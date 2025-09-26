Corsair Vanguard Pro 96

Corsair ist seit vielen Jahren so etwas wie ein verstecktes Juwel. Sie stellen großartige Tastaturen her, aber ihr Marketing ist nicht so auffällig wie das der Konkurrenz. Diese Veröffentlichung scheint ein Neuanfang zu sein: ein neuer Name, eine neue Namenskonvention und ein völlig neuer Ansatz für die Tastaturbesetzung.

Das neueste Modell ist die Vanguard 96, die sowohl in Pro als auch in Nicht-Pro -Versionen verfügbar ist. Wie die Überschrift schon sagt, handelt es sich um die Pro -Version, die wir getestet haben.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Formfaktor von 96 %, genug, dass Ihre Finger einige Zeit brauchen, um sich neu zu gewöhnen, aber nicht genug, um einen echten Einfluss auf den Platz auf dem Schreibtisch zu haben. Der fehlende Abstand zwischen den Pfeiltasten und dem Rest des Layouts ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ein Großteil des Platzes, der normalerweise verschwendet wird, ist nicht vorhanden, und durch das Verschieben der zusätzlichen Makrotasten zur Seite wird auch zusätzlicher Platz gespart.

Positiv ist, dass es über vier Schichten Schalldämpfung verfügt, so dass nur die Tasten selbst Geräusche machen. Es wird auch mit einer Handballenauflage geliefert, was ich zu schätzen weiß, da sie nicht immer im Lieferumfang enthalten ist, selbst bei einem Preis von 230 €. Das Gehäuse selbst ist aus Aluminium, und das Layout ist etwas seltsam, da die DEL-Taste neben der PRTSC-Taste platziert ist, wodurch es sich etwas weit weg von meinen (winzigen) Fingern anfühlt. Daran habe ich mich nie wirklich gewöhnt.

Darüber hinaus verfügt es über spezielle Tasten an der Seite: fünf programmierbare und eine zum Umschalten des Spielmodus. Es gibt auch einen riesigen Multifunktionsknopf, ein großes Säulenrad auf der rechten Seite. Es ist sehr taktil, wirklich schön zu bedienen und trotz seiner Größe gibt es kein Wackeln. Er kann viele Aufgaben bewältigen und ich benutze ihn hauptsächlich zur Lautstärkeregelung und sonst wenig.

Das 1,9" IPS++ Display ist eine tolle Idee, aber da die Tastatur flach liegt, versperrt die obere Reihe des Ziffernblocks die Sicht und man kann nicht viel sehen. Da die Tasten nicht in das Gehäuse eingelassen sind und es nicht flach ist, bin ich mir nicht sicher, wie ich das beheben kann. Ich liebe jedoch die freiliegende Unterseite der Tasten, bei der die RGB-Beleuchtung durch die Fokuslinsen in jedem Schalter scheint, aber vielleicht sind wir einen Schritt zu weit gegangen, denn schließlich ist es nur RGB.

Da Corsair Elgato besitzt, sind Tastenkombinationen einfach einzurichten, und es gibt sogar eine dedizierte Starttaste für Stream Deck.

Corsair verwendet ihre eigenen vorgeschmierten MGX Hyperdrive Magnetic -Schalter, die auf Hall Effect -Sensoren in Kombination mit einer internen Doppelschienenstruktur basieren, um ein Wackeln beim Drücken zu verhindern. Auf diese Weise kann Corsair eine Lebensdauer von 150 Millionen Klicks pro Schlüssel beanspruchen, und wenn sie Ihnen nicht gefallen, können Sie im laufenden Betrieb zu einem anderen Switch-Typ wechseln. Wie bei anderen modernen High-End-Tastaturen sind auch hier neue, aber wirklich nützliche Features möglich. Rapid Triggering bedeutet beispielsweise, dass die Tasten sofort zurückgesetzt werden und wieder aktiviert werden können. Ich sehe das nicht wirklich als "Feature", denn für mich ist es einfach so, wie sich ein guter Gaming-Switch verhalten sollte. Gleiches gilt für die einstellbare Betätigung, die in 0,1-mm-Schritten von 0,1 mm bis 4 mm eingestellt werden kann, unterstützt durch eine Polling-Rate von 8000 Hz, was einer Latenz von 0,593 ms entspricht. Trotzdem können Sie auf eigene Gefahr anpassen. Ich verstehe jedoch nicht, warum es keine Unterstützung für die doppelte Betätigung gibt - der Schalter kann dies tun, ein macht es mit anderen Corsair-Tastaturen, indem er zwei verschiedene Betätigungspunkte auf einer Taste setzt, zwei verschiedene Dinge tut, wie z.B. Hocken und Liegen, oder Gehen und Laufen - je nachdem, wie stark man drückt, und daher zwei verschiedene Aktivierungspunkte aktiviert.

Es unterstützt auch FlashTap, was es Ihnen ermöglicht, Eingaben zu priorisieren, wenn zwei entgegengesetzte Befehle (wie springen und liegend) gleichzeitig gedrückt werden. Standardmäßig wird die zuletzt gedrückte Taste priorisiert, was am sinnvollsten ist. Und eine Sache, die ich wirklich hervorheben möchte, ist die Verwendung einer webbasierten Oberfläche für die Anpassung. Es wird keine Software benötigt: nur das Corsair Web Hub, und ich bin ein großer Fan dieser Lösung.

Ist es also eine gute Tastatur? Nun, ja und nein. Zum Tippen ist eine gewisse Anpassung erforderlich, und das Fehlen einer klaren Sicht auf den LCD-Bildschirm macht es etwas sinnlos. Aber die Schalter fühlen sich extrem schnell und reaktionsschnell an, mit nahezu sofortigen Rücksetzgeschwindigkeiten, was eine fantastische Qualität ist. Zu diesem sehr hohen Preis hätte ich mir jedoch gerne eine drahtlose Unterstützung gewünscht. Leider hält es, was es verspricht, und es macht es gut.