Hinter dem wirklich langen Namen "Razer BlackWidow V4 Low-Profile Tenkeyless HyperSpeed " verbirgt sich eine leicht verständliche Namenskonvention, da Sie genau das bekommen, was der Name aussagt. Es ist eine Tastatur, es ist die 4. Generation BlackWidow, es ist flach, es ist TKL und es verwendet das HyperSpeed drahtlose System von Razer. Aber es steckt noch mehr dahinter...

Zunächst einmal unterscheidet sich das Design vom üblichen Razer -Stil. Es ist viel subtiler, industrieller und das Metallfinish auf der Deckplatte fühlt sich hochwertiger an als sonst. Das Design ist steif und clean, aber besonders gut gefällt mir, wie die deutlich gekennzeichnete Batterieanzeige die Zahlenreihe verwendet, um den Akkustand anzuzeigen. Dies wird über eine spezielle Taste aktiviert und ist verdammt intelligent. Warum ist das kein Industriestandard?

Razer behauptet "bis zu 980 Stunden – im Energiesparmodus", aber das deaktiviert die Abfragerate von 1000 Hz, wodurch sie für Spiele unbrauchbar wird. Apropos, warum gibt es keine Abfragerate von 4000 Hz oder 8000 Hz? Andere Razer Tastaturen können das tun. Im kabellosen Modus ohne Energiesparmodus erhalten Sie immer noch eine sehr solide Akkulaufzeit. Ich war etwas inkonsistent mit meiner Nutzung, aber mindestens drei Tage scheinen realistisch zu sein. Ich habe an einem ganzen Tag nur 10 % verbraucht, obwohl das natürlich stark von den Helligkeitseinstellungen und der Nutzungsintensität abhängt.

Die Deckplatte besteht aus einer Aluminiumlegierung mit einem Hartplastik-Bodengehäuse und internem Dämpfungsschaum. Der Gesamteindruck ist sehr hochwertig, deutlich hochwertiger als bei einigen seiner RGB-lastigen Geschwister. An der Unterseite befindet sich zudem ein kleines Fach für den Dongle. Der Begriff "Low Profile" ist hier wörtlich zu nehmen, da die Tastatur weniger als 2 cm hoch ist. In Kombination mit seinem schlanken Design wirkt er auf einem Schreibtisch äußerst modern und zurückhaltend. Es schreit nicht nach "Gaming", sondern fühlt sich an wie ein professionelles Werkzeug für die Arbeit am Computer.

Die Tasten – sowohl die Kappen als auch die Schalter – sind ebenfalls flach. Es gibt drei Schaltervarianten: klickendes Grün, taktiles (aber leises) Orange und sanftes stilles Gelb. Ich habe die orangefarbenen Schalter getestet. Meiner Meinung nach sind sie nicht gerade leise, vor allem beim Zurücksetzen. Wenn man die Tastenkappen entfernt, zeigt sich, dass das meiste Geräusch vom scharfen Anschlag beim Zurücksetzen oder Durchschlagen kommt. Die Stabilisatoren sind geschmiert, was sehr schön ist, aber wirklich ein Muss für jede Tastatur ist, die als relativ leise vermarktet wird.

Die drahtlose Verbindung funktioniert einwandfrei. Es überrascht nicht, dass Bluetooth keine praktikable Option für Spiele ist, also blieb ich beim Dongle HyperSpeed. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass mehrere Razer Geräte an einen einzigen Empfänger angeschlossen werden können. Das heißt, obwohl Razer nicht verrät, welche Bluetooth-Version verwendet wird, unterstützen sie das Pairing mit bis zu drei Geräten gleichzeitig.

Ich hätte mir eine flache Handballenauflage gewünscht, vor allem angesichts des Preises von 190 €.

Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie werden Razer Synapse 4 verwenden. Glücklicherweise ist es seit langem ein fantastisches Stück Software. Ja, es ist auf Gamer ausgerichtet, aber nicht auf eine übertriebene Art und Weise. Es ist offensichtlich gut durchdacht, mit intelligenten Abständen, Optionen, Farben und Benutzerfreundlichkeit. Es ist schwierig, Anpassungssoftware zu entwickeln, die sowohl leistungsstark als auch einfach zu bedienen ist, aber Razer hat es geschafft. Mein einziges Problem war, dass Synapse die Tastatur nicht erkannte, bis ich ein Firmware-Update durchgeführt hatte, aber das ist nicht ungewöhnlich für Testgeräte, die vor dem Start erhalten wurden.

Ich mag das Gefühl der Tasten sehr, was der wichtigste Teil ist. Mit nur 2,8 mm Federweg sind sie extrem bissig. Meine Hauptbesessenheit mit Schaltern ist die Rückstellzeit, wie schnell eine Taste in ihre Ausgangsposition zurückkehrt und wie viel Kraft erforderlich ist, um sie wieder zu aktivieren. Ich muss zugeben, dass diese Schalter zwar etwas lauter sind, als mir lieb ist, aber alles andere auf den Punkt bringen. Die Doubleshot PBT-Tastenkappen fühlen sich auch angenehm an den Fingerspitzen an, auch wenn ich dazu neige, stärker als nötig zu drücken.

Es ist teuer, aber es ist auch wirklich gut verarbeitet, mit einem großartigen Tipperlebnis und einer einwandfreien kabellosen Leistung. Was will man mehr?