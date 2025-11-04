Kingston Fury Renegade G5 8TB

PCIe 5.0-Laufwerke mit Kapazitäten von 8 TB und 16 TB sind außerhalb einiger weniger Märkte selten. Da ich in Europa lebe und eine ernsthafte Videospielsucht habe, brauche ich wirklich große Laufwerke, da mein Motherboard nur wenige unterstützt. In Wirklichkeit könnte ich mit einem NVMe-Laufwerk der dritten oder vierten Generation auskommen, aber es gibt sie einfach nicht in den Kapazitäten, die ich brauche.

Die Fury Renegade G5 -Serie von Kingston funktioniert wie viele andere Laufwerke ohne Kühlkörper und verwendet stattdessen ein leitfähiges Material auf der Oberseite, das wie ein Aufkleber aussieht. Da die meisten Motherboards nicht viel Flexibilität bieten und Standard-Kühlkörper selten gut zu Laufwerken passen, die ihre eigenen haben, bevorzuge ich Laufwerke, die so konzipiert sind. Pluspunkte sind also Kingston.

Es verwendet eine Standardkonfiguration von 1 GB DDR4-Arbeitsspeicher als Cache pro 1 TB Speicher zusammen mit dem SM2508 -Controller, der für seine Effizienz bekannt ist, was entscheidend ist, wenn alle 0,1 Watt Stromverbrauch zählen. Zum Vergleich: Die maximale Leistungsaufnahme liegt bei 9,5 W, während die meisten Konkurrenten 12-14 W ziehen. Obwohl es selten so viel Strom verbraucht, ist es immer noch ein beeindruckendes Beispiel für den thermischen Wirkungsgrad. Noch wichtiger ist, dass keine aktive Kühlung erforderlich ist, wie dies bei einigen Controllern der Fall ist. Unter Last lief das Laufwerk zwischen 48 und 53 °C, was völlig in Ordnung ist: Niedrige Temperaturen sind für NVMe-Laufwerke nicht ideal, und sehr hohe Temperaturen können zu Schäden führen. Selbst eine Höchsttemperatur von 65 °C in kurzen Stößen liegt weit innerhalb sicherer Grenzen, und dies wurde in einem Computer getestet, der für den leisen Betrieb konfiguriert ist, nicht auf unserem Prüfstand mit hohem Luftstrom.

Das ist auch der Grund, warum mich die Testergebnisse etwas verblüffen. Der Controller wurde letztes Jahr veröffentlicht, also braucht er vielleicht ein Firmware-Update, da ich die versprochenen Geschwindigkeiten nicht erreicht habe. Während die Schreibgeschwindigkeiten mit 13.612 MB/s im Cache sehr nahe beieinander lagen, verglichen mit den bewerteten 14.000 MB/s Lesegeschwindigkeiten, die nicht annähernd an den versprochenen 14.800 MB/s lagen, stießen sie mit 12.283 MB/s an eine Grenze. Bei diesen Geschwindigkeiten mag es unbedeutend erscheinen, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass die meisten Laufwerke innerhalb von 1 % ihrer Nennwerte bleiben und diese oft überschreiten. Ein Fehlbetrag von 17 % ist zu viel, und das bei aktiviertem Cache. Denken Sie immer daran, dass bei sehr großen Dateiübertragungen die Leistung weiter sinkt, sobald Ihr DRAM-Cache (in diesem Fall 8 GB) aufgebraucht ist.

Werbung:

Der Speicher ist TLC NAND, der auf einer 12-Lagen-Platine platziert ist. Je mehr Module gestapelt werden, desto mehr Gewicht erreicht stolze 9,2 g, was für ein NVMe-Laufwerk ziemlich viel ist. Dadurch fühlt es sich jedoch viel weniger spröde und zerbrechlich an als die meisten NVMe-Laufwerke.

Was für die Verbraucher weitaus interessanter ist, ist die MTBF-Bewertung. Wie seine kleineren Geschwister sind auch die neueren NVMe-Generationen von Kingston mit einer erwarteten Lebensdauer von rund 228 Jahren extrem langlebig. Mit anderen Worten, diese Laufwerke sollten durchschnittlich zwei Millionen Stunden arbeiten, bevor sie ausfallen. Jüngere Leser, die nur SSD-basierte Speicher kennen, wissen es vielleicht nicht, aber in den alten Tagen der mechanischen Festplatten lebte alles, was älter als drei Jahre war, aufgrund von Verschleiß in geliehener Zeit.

Mit zunehmender Kapazität geht auch eine erhöhte Ausdauer einher. Es ist in der Regel mit 1 PB Schreibvorgängen pro Terabyte Speicher bewertet, was bedeutet, dass dieses 8-TB-Modell für 8 PB Datenschreibvorgänge ausgelegt ist. Es ist mir egal, wie viel 4K-Video Sie täglich verarbeiten, 8PB sind eine wahnsinnige Datenmenge. Das sind in der Praxis etwa 176.000 4K-Filme oder 40.000 moderne AAA-Spiele. Es reicht fast aus, jede einzelne Lüge zu speichern, die jemals von Marketing- und Werbeunternehmen in den letzten 50 Jahren erzählt wurde.

Werbung:

Der Preis ist jedoch immer ein Problem. Während einige Laufwerke der fünften Generation bei etwa 90 Euro pro TB beginnen, werden die meisten für 140-160 Euro pro TB verkauft, weshalb der Preis dieses Laufwerks von 936 Euro oder 117 Euro pro TB eigentlich nicht allzu schlecht ist. Teuer, ja, aber vernünftig für die Kapazität und Geschwindigkeit.

Sie könnten etwas billiger werden, indem Sie 2×4 TB Laufwerke mit 11.800 MB/s kaufen, aber Sie würden auf Geschwindigkeit verzichten und zwei NVMe-Steckplätze belegen. Wenn Sie die schnellste Lösung mit einem Antrieb suchen, zahlen Sie dafür.

Angesichts der Tatsache, dass das Leistungsdefizit wahrscheinlich durch ein Firmware- oder Treiberupdate behoben werden könnte, halten sich die Nachteile in Grenzen. Die thermische Handhabung, die ich genauso wichtig finde wie die reine Leistung, ist hervorragend, und die Preisgestaltung ist mehr als fair. Es könnte etwas billiger sein, sicher, aber wenn man bedenkt, wie viel 14.800 MB/s Laufwerke normalerweise kosten, könnte das unser Glück bei einer so bekannten Marke auf die Probe stellen.