Logitech G RS50 (+ RS Pedale)

Es dauerte eine ganze Weile, bis Logitech sich entschied, in den ständig wachsenden Markt für Direktantriebe einzusteigen, aber als sie es taten, war ihr erster Versuch ein sehr leistungsfähiger Lenkradstand mit einem sehr guten Motor, einer hervorragenden Schnellkupplung und einer punktgenauen Software.Logitech G Pro DD11 Der Lenkradstand war und ist reine Qualität, aber er verkaufte sich nie wirklich so gut, wie Logitech es sich erhofft hatte, und ich verstehe warum. Zum einen ist es zu teuer (550 GBP allein für die Basis), zum anderen ist das Ökosystem von Logitech mit bestimmten Arten von Lenkrädern und verschiedenen Peripheriegeräten zu inhaltsarm... Außerdem ist der Formfaktor dieser 11-Nm-Lenkradbasis völlig falsch. Er ist unnötig groß, unnötig dreieckig und erinnert eher an ein altes Modell mit Riemenantrieb als an eines der neuen, modernen DD-Lenkradfüße auf Aluminiumbasis, die wir gewohnt sind.

Die Designsprache wurde bei Fanatec geboren, die mittlerweile so ziemlich jeden Mitbewerber überholt hat, und ich beschwere mich nicht. Es ist ordentlich und ordentlich mit den typischen Kühlkörpern, die man heute sieht.

Genau deshalb ist es so schön zu sehen, dass Logitech die Kritik aufgegriffen und nachgeladen hat. Der neu veröffentlichte RS50 ist viel kleiner als der DD11, er beherbergt eine neuere Version des gleichen Motors, der ein Dauerdrehmoment von 8 Nm bewältigen kann, er hat ein Aluminium-Chassis, das deutlich weniger schwierig zu montieren ist und weniger seltsam konstruiert ist als sein großer Bruder DD11, oh und verfeinertes Force-Feedback. Ohne Lenkrad kostet die Basis auch 250 Pfund... Das sind ganze 300 GBP weniger als sein geringfügig leistungsstärkerer Vorgänger, und natürlich wird es mit der gleichen hervorragend gestalteten Logitech G Hub -Software wie zuvor geliefert. Hat Logitech hier alles richtig gemacht, die Fehler behoben, die mit der vorherigen Lenkradbasis gemacht wurden, und konkurriert nun hart mit Konkurrenten wie Simagiq, Fanatec und Moza ?

Die Antwort auf diese Frage ist ein klares JA , das in Großbuchstaben geschrieben wird.

Der Logitech G RS50 ist ein völlig phänomenaler Radstand, mit dem ich vorher eigentlich nicht gerechnet hatte. Ich erwartete eine anständige Budgetlösung, deren Standard ich weit unter dem von Fanatec GT DD und dem Moza R9 vorhergesagt hatte, aber natürlich lag ich wieder falsch. Das RS50 ist diesen beiden Lenkradbasen überlegen, und jetzt werde ich erklären, warum.

Der FFB mit diesem Radstand von 8 Nm ist nichts weniger als brillant.

Zunächst einmal ist die RS50 winzig. Er wiegt weniger und nimmt weniger Platz ein als alles andere mit 8 Nm auf dem Markt, was natürlich eine willkommene Tatsache ist, wenn man bedenkt, wie groß der DD11 ist. Er verfügt über glattere und intelligentere (gemäß Industriestandards) Montageoptionen als sein Vorgänger und das gleiche NRG-basierte, hervorragende Schnellverbindungssystem. In Bezug auf die Funktionalität haben die Ingenieure von Logitech ihre ohnehin schon brillante Force-Feedback-Wiedergabe verfeinert und können nun mit der detailliertesten und glaubwürdigsten "Budget-Basis" in der gesamten Sim-Racing-Welt aufwarten, da es hier jede Menge gutes FFB gibt. Das RS50 hat eine Art Sensibilität in seiner Stärke, die ich bei keiner anderen Lenkradbasis in dieser Preisklasse gefunden habe, und es ist so viel Ausgewogenheit und Dynamik in der Art und Weise, wie alles vermittelt wird, dass ich in meiner ersten Stunde meistens nur da saß und grinste wie ein Idiot.

