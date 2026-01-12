Wir haben LGs Flaggschiff-Fernseher hier bei Gamereactor über mehrere Jahre hinweg mit Spitzennoten versehen. Dafür gibt es eine recht einfache Erklärung: Auch wenn direkte Innovationen manchmal auffällig fehlen, liefert der koreanische Hersteller stets das beste Bild auf dem Markt, kombiniert mit der beständigen Angewohnheit, die kleinen, im Alltag spürbaren Schwachstellen im Nutzererlebnis auszubügeln.

Bald wird das LG G5 nicht mehr das aktive Topmodell sein, da LG auf der CES 2026 neue Modelle eingeführt hat, aber was wir sagen können, ist, dass dies wahrscheinlich noch eine Weile das Flaggschiff bleiben wird und viele trotzdem kaufen werden, aufgrund der hohen Aktionspreise und der relativ geringen Verfügbarkeit in den ersten Monaten des Jahres.

Also, ist das LG G5 das Geld wert, fragen Sie sich vielleicht, und unsere Antwort wird wahrscheinlich keine Überraschung sein. Wir sprechen hier von einem Primary RGB Tandem OLED -Display in 4K, das Dolby Vision, HDR10 und HLG in Bezug auf HDR-Formate, vier HDMI-2.1-Ports, VRR, AMD FreeSync Premium Pro und Nvidia G-Sync – alles ist noch vorhanden, einschließlich WIFI6, ALLM und einer Vielzahl anderer Schlüsselformate, kombiniert im typischen Galerie-Profil, wo der Fernseher kaum aus der Wand herausragt.

Das bereits erwähnte Primary RGB Tandem OLED -Panel ist hier die wichtigste neue Funktion, zusammen mit LGs neuem Brightness Booster Ultimate, das die Standard-NITS-Helligkeit des Panels verstärkt und so das HDR-Erlebnis insgesamt verbessert. Der neue Paneltyp hat vier Schichten und ersetzt LGs vorheriges Micro Lens Array. Es gibt zwei blaue, eine rote und eine grüne Schicht, und zusammen erhöhen diese vier Schichten die Helligkeit um bis zu 40 %, sodass sie unter den richtigen Bedingungen bei 2200 NITS ihren Höchststand erreichen kann. Dies ohne den Verlust der Farbgenauigkeit von sRGB oder DCI-P3, die über 100 % bleibt, lässt wenig zu wünschen übrig.

Hinzu kommt, dass der Fernseher nun mit 4K/165Hz von einem PC oder einer zukünftigen Konsole laufen kann, falls dies möglich wird, und zusammen mit Dolby Vision Gaming ist dies eine wirklich gute Option für diejenigen, die entweder einen Desktop-Computer ins Wohnzimmer bringen oder sich auf eine Zukunft vorbereiten möchten, in der Konsolen sich ohnehin mehr wie ein PC verhalten.

Es gibt auch kleine, aber entscheidende Unterschiede im neuen webOS 25, das es dir jetzt ermöglicht, dein Smart Home viel nahtloser über Google Home zu steuern und dieselbe Fernbedienung zu verwenden, um eine PS5, eine Switch, eine Apple TV – was auch immer du willst – zu steuern. Die Startseite des Hauptmenüs ist immer noch nicht anpassbar genug und zeigt immer noch große, hässliche Werbung, die einfach nicht zu einem Fernseher passt, für den man so viel bezahlt, aber insgesamt hat LG viel getan, um die Reaktionsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, und das merkt man.

Die neueste Version der Fernbedienung ist endlich sehr attraktiv anzusehen und zu bedienen. Ja, es ist immer noch aus Kunststoff, aber kleiner, handlicher und für Nicht-Experten viel einfacher zu benutzen.

Egal, ob man der Typ ist, der Filmmaker Mode benutzt und das Bild drastisch feinjustiert, oder ob man alles standardisiert lässt und den Fernseher nur für alltägliche Unterhaltung nutzt, der G5 ist einfach... Nun, erhaben, das ist es wirklich. Nur der Preis bleibt etwas hoch, aber derzeit findet man Angebote für etwa 2.000 Pfund für die 65"-Version, was für einen Fernseher, der seine Konkurrenten so deutlich übertrifft, gar nicht unvernünftig ist.