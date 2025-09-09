Glorious GMBK 75% Keyboard

Glorious hat hart daran gearbeitet, sich als ernstzunehmender Akteur auf dem Markt zu etablieren. Sie haben vor kurzem eine budgetfreundliche, leichte Maus auf den Markt gebracht – die Eternal – und jetzt folgen sie mit der Glorious Modular (ich habe keine Ahnung, wofür das "B" steht, aber ich nehme an, es bedeutet Membran) Keyboard, oder kurz gesagt, die GMBK 75% -Tastatur.

Ihre PR versprach "mechanisches Gefühl mit Membranen, zu einem aggressiven Preispunkt". PR-Aussagen sind normalerweise voller Flusen und Übertreibungen, um die Aufmerksamkeit von der Konkurrenz abzulenken, aber in diesem Fall waren sie genau richtig. Der Preis liegt bei nur 60 Euro, weniger als ein Drittel einiger der Top-End-Modelle des Unternehmens. Es wird sogar mit ein paar Werkzeugen und einem neuen Zusatzschlüssel geliefert. Fehlt nur noch eine Handballenauflage, aber bei diesem Preis habe ich keine erwartet, zumal diese selbst bei vielen High-End-Tastaturen nicht dabei ist.

Da es sich um eine 75%-Tastatur handelt, wurden einige Tasten auf der rechten Seite verschoben oder entfernt, und das Layout ist insgesamt straffer. Glorious hat es dennoch geschafft, einen Lautstärkeregler beizubehalten, der zwar aus dem gleichen Hartplastik wie das Gehäuse besteht, sich aber solide und gut verarbeitet anfühlt. Die RGB-Beleuchtung ist in 10 Zonen unterteilt - mehr als das übliche 4- oder 6-Zonen-Design -, aber ehrlich gesagt würde ich mit nur einer zufrieden sein. Es gibt auch seitliche Beleuchtungszonen, was mir eigentlich nichts ausmacht.

Obwohl es sich um eine Folientastatur handelt, können Sie die Tastenkappen austauschen. Ich wusste nicht einmal, dass das möglich ist, aber Glorious hat es zum Laufen gebracht und ich bin wirklich beeindruckt. Vor allem aber bin ich beeindruckt, wie es sich anfühlt.

Der größte Nachteil von Folientastaturen war schon immer das matschige, langsame, matschige Gefühl, das schlechte Zurücksetzen des Schalters und die allgemeine Reaktionslosigkeit im Vergleich zu modernen mechanischen Geräten. Aber überraschenderweise nicht dieses. Um ehrlich zu sein, vergaß ich tatsächlich, dass es sich um eine Folientastatur handelte, und dachte mir: "Das sind seltsame Schalter, sie müssen am Rückstellpunkt und an der Betätigung etwas angepasst werden... " Nur um wieder zu erkennen, dass es sich um eine Membran handelt. Es ist eine massive Verbesserung gegenüber Standard-Folientastaturen. Während Hardcore-Gaming-Enthusiasten in viel höheren Preisklassen den Unterschied immer noch bemerken werden – schließlich kosten einige Schalter allein so viel wie diese gesamte Tastatur –, könnten Gelegenheitsnutzer dies nicht tun. Es fühlt sich sehr nah an der Realität an, und obendrein ist es resistent gegen Flüssigkeiten und Staub, was es zu einer besseren Option für unordentliche Gamer macht, die an ihren Schreibtischen essen und trinken (was Sie wirklich nicht sollten!).

Da es sich um eine Membran handelt, ist es auch viel leiser als mechanische Tastaturen. Ich war überrascht, als ich erfuhr, dass die Schalter für 20 Millionen Druckmaschinen ausgelegt sind. Die Software Glorious Core wurde ebenfalls verbessert. Es ist funktional und einfach zu navigieren, obwohl ich bezweifle, dass es irgendwelche Designpreise gewinnen wird.

Insgesamt ist es zwar nicht das komplexeste Stück Technik, aber es hält genau das, was es verspricht: eine budgetfreundliche Folientastatur, die sich fast wie eine vollmechanische Tastatur anfühlt. Manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden, man muss nur ein solides Produkt herstellen.