Vor ein paar Jahren fühlte sich Logitechs eigenes Trueforce -System wie ein effekthascherischer Marketing-Trick an, aber nach Jahren des Tüftelns, Feinabstimmens und Optimierens muss sich selbst dieser Sim-Racing-Verrückte beugen. Trueforce ist im Grunde ein System, das die Telemetrie und die Geräuschkulisse des Spiels verwendet, um Motoreffekte in Form von haptischem FFB abzubilden, das als zusätzliche Schicht über dem FFB des Spiels hinzugefügt wird und was der Servomotor im Grunde erzeugt und vermittelt. Endlich funktioniert das jetzt wie beabsichtigt, und in allen Spielen, die es unterstützen, würde ich sagen, dass es im Fall des RS50 eine fantastische Ergänzung zu einem bereits hervorragenden Lenkrad ist. Trueforce fügt Details hinzu, Trueforce fügt Realismus und Gefühl hinzu, und wenn dieser Teil so kalibriert ist, dass das Force-Feedback des Spiels in diesem Radstand ausgeglichen wird, kommt Logitech erschreckend nahe daran, das vielleicht beste Autogefühl in jedem Radstand unter 300 GBP zu reproduzieren.

Die Radnabe (Knopfbox) mit magnetischen Schaltwippen ist sehr gut, während sich der Ring (RS Round) etwas klein anfühlt.

Wenn Sie das RS50 als Paket (600 £) kaufen, erhalten Sie neben dem Radstand auch das Rad selbst, das aus den RS Wheel Hub und RS Round Wheel besteht. Wenn Sie auch die RS Pedals möchten, kosten sie 120 £ für ein Set mit Fußplatte und Gaspedal/Bremse. Ich habe das Lenkrad mit der dazugehörigen Tastenbox (Hub ) bei einer früheren Gelegenheit getestet und finde es immer noch großartig, abgesehen von der Tatsache, dass ich das Lenkrad selbst etwas klein finde. Ein Durchmesser von 29 Zentimetern ist mir mit meinen Andre the Giant Händen zu klein, und ich hätte mir definitiv lieber 31 Zentimeter gewünscht, aber zum Glück sind die Maße der Knopfbox Rennsportstandard, was bedeutet, wenn man große Hände hat, kann man das Logitech-Rad überspringen und stattdessen eine Sparco Variante oder etwas aus OMP /Momo anschrauben.

120 £ für diese Pedale sind ein Schnäppchen.

Die Pedale selbst sind die Budget-Version von Logitech, und wie die von Fanatec und Moza bekommt man das, wofür man bezahlt. Sie sind nicht erstklassig, aber für 120 £ muss man sagen, dass die RS Pedals ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, insbesondere im Fall der Bremse (auf Wägezellenbasis), die sich meiner Meinung nach besser anfühlt als das CSL -Äquivalent von Fanatec. Auch die Fußplatte und die Befestigungsmöglichkeiten gefallen mir, wobei man merkt, dass sich Logitech Gedanken gemacht hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nicht gerade so ist, dass 600 £ plus 120 £ als günstig, günstig oder billig angesehen werden sollten. Es kostet immer noch fast 700 Pfund, Rennspiele mit anständiger Ausrüstung zu spielen, aber im Vergleich zur Konkurrenz hat Logitech dieses Produkt richtig bepreist und mich mit seiner Leistung wirklich beeindruckt. Die Force-Feedback-Effekte, die von dieser Lenkradbasis erzeugt werden, sind einfach brillant, der Formfaktor fühlt sich genau richtig an und Trueforce ist endlich das System geworden, das es schon immer sein sollte.