Samsung Maßgeschneiderter AI Jet Ultra

Der Markt für kabellose Staubsauger ist in den letzten Jahren immer überfüllter geworden, und viele der großen etablierten Marken haben nur langsam fortschrittliche Produkte angeboten, die mit den vielen chinesischen Marken konkurrieren können. Obwohl die Preise in der Regel nicht billig sind, und wenn Sie einen Staubsauger haben, ist das nicht verwunderlich, hat es viel zu lange gedauert, bis Sie erkannt haben, dass sich in diesem Segment Geld verdienen lässt.

Hier schauen wir uns Samsungs Topmodell an, den Bespoke AI Jet Ultra, einen Staubsauger, der so fortschrittlich ist, dass er einfach über eine intelligente Reinigung verfügt, ein Begriff, der von der Marketingabteilung vielleicht etwas zu oft verwendet wurde. Und das ist schade, denn die Ingenieure haben einen ziemlich soliden Job gemacht.

Er verfügt über ein intelligentes System, das die Saugleistung und die Bürstendrehung je nach Untergrund automatisch anpasst, was eine wirklich gute Idee ist. Es erfordert jedoch Wi-Fi und dass alles über die SmartThings App läuft. Zunächst müssen Sie den mitgelieferten "Slim LED Brush+" verwenden, der der Standardkopf ist, und das macht Sinn. Aber es wäre cool gewesen, wenn der "Active Dual Brush"-Kopf, der auch LED-Leuchten und zwei verschiedene Arten von Bürsten hat und ziemlich effektiv ist, oder wenn man, wie ich, mehrere Haustiere hat und daher oft die "Pet Tool+"-Bürste verwenden muss, auch mit KI funktionieren würde. Aber um ehrlich zu sein, nutze ich so ziemlich nur das Slim LED Brush+, da es sich um so ziemlich alles ohne Probleme kümmert. Die mitgelieferten Spezialbürsten für Ecken und andere Bereiche habe ich kaum angefasst, da es einfach nicht notwendig ist. Und ja, das LED-Licht hat eine echte Funktion, und ja, man neigt dazu, öfter zu saugen, weil man merkt, wie schnell es wieder schmutzig wird. Vor allem mit Haustieren...

Es ist ähnlich wie bei vielen anderen Systemen auf dem Markt, wenn Ihnen also der verwendete Pistolengriff nicht gefällt - und so ziemlich jeder Konkurrent verwendet es auch -, dann müssen Sie zu einem kabelgebundenen Modell zurückkehren. Es gibt einen schönen LED-Bildschirm mit allen relevanten Informationen, und mein einziger Kritikpunkt ist, dass sich der Teleskoptubus nur in drei Stufen verstellen lässt, aber das liegt wohl daran, dass er nicht so lang ist. In Zukunft würde ich mir einen kürzeren Schlauch wünschen, der sich mehr verlängern lässt, aber in der Praxis muss ich auch zugeben, dass er mir perfekt gelegen hat. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass man auch Telefonate darüber entgegennehmen kann, aber wenn das stimmt, bin ich froh, dass ich es übersehen habe, denn es scheint einfach zu verrückt zu sein.

Werbung:

Das Motorsystem HexaJet wird mit einer zehnjährigen Garantie geliefert, was sich sehen lassen kann. Und halt, es gibt 33 Lufteinlässe, die die 12 Zyklone im Zyklonsystem Jet speisen. Die Marketingabteilung muss mit diesem Produkt einen großen Tag gehabt haben. Es ist auch waschbar und obwohl ich zugeben muss, dass ich es nicht ausprobieren konnte, ist es eigentlich ein super hygienisches Feature, von dem ich ein großer Fan bin.

Es gibt eine fünfschichtige Filterung, einen HEPA-Filter - der notwendig ist, wenn Sie Haustiere oder kleine Kinder haben - und sogar eine Halterung für alle zusätzlichen Düsen und Zubehörteile. Es klingt albern, aber es ist sowohl praktisch als auch schön, also Punkte dafür.

Der Preis ist ziemlich hoch, 1.199 Pfund, aber er wird manchmal zum halben Preis angeboten, so oft sogar, dass es wahrscheinlich der echte Marktpreis ist. Dies deutet darauf hin, dass Elektronikgeschäfte zu viel Gewinn machen... Zu diesem Preis wäre es jedoch schön gewesen, wenn es mit einigen Schläuchen geliefert worden wäre, die es für den Einsatz in einem Auto geeignet gemacht haben. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass man dafür einen extra Wasch-/Dampfkopf bekommen kann. Auch hier hätte es zu diesem Preis meiner Meinung nach enthalten sein sollen.

