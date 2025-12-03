HQ

Wenn Sie ein digitales Gerät kaufen möchten, sollten Sie sich als Erstes fragen, wofür Sie es genau benötigen. Wenn Sie einen eReader suchen, kann er eine einfache Möglichkeit sein, Ihre gesamte Bibliothek täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren – als Reisebegleiter, einfach als Dokumentenhalter oder als Lernhandbuch. Vielleicht hast du (oder wirst du kultivieren) die Seele eines Künstlers und suchst ein hochstrichempfindliches Panel auf dem Bildschirm, das deine handgeschriebenen Worte und deine Notizen während Universitätsvorlesungen oder Geschäftstreffen klar widerspiegelt. Vielleicht brauchen Sie einfach eine bequeme Möglichkeit, die täglichen Nachrichten zu lesen, Rezepte zu durchstöbern, die Welt der Comics zu genießen oder sogar Musik zu komponieren. Falls es eines davon gibt, sogar Ideen, die ich nicht erwähnt habe, du aber darüber nachgedacht hast, sie auf (digitales) Papier zu bringen, solltest du vielleicht nach einer All-in-One-Lösung suchen, und Boox hat eine neue zur Hand.

Erst vor ein paar Monaten konnte mein Kollege David die Funktionen des Boox Note Air4 C im Sommer nutzen – ein ziemlich vollständiges Produkt in Bezug auf die Funktionen, das jedoch hier und da einige Anpassungen vermisste. Bessere Reaktionszeiten beim Handschriftlichen Notieren oder mit der Touch-Tastatur, bessere Farbsättigung, etwas mehr rohe Leistung... ein formbares Produkt, das jedoch kein Tablet ist, und dessen Nachfolger, das, das ich in den Händen habe und auf dem ich diese Rezension schreibe, der Boox Note Air5 C, ist es auch nicht. Aber es hat einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Ich habe früher damit angefangen, über eReader als bevorzugte eInk-basierte Geräte zu sprechen, aber der Note Air5 C geht viel weiter. Es ist ein Lese- und Schreibgerät, eine Arbeitsstation und ein Skizzenbuch – alles gleichzeitig und nur eine leichte Berührung mit dem Finger oder Stift entfernt. Es basiert auf einem identischen Design wie sein bereits erwähnter Vorgänger, jedoch mit sehr geringfügigen Änderungen. Ja, es wird jetzt standardmäßig mit Android 15 geliefert, und zum Glück hat es den kuriosen Designfehler im Gehäuse behoben, das kein kleines Loch zum Laden des Note Air5 C hatte, während das Gehäuse über den USB-C-Anschluss geschlossen ist. Darüber hinaus läuft alles wie gewohnt. Gleiche 64 GB Arbeitsspeicher und dieselben 6 GB RAM. Leider gibt es keine Änderungen am Kaleido 3-Bildschirm, der das Hauptwerk wäre, um diejenigen, die bereits ein vorheriges Note Air Modell besitzen, zum Aufrüsten zu bewegen.

Denn ja, man muss ein wenig auf den Bildschirm verweilen, um meine mäßige Freude einerseits und leichte Frustration auf der anderen Seite beim Benutzen der Boox Note Air5 C zu verstehen. Selbst mit der Helligkeit und Temperaturmodulation des Bildschirms spiegelt dieses Modell Kontraste und Farben immer noch nicht getreu wider. Eine der Hauptnutzungen, auf die ich mich gefreut habe, war mein Archiv für fast 30 Jahre angesammelter Graphic Novels, Comics und Comics, von denen ich die Sammlung zu Hause reduzieren wollte. Ich denke, ich werde es am Ende machen, weil die Schärfe der Bilder und Vignetten wirklich da ist, aber nicht die Reflexion der Farben und Tinten, obwohl der Bildschirm bis zu 4.096 Farben unterstützt. Es ist eine sehr durchdachte Entscheidung, ihm diesen "Pass" in Comics zu geben, und er bekommt ihn nur knapp, weil er zu den spezifischen Umständen passt, die ich brauche. Ich bin sicher, jeder, der keine Schwarzweiß-Graphic Novels oder Manga liest, wird hier enttäuscht sein, und ein Bild derselben Seite sowohl auf dem Papier als auch auf dem Note Air5 C ist der Beweis dafür.

