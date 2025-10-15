Asus ROG Xbox Ally X

Der Asus Ally Handheld ist jetzt in einer Xbox-Version auf den Markt gekommen, die auch über aktualisierte Hardware verfügt, was ihn beeindruckend leistungsstark macht. Funktioniert dieser leistungsstarke Handheld also als Erweiterung Ihrer Xbox?

Bevor wir uns mit den technischen Dingen befassen, wollen wir die Szene ein wenig in Szene setzen. Mehrere Hersteller haben im Laufe der Jahre das Kunststück versucht, ihr eigenes "Steam Deck"-ähnliches zu entwickeln, aber mit Windows 11 im Kern, um mehr Flexibilität für den täglichen Gebrauch zu schaffen. Man kann darüber streiten, ob Unternehmen wie Lenovo und MSI erfolgreich waren, aber zumindest haben viele Verbraucher ihre Verachtung für Windows 11 an der Basis solcher Geräte zum Ausdruck gebracht. Es ist einfach nicht optimiert genug für Controller-Eingaben, und das merkt man. Was tun Sie also?

Nun, Sie scheinen das zu tun, was Asus hier getan hat; Sie arbeiten mit Microsoft und Xbox zusammen, um einen Handheld zu erstellen, der immer noch die Flexibilität von Windows bietet, aber über eine benutzerdefinierte Xbox-Benutzeroberfläche verfügt, um eine einfachere Verwendung von Game Pass, Cloud und dergleichen zu ermöglichen. Aber hat das funktioniert?

HQ

Zuerst die technischen Dinge. Das Xbox Ally X verfügt über beeindruckende 24 GB gemeinsam genutzten Speicher und 1 TB Speicher, einen 80-Wh-Akku - damit auf Augenhöhe mit einigen Gaming-Laptops - und löst mit haptischem Feedback aus, und AMDs AI Z2 Extreme CPU. Dies erreicht eine Taktrate von bis zu 5 GHz, verfügt über 8 Kerne und 16 Threads - was für einen Handheld wahnsinnig leistungsstark ist - und steuert einen 7-Zoll-Touchscreen im 1080p-Format im 16:9-Format, der mit 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von 500 Nits arbeitet. Hier ist alles gut, leistungsstarke Spezifikationen, die sinnvolle Hardware antreiben, aber es gibt natürlich Probleme.

Werbung:

Nun also der Elefant im Raum; die Preisgestaltung. Das ist lächerlich. Während die Nicht-X-Version in Weiß eine Z2A CPU, 16 GB Arbeitsspeicher und 60 Wh Akku hat und mit einem 512 GB Laufwerk ab 599 Euro für die kleine Version gekauft werden kann, kostet diese X Version 949 Euro. Autsch.

Und obwohl es mehr Speicherplatz, ein höher auflösendes Display und eine schnellere und modernere CPU als die Konkurrenz sowie sein kleineres Geschwistermodell bietet, ist es immer noch fast 300 Euro teurer und hat kein OLED-Display wie einige der Konkurrenz. Tatsächlich handelt es sich bei dem Display um ein "IPS-Level" und nicht um echtes IPS. Es ist ein LCD und ein sehr adäquates mit anständigen Farben (wenn auch nicht besonders genau, um ehrlich zu sein) und einer relativ hohen Helligkeit. Fairerweise muss man sagen, dass ein Gerät, das auf seinem Heimatmarkt für fast 1.000 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich ist, auch wenn die Erwartungen in Schach gehalten werden, wirklich ein OLED hätte haben sollen. Das sollte es wirklich.

Die Xbox-Benutzeroberfläche funktioniert hervorragend. Es ist einfach zu navigieren, obwohl ich denke, dass es viel Platz verschwendet, wenn es Spieltitel anzeigt. Die Symbole sind leicht zu erraten, und es gibt eine physische Schaltfläche für die Xbox-Funktionalität, falls Sie sie weggewischt haben, um mit dem darunter verborgenen Windows OS zu interagieren, sodass Sie es wie jeden anderen Windows PC verwenden können. Und eine für die vielen Hardware-Einstellungen - die ich liebe. Sie werden diese Benutzeroberfläche wahrscheinlich bald an mehr Stellen sehen, aber Microsoft und Xbox haben sich hier gut geschlagen, und es ist ein himmelweiter Unterschied, diesen Hub im Vergleich zu Windows 11 und sogar Asus' eigener Hub-Software zuvor zu nutzen.

