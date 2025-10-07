Apple iPhone 17 Pro

Viele Jahre lang stand Apple an einem Scheideweg. Sie wollten einen iterativen Designprozess, der das Erscheinungsbild ihrer iPhone-Modelle jedes Jahr nur geringfügig verändert, sie wollten Titan verwenden, sowohl wegen seines starken Marketingwerts als auch um einem Publikum, das ihre Produkte bald nicht mehr voneinander unterscheiden konnte, etwas Neues und Frisches zu bieten, und sie wollten eine vielfältige, aber letztendlich kohärente Produktpalette.

Das Jahr 2025 hat eine Art Stimmungsumschwung mit sich gebracht, da viele dieser Pläne entweder verschoben oder direkt durch die Aufstellung von iPhone 17 untergraben wurden. Obwohl der iPhone 17 Pro, den wir heute überprüfen, geht trotz seiner weiterhin etwas iterativen Haltung einen völlig anderen Weg und unterscheidet sich deutlich von früheren Modellen. Titan wurde zugunsten von Aluminium gestrichen, was auch bedeutet, dass zwei starke, gesättigte neue Farben die Pro Telefone so angenehm anzusehen machen wie seit Jahren nicht mehr, und dank des Modells Air wurde der Reihe von Apple neues Leben eingehaucht. Ja, nach Jahren gebrochener Versprechen und eines langwierigen Designprozesses stehen die Sterne wirklich günstig.

Und reden wir nicht um den heißen Brei herum; In diesem Jahr gibt es so ziemlich alles gute Nachrichten für einen potenziellen iPhone 17 Pro Kunden. Nein, wir können immer noch nicht empfehlen, von einem relativ neuen Pro -Modell aufzurüsten, aber wenn Sie noch unschlüssig waren, ist dies, wenn wir von Anfang an auf den Punkt kommen, ein anständiges Upgrade an so ziemlich allen Fronten.

Okay, Zeit angeben. Dieses e-SIM-Modell verfügt jetzt über einen 4252-mAh-Akku, was es fast als "Zwei-Tage-Smartphone" qualifiziert, und es ist viele Jahre her, dass wir das über ein Standardmodell Pro sagen konnten. Hinzu kommen die übliche IP68-Zertifizierung, das 25-W-MagSafe-Laden und das etwas schnellere kabelgebundene Laden als zuvor, das immer noch hinter einigen Konkurrenten zurückbleibt, aber weitaus besser ist als zuvor. Die neue Farbe Cosmic Orange ist unendlich ansprechend und tief, auch wenn sie etwas anfälliger für Kratzer ist als bisher, und dank effektiver FaceID, soliden Sensoren rundum und fantastischen Stereolautsprechern wird der Alltag wieder zur Freude.

Das Display ist ein LTPO Super Retina XDR OLED und bietet Unterstützung für gestochen scharfe 120 Hz, HDR10 und Dolby Vision sowie einen Spitzenwert von 3000 NITS. In den letzten Jahren gab es eine gewisse Inflation bei den Beschreibungen von Flaggschiff-Handy-Displays, denn ob es sich um die Tiefe über OLED, die Kalibrierung der Farben, wenn man tatsächlich etwas auf dem Display sieht, oder die Helligkeit handelt, die meisten Displays heutzutage, egal ob es sich um ein Samsung Galaxy S25 Ultra, ein iPhone 17 Pro oder ein Pixel 10 Pro handelt, sind eigentlich geradezu hervorragend. Das Gleiche gilt hier.

Das Gleiche gilt für die Länge und den Detaillierungsgrad in diesen Smartphone-Tests von Telefonen, die mehr oder weniger den gleichen kompetenten "Boden" beibehalten, d.h. Merkmale, Funktionalität und Kohäsion, die man sich leisten kann, ohne unbedingt einen speziellen Spaltenplatz zu benötigen.

Vor diesem Hintergrund stellen wir schnell fest, dass der neue A19 Pro SoC, ein 3-nm-Chip, der mit 12 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher arbeitet, genauso flott ist und sogar iOS 26, das mit seiner Liquid Glass -Benutzeroberfläche noch ein oder zwei Optimierungen davon entfernt ist, wirklich zu funktionieren, ein schnelles und präzises Gefühl vermittelt. Darüber hinaus ist Apple Intelligence jetzt in mehr Sprachen verfügbar, obwohl es sicherlich jedem selbst überlassen bleibt, ob Funktionen wie intelligentere Siri, Writing Tools, Bildbearbeitungswerkzeuge und andere nützlich sein werden. Der Punkt ist, dass von einem soliden Ökosystem für den täglichen Gebrauch, vom Aufladen bis zum Display, alles gut funktioniert, und in Kombination mit dem jetzt überarbeiteten und "professionelleren" Designprofil von Apple ist es viel einfacher, in diesem Jahr auf diesen Pro -Pitch hereinzufallen als zum Beispiel im letzten Jahr.

Okay, was ist mit der Kamera? Das iPhone 17 Pro bietet drei 48-Megapixel-Objektive in der gleichen Konfiguration wie zuvor, d.h. Standard-Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv. Letzteres verfügt nun über einen 4-fachen optischen Zoom, und die vordere Selfie-Kamera verfügt nun über Centre Stage. Es ist alles in Ordnung, und in Kombination mit raffinierten Funktionen wie dem ProRAW -Format von Apple, 4K/120fps Dolby Vision Video und den neuen Aufnahmemikrofonen liefert Apple wieder eine solide Kameraleistung, die die Pixel -Serie von Google in der Nachbearbeitung fast übertrifft, auch wenn Google in Bezug auf Dynamikumfang und Schärfe immer noch gewinnt, Zum Beispiel.

Es gibt wirklich nur wenige Kritikpunkte. Das ist nur einer der Gründe, warum dieser Test in diesem Jahr bewusst kürzer ausfällt, gerade um die iterativere Transformation von Telefonen über Generationen hinweg zu respektieren, aber auch, weil Sie wahrscheinlich mit vielen der Vor- und Nachteile der aktuellen Designphilosophie von Apple vertraut sind. Aber alles in allem ist es mit dem größeren Akku, der breiteren Farbpalette, dem neuen "Kameraplateau" (von dem wir hier bei Gamereactor alle Fans sind) und dem neuen 4-fachen Zoom einfach ein gutes iPhone-Jahr.

Gebt uns also nächstes Jahr das faltbare iPhone, Apple.