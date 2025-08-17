DXRacer Craft Gaming-Stuhl

HQ

Eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen müssen, wenn wir vor einem Computer sitzen, ist nicht die Wahl des Modells, der Leistung oder der Bildschirmauflösung, die vor uns liegen, sondern die Frage, auf welcher Oberfläche wir sitzen und wie bequem sie ist. Denn ja, die Gesellschaft hat uns jetzt gesagt, dass wir fast überall spielen und arbeiten können, aber wir werden wahrscheinlich lange Spiel- oder Arbeitssitzungen am selben Arbeitsplatz verbringen.

In meinem Fall bedeutet die Kombination beider Aktivitäten, dass ich viele Stunden am Tag am selben Ort sitze, und ein hochwertiger Stuhl, der sowohl für die Arbeit als auch zum Entspannen während meiner Spielsitzungen geeignet ist, ist erforderlich. DXRacer hat uns kontaktiert, um ein Testmodell aus der Linie Craft anzubieten, und es hat sich in beiden Situationen als eine wirklich interessante Lösung herausgestellt.

Das Modell DXRacer Craft 2025 hat eine verstärkte Cloudsense Schwamm-Schichtstruktur, was in der Praxis bedeutet, dass es jetzt viel formbarer und anpassbarer an Ihre Körperform ist. Es ist bequemer, und die kontinuierliche Anwendung in den letzten Wochen (in Sitzungen von durchschnittlich sieben Stunden pro Tag) hat in dem Bereich, in dem es das meiste Gewicht erhält, keine Verformungen oder Unregelmäßigkeiten verursacht. Der 50D-Schaum ist dreimal dichter als bei den Vorgängermodellen, was in den Spezifikationen eine um 65 % bessere Gewichtsverteilung über die Struktur bedeutet.

Werbung:

Aber bevor wir weiter über die Erfahrungen und den Nutzen und die Möglichkeiten sprechen, die dieses DXRacer Craft bietet, lassen Sie uns über seine Montage sprechen. Ich habe festgestellt, dass er einer der einfachsten, schnellsten und bequemsten Gaming-Stühle ist, die man seit langem zusammenbauen kann. In der Tat kann es von einer Person auf mehr oder weniger engstem Raum und nur mit einer erhöhten Oberfläche (wie bei einem Tisch) für eine der letzten Einstellungen der Basis auf dem Sitz montiert werden. Die gesamte Montage dauerte ca. 30 Minuten, einschließlich des Auspackens und Entfernens der Box und der Schutzvorrichtungen. Innerhalb einer halben Stunde sitzt man da und genießt es. Dies ist möglich, weil die Montage durch Module vorbereitet wird und die meisten Schrauben und Bolzen bereits im Werk montiert sind, obwohl es ratsam ist, die Schrauben einzustellen und festzuziehen, die keine Demontage und Montage erfordern, um das Modell zu sichern. Ein kleiner Nachteil ist, dass es bestimmte Feinschliffe in der Werksmontage gibt, die besser sein könnten, wie z. B. das Verstecken der industriellen Klammern, die den Stoff mit dem Schaumstoff verbinden, aber auf jeden Fall nichts, was den Benutzer beunruhigt. Alle zusätzlichen Kunststoffverkleidungen und -schutzvorrichtungen verbergen jeden Hauch von Werksmontage.

Eine der Besonderheiten, die uns dazu bewogen hat, uns für dieses Modell zu entscheiden, war, dass uns normalerweise Stühle aus EPU-Kunstlederstoff angeboten werden, während das Modell Craft auch eine gewebte Stoffvariante hat, die für unsere Bedürfnisse im Gamereactor-Büro bequemer war. Kunstleder hat seine Vorteile (die Personalisierung mit einzigartigen und coolen Designs ist nur einer davon), aber da diese Überprüfung im mediterranen Sommer in Spanien stattfinden sollte, wollten wir eine Lösung ausprobieren, die cooler und anders ist. Der gewebte Stoff atmet viel besser und fühlt sich weicher an.

Es war auch ein Vorteil, dass es sich um einen "breiten" Stuhl handelt. Während die meisten Modelle eine Standardbreite von 48 cm bieten, beginnt das ModellCraft mit einer Grundbreite von 56 cm, ideal nicht nur für diejenigen unter uns, die eine große Hosengröße tragen, sondern auch für diejenigen, die den Komfort einer "fremden" Haltung suchen, ohne auf einen Stuhl mit Armlehnen zu verzichten (z. B. durch Überkreuzen der Beine über dem Sitz). Dieser Komfort wurde auch erweitert, wenn Sie den Hebel verwenden, um die Neigung von 90 auf 135 Grad einzustellen (wenn Sie Filme an die Decke projizieren und ansehen möchten). Und wenn wir schon beim Thema Komfort sind: Die 4D-Armlehnen sind fast omnidirektional, was bedeutet, dass Sie die Höhe, Ausrichtung und Perspektive an die Art und Weise anpassen können, wie Sie sie spielen oder verwenden. Wenn du deine Arme einziehst, während du einen Konsolen-Controller hältst, solltest du sie nach innen winkeln, während du bequem einen Shooter oder einen Titel spielst, für den eine Tastatur oder Maus erforderlich ist (oder sogar gemütlich im Internet surft), deine Arme ausstrecken kannst, um dies zu tun.

Werbung:

Es gibt nicht viele Extras auf dem DXRacer Craft, aber es gibt zwei Dinge, auf die ich hinweisen möchte: eines, das es hat, und eines, das es nicht hat, was ich hoffe, in zukünftigen Standardmodellen zu sehen. Das erste, was es hat, ist eine drucklose Kopfstütze, die magnetisch und an jede Kopfhöhe anpassbar ist, so dass Sie nicht den Ärger mit verstellbaren Gummibändern für ein Kopfpolster haben, wie Sie es bei anderen Marken tun. Hier wird die Kopfstütze dank ihrer leistungsstarken Magnete auf der Höhe und Ausrichtung fixiert, in der Sie sie platzieren möchten. Diese Magnete werden auch bei der Montage der Armlehne an der Basis verwendet.

Und etwas für die Zukunft, etwas, das das Modell 2026 Craft haben könnte, ist eine zusätzliche Anpassung an der Lordosenstütze. Natürlich kann man dafür immer ein separates Add-on kaufen, aber ich denke, für die Preisspanne dieses DXRacer Stuhls (DXRacer Craft kostet auf der offiziellen Website je nach Modell und Stoff zwischen 439 € und 479 €) wäre es etwas, das für viele Spieler, die unter Rückenproblemen leiden, mehr als willkommen wäre.

Kurz gesagt, DXRacer Craft ist ein Stuhl von Gamern und für Gamer, der so gebaut ist, dass jeder Benutzer ihn innerhalb von Minuten nach Erhalt fertig haben kann, und aus genügend hochwertigen Materialien hergestellt wird, um seinen Verkaufspreis zu rechtfertigen, sowie einige geniale und komfortable Lösungen, die andere Hersteller in Betracht ziehen sollten. Und das Modell des gewebten Stoffes? Im Sommer 2025 gibt es dort keine Beschwerden.

Wenn Sie eine Empfehlung zum Thema Kunstleder benötigen, finden wir auch das Modell KOI (mit über 260.000 Stichen) wirklich beeindruckend.