Also wahnsinnige Preise, aber ein großartiger Software-Skin und solide Spezifikationen. Aber es gibt auch mechanischere Probleme, fürchte ich.

Werbung:

Die physischen Tasten zum Beispiel, die meiner Meinung nach unzureichend sind. Die Qualität des D-Pads, der Trigger, der Sticks und der ABXY-Tasten unterscheidet sich in einer Weise, bei der ich keinen Zweifel daran habe, dass sie von mindestens vier verschiedenen Anbietern stammen, und das schließt die auf der Unterseite des Geräts nicht ein. Während die Auslöser mit haptischem Feedback glatt, solide und gut verarbeitet sind, geht es von da an in der Qualität bergab, da die ABXY-Tasten wackelig sind, sich sehr billig anfühlen und sich trotz unterschiedlicher Betätigungspunkte so anfühlen, als würden sie an der internen Aussparung des Controller-Gehäuses kratzen und manchmal stecken bleiben, wenn Sie versuchen, sie zu verwenden, was sich wie eine schlechte Toleranz anfühlt. Das ist in einer Maschine zu diesem Preis nicht in Ordnung.

Es gibt einige Probleme, von denen ich erwarte, dass sie bei der Veröffentlichung behoben werden. Die Tastatur wurde einige Male nicht automatisch angezeigt, aber noch problematischer ist, dass die Downloads unglaublich langsam sind. Wir sprechen von fast einem ganzen Tag, um ein 150-GB-Spiel herunterzuladen. Ein einfaches Handyspiel nahm den ganzen Abend in Anspruch. Dies wird nicht gerade dadurch gemildert, dass drei Stunden Download mich 25 % Akkulaufzeit kosten.

Das Xbox Cloud ließ sich nicht starten, was mich dazu veranlasste, mich an Nvidias GeForce Now Cloud-Gaming-Service zu wenden, was bei einem stark in Xbox integrierten Gerät wie diesem nicht wirklich der Sinn ist. Es sagte mir, dass ich einen Wireless-Controller anschließen musste, und bot dann keine Option zum Verlassen des Pop-ups. Komm schon, das ist ein sehr großer Teil dessen, was die Absicht der Maschine ist... Es hat sogar gewagt, einen Tag bevor ich diese Rezension geschrieben habe, einen sechsstündigen "Bitte warten, aktualisieren"-schwarzen Bildschirm zu haben. Es funktionierte schließlich, wobei Hollow Knight: Silksong bestenfalls unter 55 FPS und oft unter 30 FPS lief, mit einem Input-Lag von mehr als zwei vollen Sekunden. Ich vermute, dass etwas mit dem Netzwerktreiber für das Gerät nicht stimmt, denn es scheint, dass die meisten Netzwerkprobleme 30 Minuten vor dem Einreichen dieser Rezension gelöst wurden, da ein neuer Windows-Patch angewendet wurde. Ich erwarte daher nicht, dass dies ein Problem sein wird, wenn der Endbenutzer sicherstellt, dass die Maschine vor dem Einsatz vollständig aktualisiert wird.

Auch hier können diese Probleme behoben sein, wenn Sie dieses Gerät selbst kaufen und verwenden, aber wir haben einen Querverweis mit einem internationalen Kollegen erstellt, der einige dieser Probleme auch bei seinem Testgerät bestätigt hat, und wir sind immer noch gezwungen, das Gerät zu überprüfen, das vor unserer Haustür ankommt.

In Bezug auf die Leistung haben wir im 35W Turbo -Modus gearbeitet. Dies ergibt etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit, genau wie bei der Konkurrenz, und ermöglicht eine visuelle Wiedergabetreue, die für ein 7-Zoll-Display erforderlich ist. Die Grafik war im Allgemeinen flüssig, mit lebendigen Farben, die schlank und glatt sind, wenn auch mit ein paar Rückschlägen. Die Kühlung funktioniert hervorragend, mit überraschend geringem Geräuschpegel, aber mit einem Hardcore-Geruch von etwas Verbranntem am Anfang auf der Oberseite, wo die Lautsprecher anständig sind, und dank der speziellen Einstellungstaste habe ich sie die ganze Zeit im Turbo -Modus laufen lassen.

