Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless

Es gibt leichtgewichtig, und dann gibt es die Klasse, die Corsair Sabre V2 Pro ist. Mit einem Gewicht von 36 Gramm fühlt es sich an, als würde er nichts halten, fast wie Luft. Das ist ziemlich beeindruckend, da die Maus einen soliden Körper hat und kein hohles Wabendesign verwendet, um Masse zu verlieren.

Während der DPI-Wechsler verschwunden ist und auf dem Altar des Leichtgewichts geopfert wurde, verfügt er immer noch über den Corsair -Hochleistungssensor Marksman S, der 33K DPI mit einer Genauigkeit von 99,7% gemäß Corsair, 750 IPS bietet und obwohl für die meisten Menschen willkürlich ist, sowie die Abfragerate von 8000 Hz, sind dies erstklassige Spezifikationen für jede Maus. Vor allem eine, die versucht, jedes einzelne Gramm abzusparen. Trotzdem ist eine Akkulaufzeit von 70 Stunden möglich, aber das bei einer Polling-Rate von 1000 Hz. Mit den vollen 8K, die wir nicht empfehlen - 4K ist selbst für kompetitives Gaming mehr als ausreichend - stehen Ihnen nur etwa 16 Stunden zur Verfügung. Auf dieser Ebene zählt jeder große Wisch mit der Maus. Allerdings kann die Akkulaufzeit schwer einzuschätzen sein. Es scheint nicht vor sich hin zu ticken, sondern den Indikator nur in ziemlich großen Schritten auf einmal zu bewegen. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob 5 % einer Akkulaufzeit von 10 oder 40 Minuten entsprechen, wenn ich eine Abfragerate von 4000 Hz verwende. Oh, und es gibt kein Bluetooth. Das war zusätzliches Gewicht und musste weg.

Und die DPI-Umschaltung, dies geschieht einfach durch Halten von zwei Tasten auf der Maus für drei Sekunden, etwas, das man sowieso nie tun würde, wenn man sie benutzt. Wenn Sie nicht gerade einen speziellen Fall haben, in dem Sie häufig in einem Spiel zwischen DPI umschalten müssen, wird die DPI-Umschalttaste dadurch effektiv unbrauchbar, da das RGB in der Maus einem DPI-Ziel entspricht, das Sie im Treiber festgelegt haben, sodass auch eine visuelle Anzeige im Spiel ist.

Die Schalter sind Corsair eigen und mechanisch, was eine Lebensdauer von 100 Millionen Klicks bedeutet. Apropos, der USB-Dongle kann an Dinge angeschlossen werden - nicht viele, aber er kann - und ist vor allem nicht für den Einsatz in das Motherboard gedacht, sondern für die kabelgebundene Verbindung, um eine korrekte Platzierung zu gewährleisten.

Beim Hinzufügen von Gewicht muss ich Corsair dafür loben, dass der Benutzer gummiartige Seitengriffe in die Box aufgenommen hat, damit der Benutzer sie hinzufügen kann. Diese sind allem, was vorgefertigt ist, weit überlegen. Sie enthalten auch einige zusätzliche Schlittschuhe für die Maus, wenn Sie mit den vorhandenen Schlittschuhen unzufrieden sind, die aus irgendeinem Grund UPE und nicht PTFE sind. Mit meinem aktuellen Mauspad hat es für mich kaum einen Unterschied gemacht, aber für andere wird es wichtig sein.

Das Treiberprogramm wurde durch Web Hub ersetzt, ein onlinebasiertes System, das fantastisch funktioniert, um ehrlich zu sein, und nicht einmal die Maus per Kabel anschließen musste, da alles drahtlos erledigt werden konnte. Ich habe nur etwa 15 Jahre auf eine solche Lösung gewartet... Während einige darauf hinweisen mögen, dass ein webbasierter Treiber die Verwendung ohne Internet problematisch macht, wird er nur benötigt, wenn eine Einstellung geändert wird, und die meisten Spiele sind heute sowieso mehr oder weniger auf eine Online-Verifizierung angewiesen. Es gibt auch eine Makrooption für diejenigen, die besonders abenteuerlustig sind, da es so wenige Tasten gibt. Aber seien wir ehrlich, das Programm iCUE über Bord zu werfen, ist vielleicht eines der benutzerfreundlichsten Dinge, die Corsair tun kann.

Also, der Preis. Drahtlos. Ultraleicht. Hohe DPI-Werte. Geht es um 150 Euro, 180, 200 Euro? Nr. 110 Euro. Aus irgendeinem Grund hat sich Corsair weniger für Gier als für Verkaufszahlen entschieden. Ziemlich überrascht hat mich, dass diese Maus nicht über 150 Euro kostet.

Aber lohnt es sich? Nun, ja, die Maus ist extrem leicht, aber an diesen Teil gewöhnt man sich innerhalb von 30 Minuten nach der Nutzung, und was noch wichtiger ist, der Sensor ist extrem präzise, und der Mauszeiger fühlt sich eher wie eine Verlängerung Ihrer Hand an als ein grobes Werkzeug zum Zeigen. Trotz der geringen Größe – etwas mehr als 3,8 cm hoch – passt es sich der inneren Form meiner Hand an, so dass Punkte für Ergonomie auf der blanken Kunststoffoberfläche liegen. Aber noch wichtiger ist, dass beide Seitentasten mit meinem Daumen leicht zu erreichen sind, ohne ihn in irgendeiner Weise zu überdehnen. Ich verwende einen halben Klauen-/halben Handflächengriff, so dass mir die kleine Größe perfekt passt. Das Mausrad hat meiner Meinung nach einen etwas zu großen Widerstand und hat dabei nicht das gleiche klare Tastgefühl wie die Hauptmaustasten. Das Aufladen der Maus ist jedoch gewöhnungsbedürftig.

Während die Leichtigkeit für eine extrem schnelle Maus sorgt und die Präzision hoch ist, gibt es keine zusätzlichen Funktionen. Wenn Sie auf zusätzliche Schaltflächen oder Tastenkombinationen angewiesen sind, ist dies nichts für Sie. Außerdem gibt es kein RGB, nicht einmal Unterlicht, und während Leute, die reif und professionell an Spiele herangehen wollen, nichts dagegen haben, ist dies für andere unerlässlich. Wenn du das im Hinterkopf behältst, wirst du eine wirklich gute Zeit mit dem Sabre V2 Pro haben.