Wenn du vorhast, Boox Note Air5 C als E-Book-Reader und Notizmacher zu verwenden, ist es am besten, die integrierten Wi-Fi- und Bluetooth-5.1-Funktionen zu deaktivieren, da sie den Akku viel "schneller" verbrauchen, solange das Gerät aktiv ist. Trotzdem gibt es eine Woche Akkulaufzeit, wenn alles läuft, und ich bin mit der Akkulaufzeit zufrieden, auch wenn die Nutzung des Stifts viel mehr Ressourcen verbraucht. Ich mag auch die Handschriftoptionen. Wir hatten bereits über die Vorteile im vorherigen Modell gesprochen, aber ich möchte hinzufügen, dass die standardmäßig enthaltenen Vorlagen in fast jeder Situation wirklich nützlich sind, und ich fand die Anpassungsoption besonders wichtig, um Formulare auszufüllen, ohne Papier zu verschwenden, und sie dann per Post oder an einen PC zu schicken.

Ich habe es auch als nützlich empfunden, um meiner Tochter einfache Schullektionen zu erklären und so eine großzügige Menge Papier zu sparen. Und ja, am Ende konnte sie die kostenlose Zeichenoption besser nutzen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Im Moment ist Boox Note Air5 C immer noch eine ausgezeichnete Wahl für akademische oder kreative Zwecke oder einfach als Büropartner. Für andere Anwendungen, die weniger mit Büro oder Alphabetisierung zu tun haben, fällt es mir schwerer, sie zu empfehlen. Ja, du kannst Telegram, WhatsApp Shopping-Apps und sogar Netflix installieren, wenn es dir nichts ausmacht, die neueste Staffel von Stranger Things anzuschauen, als wäre sie in Silent Hill Nebel gehüllt (und auch den Akkuverbrauch beobachten), selbst mit Boox s eigener Super-Refresh-Funktion (oder BSR).

Nein, das Boox Note Air5 C ist fast die perfekte Ressource für jede handschriftliche Disziplin, aber ich werde ein paar Vorschläge für ein Note Air6 C machen. Erstens braucht er einen freien Platz für den magnetischen Stift, ohne versehentlich die Lautstärke-Senktaste zu drücken (oder eine neue Seite, falls du in der Notizen-App bist). Es ist sehr nervig, ständig zusätzliche leere Seiten löschen zu müssen, die durch unbeabsichtigte kontinuierliche Presse entstanden sind. So wie das Holster-Laden behoben wurde, ist das etwas, das man überprüfen sollte. Andererseits denke ich, dass die eigentliche Funktion von Boox EinkWise überdacht werden muss. Es soll die Helligkeit, Farbe und Bildwiederholrate des Bildschirms an deine aktuellen Bedürfnisse anpassen, aber weder die Benutzeroberfläche ist klar noch scheint es so gut zu funktionieren, wie es sollte. Am Ende muss man direkt in die Einstellungen des Geräts gehen und die Optionen einzeln suchen.

Um ein paar Grauzonen zu sparen, werde ich auf jeden Fall beim Boox Note Air5 C als praktischem Bürogerät bleiben. Der E-Ink hat den Kampf um die visuelle Gesundheit gewonnen, seine Funktionen bieten weit mehr Möglichkeiten als jeder E-Reader oder digitaler Notizblock, und sein Speicherplatz ist ausreichend, um all Ihre Bücher, Comics, Kursnotizen oder Arbeitsdokumente griffbereit zu halten. Es gibt nicht genug Fortschritte, um den Wechsel zu rechtfertigen, wenn man bereits ein Note Air4 C hat, aber für einen neuen Käufer, der noch nicht denkt, dass er alles in einem schlanken, praktischen Gerät haben kann, sollte das definitiv eine Option sein.