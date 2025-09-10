GeForce Now RTX 5080 Edition

GeForce Now, oder kurz GFN, durchläuft ein massives Update, das wir vor dem öffentlichen Start testen konnten. Kurz gesagt, wenn Sie über den Tarif Ultimate verfügen, erhalten Sie jetzt die Leistung von RTX 5080. Wir sprechen hier von dedizierter Hardware für Ihre Gaming-Session mit einer Leistung von 62 TFLOPS. Dies entspricht in etwa der Leistung von drei PS5 Pros und ist etwa 2,8 × schneller als die vorherige GeForce Now RTX 4080 -basierte Hardware.

Was GeForce Now anders macht, ist, dass im Gegensatz zu anderen Diensten beim Einloggen bestimmte Hardware an Sie gebunden ist. Sie teilen sich weder RAM, CPU noch GPU, sondern erhalten Ihr eigenes dediziertes System. Es gibt einige Vorbehalte, wie z. B. die Begrenzung der Spielsitzungen auf acht Stunden (statt sechs). Danach müssen Sie sich abmelden und wieder anmelden, um ein neues System zu erhalten. Realistisch gesehen sitzen jedoch nur wenige Menschen acht Stunden am Stück ohne Pause durch. Das macht das Spielerlebnis viel schneller und verwischt gleichzeitig die Grenze zwischen traditionellem PC-Gaming und Cloud-Gaming. Dies ist nicht Google Stadia.

Das System verfügt über drei Stufen: "Free" - 1 Stunde bei 1080p, "Performance" - 1440p mit RTX-Grafik und sechsstündigen Sitzungen und "Ultimate" - 4K HDR, 240 Hz (manchmal sogar 360 Hz), RTX, Reflex, G-Sync und achtstündige Sitzungen. Es gelten einige Einschränkungen, wie z. B. Spielzeitlimits und Warteschlangen, aber höhere Stufen bedeuten kürzere Wartezeiten. In der Praxis bin ich auf keine Warteschlangen gestoßen, und GFN bootet schnell, lädt das Spiel und bringt Sie zum Spielen.

Auch die Bibliothek wird auf fast 4.500 Titel erweitert. Sie können auf praktisch jeder Plattform spielen, solange Sie über eine solide Internetverbindung verfügen. Die Spiele sind nicht enthalten, und man kauft sie über sein bevorzugtes Ökosystem (Battle.net, Steam, EA App, was ich ehrlich gesagt vergessen hatte, etc.) und verlinkt sie dann mit GFN.

Die Preisgestaltung ist einfach: "Performance" kostet 11 € pro Monat oder 55 € für sechs Monate, während "Ultimate" 22 € pro Monat oder 110 € für sechs Monate kostet. Es ist nicht billig, aber wenn man es mit dem Kauf einer RTX 5080-Karte vergleicht, könnte man für den gleichen Preis etwa 3,8 Jahre GFN Ultimate bekommen. Der Speicherplatz ist auf 100 GB pro Sitzung begrenzt, sodass Sie für Spiele ohne Cloud-Speicherunterstützung dauerhaften Speicherplatz benötigen, der an Ihr Konto gebunden ist. Allerdings sind die meisten großen Titel vollständig Cloud-basiert, so dass dies beim Testen keine Probleme bereitete.

Das Upgrade auf Nvidias neue Blackwell -Plattform bringt auch Unterstützung für DLSS 4: Multiframe-Generierung, 5K/120 FPS-Unterstützung, Raytracing, Lichtrekonstruktion und erweitertes Upscaling. Es ermöglicht auch 4K/120 FPS-Spiele auf neueren LG-Fernsehern ohne zusätzliche Hardware, 90 FPS auf Steam Deck und 120 FPS Streaming auf dem Lenovo Legion Go.

Die PC-Benutzeroberfläche fühlt sich immer noch etwas klobig an und erinnert an Linux Spiele von vor 20 Jahren, aber funktional funktioniert sie. Aus technischer Sicht sind die Upgrades bedeutend: vollständiges 4:4:4-Chroma-Subsampling, 100 Mbit/s Streaming-Bitrate, effizientere AV1-Codierung und Latenz von unter 30 ms bei E-Sport-Titeln. Der letzte Teil ist besonders wichtig, da er kompetitive Online-Spiele tatsächlich ohne spürbare Eingabeverzögerung spielbar macht. Zuerst dachte ich, es gäbe Probleme mit einigen reinen Online-Spielen wie Dune: Awakening, aber es stellte sich heraus, dass das Problem das Spiel selbst war, nicht GFN.

Wir haben auf einem 4K QD-OLED-Monitor mit einer 1000/1000 Mbit/s Glasfaserverbindung und 1-2 ms Ping getestet. Für den Tarif Ultimate sind mindestens 75 Mbit/s erforderlich, sodass wir weit darüber lagen. Der größte Nachteil ist nach wie vor die Konnektivität, denn ohne Glasfaser ist die Erfahrung weniger konsistent, und selbst im Jahr 2025 haben nicht alle Industrieländer einen vollständigen Rollout. Das heißt, wenn die Bedingungen stimmen, ist das Erlebnis ausgezeichnet. In Blindtests bezweifle ich, dass ich den Unterschied zu lokalem Gaming erkennen konnte. Bei Handheld-Geräten mit begrenzter Hardware ist der Leistungssprung enorm.

Obwohl ich ein begeisterter Kritiker von Cloud-Gaming bin, muss ich zugeben, dass es sich wie ein vollständiger Ersatz für einen Gaming-PC anfühlt. Unser Rig auf Referenzniveau quetscht bei Ultra-Einstellungen immer noch ein paar Frames mehr heraus, aber der Kostenunterschied ist schwer zu rechtfertigen. Allein mein Netzteil hat mehr als zwei Jahre GFN Ultimate gekostet. Solange Nvidia die Preise konstant oder niedriger hält, werden nur die besten 1 % der Enthusiasten - diejenigen, die mehr als 100 Stunden im Monat spielen - einen echten Grund haben, High-End-Hardware zu kaufen. Wenn Nvidia seine Server-Cluster erweitern, die monatliche Spielzeit mit Rollover auf 150 Stunden erhöhen und vielleicht Rabatte oder gebündelte AAA-Spiele anbieten kann, könnte dieser Service unschlagbar werden.