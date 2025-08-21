HQ

Die Flaggschiff-Kopfhörer von Sony haben in den letzten Jahren nicht ohne Grund viel Ruhm und Auszeichnungen erhalten. Die Over-Ear-Serie WH-1000X erhält jetzt ein neues Modell, das die hervorragende XM5 ersetzt. Die Sony WH-1000XM6 verspricht eine Top-Geräuschunterdrückung und ein kompakteres Design, wenn auch in einem teureren Paket.

Der matt lackierte Kopfhörer verfügt über nur wenige physische Tasten, einen Anschluss für USB-C und sehr praktischerweise auch über die altbekannte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Die eigentlichen Befehle werden über Touch-Schalter gegeben, die oben auf einer der Tassen versteckt sind, und es dauert eine Weile, bis man sich alle Befehle merken kann, aber man lernt trotzdem schnell die Grundfunktionen. Trotzdem sind sie nicht so präzise und klar wie herkömmliche physische Tasten, die leider nur noch selten zu sehen sind.

Die Kissen sind überraschend leicht. Durch die geschlossene Struktur wird man den Kopfhörer in der heißen Sommerhitze nicht lange auf dem Kopf haben wollen, aber ansonsten ist das Gefühl auch für Brillenträger angemessen fest, ohne auf die Schläfen zu drücken. Nach dem Gebrauch lassen sich die XM6s in das mitgelieferte, mit Stoff überzogene und magnetisch verschlossene Gehäuse auf eine relativ kleine Größe zusammenfalten.

Werbung:

Wie andere Sony-Geräte auch, wird auch die XM6 über Sony Sound Connect gesteuert. Die Software, die auf ein Mobiltelefon heruntergeladen wird, ist nicht die beste auf dem Markt und enthält viele unnötige Funktionen und Versuche, den Zustand des Headsets zu automatisieren, z. B. basierend auf der Umgebung des Benutzers. Die Sprachfunktionen verwenden Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, und basierend auf unseren Tests war der Klang auch in einer etwas lauteren Umgebung klar. Die ANC-Funktionalität des Kopfhörers ist jedoch nicht in der Lage, zu zaubern, und manchmal besteht die einzige Möglichkeit, Musik oder Gespräche zu genießen, darin, sich weiter von der Geräuschquelle zu entfernen.

Wie bei den Vorgängermodellen ist die Klangqualität der XM6 hervorragend und dynamisch. Der Bass ist sanft und kraftvoll und wird auch im schmutzigsten Metalcore nicht dumpf. Der Surround-Sound ist klar, und in einem guten Mix sind verschiedene Instrumente gut voneinander getrennt. Der Klang hat eine Reinheit, die uns daran erinnert, warum teurere Geräte manchmal zumindest teilweise ihren Preis wert sind. Bei voller Ladung hält das Headset bis zu 30 Stunden durch, was selbst wie eine niedrige Schätzung erscheint.

Die Sony WH-1000XM6 eignen sich hervorragend für ihren Einsatzzweck, aber Qualität hat einen hohen Preis. Dies ist besonders wichtig, da die Vorgängermodelle von der XM5 bis zur XM4 für viele garantiert ausreichen, um ein hochwertiges Musikerlebnis zu bekommen. Auch andere Hersteller drängen darauf, Sony herauszufordern, und der Wettbewerb um den Titel des Königs des Hügels ist härter denn je.

Werbung: