tatsächlich ist Stabstaubsauger ein irreführender Begriff, und das Gerät sollte als Smart Mop bezeichnet werden, da es weder als herkömmlicher Sauger gedacht noch für den Einsatz auf Teppichen gedacht ist. Der abnehmbare, transparente Wassertank, der darauf sitzt, fasst knapp einen Liter Wasser, und es gibt einen kleinen Behälter für Waschmittel, aber laut Roborock ist es nicht notwendig, ihn im Dampfreinigungsmodus zu verwenden. Waschmittel kann bei Bedarf beim Wischen von Böden verwendet werden, aber es wird empfohlen, nur die eigenen Waschmittel von Roborock zu verwenden, "um die Kompatibilität zu gewährleisten."

Beim Einrichten des Geräts ist es mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden, um die mobile App zu nutzen. Glücklicherweise ist die Software gut gestaltet und die Einrichtung und Nutzung der App war kein Problem. Zunächst aktualisierte der Staubsauger seine Firmware, also die Gerätesoftware, und kommunizierte seine Aktionen bequem auf Englisch. Du kannst den Chatter über die App ausschalten, wenn du möchtest.

Es gibt einige Waschmodi, von denen die auffälligste die Dampfwäsche ist, die etwa eine Minute zur Vorbereitung benötigt. Während der Vorbereitung arbeitet das Gerät im automatischen Modus, sodass Sie mit der Reinigung fortfahren können, ohne warten zu müssen. Im Automatikmodus wird kein Dampf verwendet, aber der Staubsauger kann sich zwischen Trocken- und Nassreinigung einstellen, was der am häufigsten verwendete Modus während der Tests war. Dampfreinigung ist nicht für alle Bodenmaterialien geeignet. Zum Beispiel nimmt Kork Feuchtigkeit auf, daher ist es ratsam, die Waschbarkeit des Bodens vor der Dampfreinigung zu überprüfen. Der Staubsauger eignet sich jedoch gut für traditionelle Parkettböden. Weitere verfügbare Reinigungsmethoden sind Warmwasserreinigung (bei der das Wasser auf 86 Grad Celsius, aber nicht auf 180 Grad Celsius erhitzt wird) und wasserloses Wischen, das am besten zum Aufräumen von Flüssigkeiten geeignet ist, die auf dem Boden gelandet sind. Die Reinigung wird durch ein praktisches, niedrigstufiges Licht unterstützt, das Krümel und ihre Schatten deutlich sichtbar macht.

Glücklicherweise hat unsere Testwohnung neben den Badezimmern auch Fliesenböden in anderen Räumen, sodass diese Funktion sehr nützlich war. Und Junge, hat das gut funktioniert! Die Dampfreinigung mit nur Wasser entfernte hartnäckige Flecken und Spritzer, aber eine noch größere Überraschung war die Menge an unsichtbarem Schmutz, die beim Entleeren des Schmutzwassertanks sichtbar wurde. Das Wasser war durchgehend schwarz-grau gefärbt, selbst beim Waschen von Vinylkorkflächen ohne Dampfen. Interessanterweise begannen sich auch die Oberflächen der Materialien nach dem Waschen anders anzufühlen.

Die Navigation mit dem Staubsauger ist angenehm, außer auf Treppen. Das Gerät scheint sich selbst vor- oder rückwärts zu fahren, ähnlich wie ein Elektrofahrrad. Der Staubsauger erkennt schnell, wenn der Nutzer ihn zurückziehen will, woraufhin er die Richtung ändert. Wenn die Maschine an Ort und Stelle gehalten wird, neigt sie dazu, eine leichte Ruckbewegung zu machen, die hilft, selbst den hartnäckigsten Schmutz wegzuschrubben. Die Antriebskraft kann auch über die App an Ihre Vorlieben angepasst werden. Das Gerät ist eindeutig so konzipiert, dass es mit einer Hand benutzt werden kann, wobei Griff und Karosserie sich wie ein Lenkrad etwa 90 Grad zur Seite drehen – so wie man sich dreht. Die natürliche Drehung des Handgelenks ist ideal zum Staubsaugen ausgelegt, und der Arm oder Körper des Staubsaugers lässt sich ebenfalls hoch- und runterklappen, sodass er sich leicht unter Möbeln bewegen kann und so, wie bereits erwähnt, an Ort und Stelle bleibt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Höhe des Staubsaugers etwa 15 Zentimeter beträgt, was bedeutet, dass er trotz seiner Faltbarkeit nicht unter jedes Sofa und jede Kommode passt.

