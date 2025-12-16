OnePlus 15R

HQ

Während das OnePlus 15 überraschend günstig war, hat OnePlus eine etwas andere und noch preisgünstigere Version entwickelt. Sie nennen es ein "Value-Flaggschiff", und zum ersten Mal hat das Marketing eines Technologieprodukts ein Wort gefunden, das sowohl zutreffend als auch sinnvoll ist.

Aber nehmen wir uns einen Moment Zeit, um über den Akku nachzudenken: Er hat eine riesige Leistung von 7400 mAh, da er sowohl das Snapdragon 8 Gen 5 – das erste Telefon mit diesem Chipsatz – einen Touch-Response-Chip fürs Gaming – als auch einen G2-WLAN-Chip versorgen muss. Der neue Snapdragon-Chip ist deutlich schneller als sein Vorgänger, mit 36 % CPU-Leistung laut eigenen Zahlen, und OnePlus hat eigene Firmware hinzugefügt, um die Spielleistung zu verbessern, indem alle spielbezogenen Aktivitäten an erster Stelle stehen.

Es ist kein Ladegerät enthalten, daher ist mir derzeit unklar, wie schnell er tatsächlich mit dem 80W SUPERVOOC lädt, aber er ist trotzdem schnell, weniger als eine Minute pro Prozent. Und ja, der Akku hält tatsächlich zwei volle Tage.

Das Telefon ist mit einer maßgeschneiderten Dampfkammer-Kühlung, sogar Aerogel zur Isolierung des Displays sowie einem überarbeiteten Kameramodul und OnePlus Oxygen OS 16 mit tatsächlich nützlicher KI-Integration ausgestattet. Im Allgemeinen ist der Einsatz von KI im letzten Jahr weniger auf Funktionen und mehr auf tatsächliche Nutzung geworden – sehr notwendig. Es hat sogar Bluetooth 6 als eines der wenigen Geräte auf dem Markt. Und für den Sound-Enthusiasten: Ja, es gibt LDAC, AptX HD und LHDC 5.0.

Das Design ähnelt sehr seinem größeren Geschwister, es gibt zwei Farben, und das Display ist ein 6,832" 1,5K LTPS AMOLED 165 Hz Display, oder besser gesagt, sein 120Hz, wobei 144Hz und 165Hz von einigen ausgewählten Spielen unterstützt werden; in diesem Fall zeigt das Gaming-Overlay auf dem Telefon an, welche. Touch Response hat eine eigene dedizierte Hardware im Telefon, was die Bildwiederholrate von 3200 Hz für die Touch-Steuerung erklärt, die als die schnellste der Welt gilt – und das glaube ich wirklich. Es sind 1800 Nits und 100 % DCI-P3-Farben, aber das gilt auch für die meisten High-End-Displays.

Dies wird kombiniert mit einem der schnellsten Speicher- und Speicherkapazitäten, die man kaufen kann, UFS 4.1 Speicher und LPDDR5X Ultra-Speicher. Die Testprobe enthielt 12 GB Speicher und 256 GB Speicher – sehr gute Werte für ein Telefon, das angeblich zwischen etwa 740 Euro (~650 £) kostet, und mit einer teureren Alternative mit 512 GB Speicher bei 840 Euro (~740 £) – wir raten ein wenig, muss ich hinzufügen.

Das Telefon hat vier verschiedene IP-Bewertungen, was mich ehrlich gesagt etwas verwirrt: Größer ist besser, und wenn etwas Hochdruckstrahlen mit heißem Wasser durchführt, brauche ich keine separate Kennzeichnung, um zu sagen, dass es im Regen in Ordnung ist.

Wie erwartet ist das Gaming flüssig und reaktionsschnell, der Bildschirm hat lebendige Farben, sogar die Lautsprecher sind sehr ordentlich, obwohl ein Fake-Surround-Sound standardmäßig aktiviert ist, und man denkt wirklich nicht daran, dass dies nicht das Spitzenmodell ist – mit einer Ausnahme: der Kamera.

