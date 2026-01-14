Harman Kardon Enchant 1100 (und Verzauberungs-Sub)

Es wäre etwas untertrieben zu sagen, dass der Markt für relativ teure und gut gestaltete Soundbar/Subwoofer-Kombinationen etwas gesättigt ist. Das wäre tatsächlich die Untertreibung des Jahres. Es gibt inzwischen unzählige Hersteller, die sich als starke Anlaufstellen etabliert haben, und selbst Außenstehende haben potenziellen Wert darin gesehen, konkurrierende Produkte wie Marshall auf den Markt zu bringen.

Aber Harman Kardon ist für viele ein fester Bestandteil, und sie haben sich unzählige Male durch ein tiefes, resonantes Klangprofil und manchmal sogar etwas gewagtere Designprofile ausgezeichnet. Zu ihren neuesten Produkteinführungen gehört die Enchant Serie, die in diesem Fall aus der teureren Soundbar (Enchant 1100 ) und Enchant Sub besteht, die zusammen ungefähr einem Sonos Arc Ultra und dem neuesten Sonos Sub – einer WLAN-basierten, drahtlosen Dolby Atmos Heimkino-Lösung, die auch als allgemeine Lautsprecherkombination für das ganze Zuhause fungiert.

Ästhetisch gibt es hier leider nicht viel, worüber man sich freuen könnte. Die "fetten" Profile, die ich im vorherigen Absatz beschrieben habe, scheinen zum Beispiel nur auf Aura und Soundsticks zuzutreffen, und der Enchant 1100 ist eigentlich nur eine schwarze, langweilige, stoffbezogene Soundbar ohne jegliche Präsenz. Es ist zwar Aluminium, zugegeben, es ist ein schönes Kvadrat -ähnliches Material, zugegeben, und es wird niemanden beleidigen, aber es ist auch nicht besonders markant, und das gilt auch für den Subwoofer.

Aber Harman Kardon hat immer beeindruckt, wenn es darum geht, was sich unter der leicht vergessenden Kühlhaube verbirgt, und das gilt auch hier. Es gibt 11 Treiber im Enchant 1100 mit Unterstützung für Dolby Atmos und sogar DTS:X, was selbst der Sonos Arc Ultra fehlt. Dies ergibt eine Gesamt-RMS-Leistung von 315 Watt. Es gibt HDMI-Passthrough, es gibt WLAN, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect... Es gibt keinen einzigen Aspekt, der durch sein Fehlen auffällt oder durch schlechte Umsetzung enttäuscht.

Harman Kardon s eingebaute Stimmung ist ebenfalls sehr überzeugend, und selbst ohne Subwoofer gibt es einen felsenfesten, geräumigen Klang, der glücklicherweise nicht in die typische JBL-Falle fällt, elegantere, subtilere Klänge im Versuch, mit Bass zu überwältigen, unterzugehen. Harman Kardon s eigenes MultiBeam Soundformat tut dem Enchant 1100 hier tatsächlich einen Gefallen.

Der Subwoofer verbindet sich kabellos, und wie bei Sonos geschieht dies hauptsächlich über eine recht nette, relativ reaktionsschnelle App, die beides auch mit einem typischen Smart-Home-Ökosystem verbinden kann. Von Anfang an grollt es etwas zu laut, nicht weil es schlecht kalibriert ist, sondern ein bisschen so, als würde jemand zu energisch zu einer Party kommen, um sein Revier wirklich zu markieren. Allerdings ist es relativ einfach, die Klanglandschaft und die Verbindung zwischen den beiden Geräten in derselben App anzupassen, und der Subwoofer liefert durchgehend tiefen, ausgewogenen und gut funktionierenden Bass.

Als Standard-Kombination aus Soundbar und Subwoofer sind Enchant 1100 und Enchant Sub eine ausgezeichnete Alternative zu Sonos und den anderen großen Namen, und da man beide für etwa 1.000 £ bekommt, ist das Set auch recht wettbewerbsfähig mit Denon und anderen High-End-Alternativen. Allerdings ist das Set sicherlich nicht am günstigen Markt, und es ist möglich, JBL 's Bar 1300 MKII für nur 100 Pfund mehr zu bekommen.

Harman Kardon verdient Lob für ein ausgewogenes Produkt hier, das zwar ein paar größere visuelle Risiken eingehen könnte, aber dort liefert, wo es zählt.