Das automatische System erkennt beispielsweise Wände und Treppen, sodass es sich nicht selbst gegen eine Wand fährt. Allerdings ist das Treppenreinigen mit dem Staubsauger nicht einfach, da er so schwer ist, dass das Heben von einer Stufe zur nächsten umständlich ist, da der Reinigungsteil sich nach unten biegt und leicht ein paar Tropfen schmutziges Wasser aus dem Wischbereich tropft. Die Situation wird dadurch nicht verbessert, dass die Zugfunktion sofort beginnt, den Staubsauger nach vorne zu ziehen. Roborock bringt später dieses Jahr einen Treppensteigen-Roboterstaubsauger heraus, also mal sehen, ob er der erste ist, der Treppen bewältigt!

Ein weiteres Ärgernis ist das allgemeine Ausbreiten von schmutzigem Wasser hier und da, was besonders beim Richtungswechsel auffällt. Es ist logisch, dass wenn der Nassstaubsauger keine Zeit hat, das schmutzige Wasser aus dem Mopp zu saugen, und sich die Drehrichtung ändert, wenn sich die Waschrichtung ändert, schmutziges Wasser vom Mopp auf dem Boden bleibt. Dennoch könnte dies eine Funktion nutzen, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Andererseits kannst du, sobald du das weißt, solche Situationen vermeiden, indem du angemessene Maßnahmen ergreifst. Es erfordert nur, dass du dein Gehirn benutzt, statt mit dem smarten Staubsauger! Ein weiteres Problem bei schmutzigem Wasser ist, dass obwohl der gesamte Tank mit sauberem Wasser ohne Dämpfung verbraucht wird, nur ein Bruchteil davon im Schmutzwassertank enthalten ist. Der Mopp wird wahrscheinlich nicht mehr als ein paar Liter aufnehmen, daher ist das schmutzige Wasser zweifellos von einem Ort zum anderen gewandert...

Der Staubsauger muss nach jeder Nutzung gereinigt werden. Der leicht abnehmbare Schmutzwassertank besteht aus einem Tankabschnitt und einem Filterrahmen. Die Reinigung ist ein relativ mühsamer Vorgang, obwohl es nur drei abnehmbare Teile gibt, den Mopp nicht mitgerechnet. Eine Reinigungsbürste kann verwendet werden, um den Wischmopp, den Rahmen und den widerlichen Schlamm, der in den Schlammkanälen steckt, zu entfernen. Wenn dies nicht gemacht wird, beginnt der Staubsauger ekelhaft zu riechen, während die Biomasse zu schimmeln beginnt.

Der Staubsauger kann sich auch an seiner Ladestation selbst reinigen und seine Arbeitsphasen kommunizieren, aber er kann den festsitzenden Schmutz nicht mechanisch entfernen, geschweige denn den schmutzigen Behälter entleeren. Das Gerät dampft und trocknet den Wischmopp, aber trotz seiner Kommunikation bleibt unklar, ob es tatsächlich noch etwas anderes tut.

Für 699 € ist der smarte Mop nicht besonders erschwinglich, aber diese Art von technologischer Bodenreinigung spricht Nerds an, obwohl das gleiche Ergebnis mit einem traditionellen Mopp erzielt werden könnte, der auch auf Treppen verwendet werden könnte. Es ist nur so, dass niemand jemals mit dem traditionellen feststeckt... Niemals.