8bitdo SN30 Pro

Wir haben vor kurzem unsere erste Rezension eines 8bitdo Produkts hier auf Gamereactor veröffentlicht, und es war ein wahres Vergnügen. Der Hersteller ist seit langem ein Favorit sowohl bei unseren Lesern als auch bei den Verbrauchern dank seiner Retro-Designs, die moderne Funktionalität und eine große Portion Nostalgie bieten.

Diese Nostalgie fließt mit dem SN30 Pro in den Warp-Antrieb ein, da er stark möchte, dass Sie ein Bild klassischer SNES-Controller vor Ihrem geistigen Auge hochhalten und den Rausch der Nostalgie spüren, während Sie ihn verwenden. Nostalgie ist eine ziemlich zentrale treibende Kraft, da es nicht viele andere Gründe gibt, das SN30 Pro zu verwenden, aber überraschenderweise ist das eigentlich kein Kritikpunkt.

Es gibt natürlich das Argument, dass es auf einer Reihe von Plattformen im Allgemeinen an kleineren Controllern mangelt, für diejenigen, die sie komfortabler finden, oder für Kinder, die einen DualSense so massiv finden, dass sie ihn kaum benutzen können, aber der SN30 Pro funktioniert nicht wirklich mit PlayStation oder Xbox, wie viele der Produkte von 8bitdo, Was schade ist. Das bedeutet, dass es mit PC, Android, SteamOS, MacOS und Switch (und Switch 2 funktioniert, von denen der erste und der letzte wahrscheinlich die relevantesten Anwendungsfälle sind.

Es ist recht gut verarbeitet, obwohl die Qualität des Kunststoffs, der für die Oberfläche verwendet wird, nicht ganz so anspruchsvoll erscheint wie beim Ultimate 2, aber für etwa 35 £ bekommt man einen kabellosen, funktionalen und gut gestalteten Controller, der sogar Hall Effect auf seinen Analogsticks hat, so dass man sich keine Sorgen machen muss, dass der Stick mit der Zeit abdriftet.

Er wiegt 114 Gramm, ist also leicht und liegt perfekt in den Händen meines Fünfjährigen. Es sollte jedoch gesagt werden, dass er auch die Switch 2 Joy-Cons von verwenden kann, sodass die SN30 Pro genau die Plattformen unterstützen kann, auf denen es keinen Mangel an soliden Alternativen gibt. Das heißt, es gibt Motion Controls für Switch, einen Akku, der mit einer einzigen Ladung etwa 15-18 Stunden hält, und eine Liebe zum Detail, die es wert ist, geschätzt zu werden.

Wenn Sie es für Switch oder Switch 2 kaufen, scheint es gemischte Meinungen darüber zu geben, ob der SN30 Pro die Konsole zuverlässig "aufwecken" kann, wenn sie sich im Schlafmodus befindet. Das sollte es, und ich habe es erlebt, aber für mich war die Funktion selbst mit einem Firmware-Update etwas unzuverlässig. Ich bin mir sicher, dass es eine Einschränkung ist, die Nintendo absichtlich platziert hat, aber es ist ein bisschen mühsam, wenn man sein Switch oder Switch 2 physisch einschalten muss, damit es erkennt, dass eine aktive Bluetooth-Verbindung besteht.

Abgesehen davon gibt es eine Menge Nostalgie für die etwa 35 Pfund, die Sie bezahlen müssen, und wenn Sie einen billigen sekundären Switch -Controller benötigen oder einfach nur einen gut funktionierenden nostalgischen Rückblick auf beispielsweise den PC wünschen, dann können Sie nichts falsch machen.