Wir haben Forza Horizon 5 als Haupt-Benchmark-Spiel verwendet, da es sehr konstant in den FPS ist, mit einer Abweichung von etwa 10 % von unserem Leistungsziel von 65 FPS bei hohen Einstellungen, während die Last auf CPU und GPU unter 80 % liegt. Dies ergab eine thermische Leistung von 66 Grad. Allerdings schoss es gelegentlich auf bis zu 72 Grad, was mit Makrorucklern im Spiel zusammenfiel, was darauf hindeutet, dass die Kühlung zwar angenehm leise ist, aber im Turbo -Modus nicht ausreicht. Das ist schade, denn bei hohen Einstellungen sind 65 FPS ein fantastisches Handheld-Erlebnis, und die übermäßig leuchtenden Farben des 120-Hz-LCD-Bildschirms sind genau das Richtige für ein Arcade-Rennspiel. Das Herunterdrehen auf eine niedrigere Leistungseinstellung hilft, reduziert aber auch Ihre Grafikleistung und damit Ihre Bildtreue.

Alternativ können Sie die Einstellungen selbst anpassen, was ich nützlich fand, um genau die richtige Mischung aus Leistung und visueller Qualität zu finden, die es Ihnen ermöglicht, knapp unter der thermischen Schwelle des Geräts zu bleiben. Asphalt Legends, da es sich um ein Handyspiel handelt, hatte eine bessere Erfolgsbilanz, da es nur wenige Male von 60 FPS auf 57 FPS sank und einen konstanten Winkel von 65 Grad im Gerät hielt, was meiner Meinung nach immer noch höher ist, als ich von einem Handyspiel erwarten würde. Wild Life Extreme von 3D Benchmark ergibt eine Punktzahl von 6954, mit 72 Grad in der Thermik. Das ist keineswegs ein schlechtes Ergebnis, denn ein mit RTX 5090 ausgestattetes Notebook liefert im gleichen Test etwa 48850, obwohl es immens leistungsfähiger ist. Cyberpunk 2077 erreichte 46 FPS in der Steamdeck-Einstellung bei 72 Grad, was wiederum darauf hindeutet, dass das Problem aufgrund thermischer Probleme eine Einschränkung ist und nicht die Hardware selbst.

Wir können einzelne Spiele durchgehen, und sie gehen hin und her, aber ich fühle mich wohl dabei, ziemlich eindeutig zu sagen, dass Sie mit dem AI Z2 Extreme und dieser Menge an RAM die Flexibilität haben, die anspruchsvollsten Titel mit der Bildschirmauflösung in 60+fps zu spielen. Und das bei einem besonders großzügigen Umgang mit den Einstellungsmöglichkeiten, da das Ausschalten der Lichtreflexion und sehr erweiterte Grafikfunktionen das visuelle Erlebnis auf einem Bildschirm dieser Größe nur geringfügig verschlechtern, während der Prozessor sehr entlastet wird.

Ich habe keine volle PC-Leistung erwartet - naja, zu dem Preis, den ich vielleicht hätte haben sollen - und obwohl der ROG Xbox Ally X in der Lage ist, ausgewachsene PC-Spiele zu spielen, wird er meiner Meinung nach am besten mit Cloud-Gaming für neuere, anspruchsvollere AAA-Titel verwendet, die Game Pass selbst auf der einfachsten Stufe unterstützen. In der Zwischenzeit können ältere Titel, insbesondere solche, die keine Internetverbindung benötigen, auf dem Gerät abgespielt werden. Ich bin jedoch etwas kritisch gegenüber der Qualität einiger der physischen Tasten und der Tatsache, dass man im Jahr 2025 kein OLED-Display in einer sehr hochwertigen Preisklasse bekommt.

Obwohl ich die Xbox-Integration und die Möglichkeit, dies als komplettes Xbox-Spielerlebnis zu nutzen, mag, muss die Qualitätskontrolle eine Stufe höher geschaltet werden, und in einer perfekten Welt muss bald eine aktualisierte Version mit OLED-Bildschirm und einem aggressiveren Preis veröffentlicht werden.