Werbung:

Der Staubbehälter an sich ist überraschend angenehm, wenn man sich ansieht, was es sonst noch gibt, aber der Behälter des Staubsaugers kann aufgrund seiner Höhe - das ist mein Problem - und seines Gewichts etwas umständlich zu platzieren sein. Hier hätte ich mich jedoch dafür entscheiden können, einen leichteren Alltagsakku im Staubsauger zu verwenden, anstatt den mit maximaler Kapazität. Aber es ist verrückt, dass der Akkuwechsel, wie wir ihn von Elektrowerkzeugen für den Garten kennen, bei dem, was man als Haushaltsgeräte bezeichnen kann, tatsächlich zum Standard geworden ist. Allerdings sind die Beutel nicht gerade billig, und wenn das, was ich finden kann, richtig ist, haben sie nur halb so viel Fassungsvermögen wie ein normaler Staubsaugerbeutel (2,5 L gegenüber 5 L). Der Preis ist auch etwas höher, aber das hängt davon ab, ob Sie normalerweise Markenprodukte verwenden und ob es sich um besonders hygienische Typen wie diese handelt.

Diesem ansonsten eleganten und modernen Staubsauger ist eine große Auswahl an Zubehör beigelegt, aber die meisten Menschen werden wahrscheinlich nur den Standardkopf verwenden. Allerdings vermisse ich die Tatsache, dass er nur kleine Futterstücke auffrisst, ohne sich zu beschweren, wie es bei mir der Fall ist. Aber um fair zu sein, sollte ich darauf hinweisen, dass ich sie wahrscheinlich mit einer Kehrschaufel und einem kleinen Besen hätte entfernen sollen, bevor ich gesaugt habe. Ich bin einfach faul. Aber viel wichtiger ist die Saugleistung, die typischerweise ein Problem bei kabelgebundenen Staubsaugern ist, die mit 220 V betrieben werden und mehrere Kilowatt aus der Steckdose ziehen können...

Dies ist ein 400-Watt-Monster, und das sind 400 Watt Saugleistung, nicht 400 Watt Stromverbrauch. Die überwiegende Mehrheit geht keine Kompromisse bei der Saugleistung ein, sondern beim Stromverbrauch, der je nach Modell zwischen 250 und 500 Watt liegt. Hier sprechen wir von 400 Watt Saugleistung und einem Verbrauch von 1050 Watt, was die Akkulaufzeit noch beeindruckender macht: 100 Minuten auf dem regulären Akku und zusätzlich 60 Minuten auf dem Reserveakku. Ja, es ist die niedrigste von fünf Einstellungen, aber es ist mehr als genug für fast alle regelmäßigen Reinigungen.

Auf der maximalen Stufe ist er ziemlich laut, aber nicht so viel wie mein eigener kabelgebundener Staubsauger. Und die verschiedenen Bürsten sind einfach viel effektiver als die altmodischen Standardbürsten, die bei den meisten kabelgebundenen Staubsaugern zu finden sind.

Für mich ist die laufende Wartung einer der positivsten Punkte. Er ist leicht und einfach genug, um ihn zu bewegen, und das Geräusch ist bei den beiden niedrigsten Saugeinstellungen überraschend gering. Aber gleichzeitig ist es leistungsstark genug, um den meisten Schmutz aufzunehmen. Der Griff mit dem Motor ist nicht gerade leicht - vielleicht wegen des Motors und der soliden Verarbeitung - aber für mich hat das nicht viel ausgemacht, vielleicht weil ich im Gegenzug 10 Jahre Garantie bekommen habe.

Der tatsächliche Marktpreis macht die Bespoke AI Jet Ultra etwas attraktiver. Die AI-Funktion und der dazugehörige Bürstenkopf erleichtern die Reinigung erheblich, da Sie nicht ständig den Bürstenkopf oder die Einstellungen wechseln müssen. Wenn mein kabelgebundener Staubsauger "Pet Control Ultra" eines Tages den Geist aufgibt, bin ich davon überzeugt, dass ein kabelloser Handstaubsauger sowohl die Leistung als auch die Fähigkeiten hat, ein Zuhause mit Haustieren und kleinen Kindern sauber zu halten.