Die KI-Integration basiert auf Google Gemini und wurde vollständig mit dem Existing Plus Mind-System integriert, das es dir ermöglicht, in sehr großen Welten ein Mini-LLM mit eigenen Daten und Notizen zu erstellen. Es ist eine großartige Idee, aber es braucht einen Power-User, der daran denkt, diese Funktionen zu nutzen, aber immer mehr sollten dies langfristig in Betracht ziehen. Eine Funktion, die ich nicht genutzt habe, die aber fantastisch aussieht, ist der KI-Rekorder, der angeblich Meetingnotizen erstellt, in Echtzeit ist und sowohl zusammenfassen als auch jede Person unterscheiden kann.

Die Benutzeroberfläche ist typisch OnePlus – sauber, flüssig und mit einem unverwechselbaren visuellen Profil. Noch wichtiger ist, dass OnePlus verspricht, dass der Akku mindestens vier Jahre hält, wenn noch 80 % Kapazität verbleiben – und ebenso die Android-Updates, während die Sicherheitsupdates mindestens sechs Jahre sind. Angesichts des Fokus auf Ressourcenerhaltung ist das ein großartiger Schritt.

OnePlus verwendet ihre eigene DetailMax-Engine, und die Doppelbelichtung für Nachtfotografie erfolgt gleichzeitig, anstatt wie bei den meisten anderen Kameraden einzeln. Die Hauptkamera mit 50 MP verwendet einen Sony IMX906 Sensor und ist mit einer 8 MP Ultra-Weitwinkel kombiniert – dazu kommt, dass ein Teleobjektiv wirklich nötig ist, und ehrlich gesagt, einfach etwas mehr optisches Zoom. Das 13R hatte es, und das Kameramodul fühlt sich einfach zu sehr abgestuft an gegenüber dem 15er, der hervorragende optische Zoomoptionen und das, was OnePlus "Optical Quality Zoom" nennt – was für die meisten Leute problemlos ausreicht. Diese Kameraleistung ist an sich nicht schlecht, besonders bei ausreichend Licht, die Bilder sind scharf und sehr detailliert, selbst beim Zoomen – aber Bewegung und Lichtmangel sind die Feinde aller Bilder, und obwohl die Nachtfotografie viel besser ist als noch vor ein paar Jahren, sind wir immer noch weit von der optimalen Bildqualität entfernt. Dennoch wird die Qualität des digitalen Zooms für die meisten Mainstream-Verbraucher ausreichend sein, und diejenigen, die mehr wollen, entscheiden sich ohnehin für das normale OnePlus 15. Aber auf der positiven Seite bekommt man 4K 120 FPS Video – keineswegs normal für diesen Preis.

Die Spezialisierungen, die du bekommst, sind extrem beeindruckend. Trotz des Versuchs, es in stark geladenen Spielen und Apps zu ertränken, gab es bei unseren Tests keine Stolpersteine – etwas, das beim Benchmarking nicht auftaucht, aber High-End-Telefone wirklich von anderen abhebt. Viel Speicher und Speicher, sehr leistungsstarke CPU und der größte Akku, den ich je gesehen habe – der einzige Makel ist das Fehlen des optischen Zooms. Das hätte geholfen – vor allem, da der Preisanstieg zwischen dem größeren Bruder nicht so groß ist, wenn man die größere, teurere Version hat, aber ehrlich gesagt, wer braucht schon 512GB?

Nachdem ich beide Handys ausprobiert habe, ist die Kamera der einzige Aspekt, der täglich wirklich einen Unterschied macht, und ich persönlich würde das günstigste 15R kaufen und trotzdem den größten Akku und die effizienteste CPU bekommen, aber trotzdem genug Energie, um jedes benötigte Spiel oder jede App durchzuhalten. Der Preisunterschied ist höchstwahrscheinlich absichtlich groß genug, dass ich damit leben kann.