Xiaomi Elektroroller 5 Max

HQ

Das chinesische Unternehmen Xiaomi ist ein Gigant der Unterhaltungselektronik wie Philips und Sony. Das Repertoire von Xiaomi umfasst alles von Rasierern bis hin zu Routern, Monitoren und Lautsprechern und sogar Elektrorollern. Wenn man die Tochtergesellschaften mit einbezieht, ist es buchstäblich schwieriger, Produkte aufzulisten, die das Unternehmen nicht auf die eine oder andere Weise herstellt. Xiaomi hat dem Gamereactor einen Electric Scooter 5 Max zum Testen angeboten, der, wie der Name schon sagt, Xiaomis fünfte Generation von Elektrorollern ist.

Ich fahre seit 2018 aktiv Elektroroller und habe ein halbes Dutzend Roller besessen. Meine eigene Wachstumsgeschichte ähnelt der traditionellen Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, die jetzt, da Hunger und Gewicht zunehmen, die meisten robusten Optionen unbrauchbar gemacht hat, während die Zeit unerbittlich voranschreitet. Der ES5 Max hat eine Tragfähigkeit von 120 kg, so dass ich immer noch Platz habe, um ein oder zwei Pfund zu packen. Mit einer Nennleistung von 400 W und einer Spitzenleistung von 1000 W sollte der Motor des ES5 Max leistungsstark genug sein, um auch einen größeren Benutzer zu bewegen. Aber wie auch immer, gehen wir zurück zum Anfang.

Das Auspacken und Zusammenbauen des Xiaomi-Rollers ist einfach. Nehmen Sie ihn aus der Verpackung, bringen Sie den Lenker in die aufrechte Position und ziehen Sie ein paar Schrauben fest. Der Vorgang dauert ein paar Minuten, aber Sie können nicht sofort losfahren, da der Roller die Software Xiaomi Home auf Ihrem Telefon installieren muss, bevor Sie die Fahrt beginnen.

Werbung:

Die App ist klobig und erinnert in Sachen Usability zunächst an die Jahrtausendwende. Die Idee der Software ist wahrscheinlich, dass unabhängig davon, ob Sie zu Hause, in einer Hütte oder auf Ihrer privaten Insel sind, die Telefone, Lampen, Rasenmäher, Reiskocher und Mondraketen von Xiaomi (und wahrscheinlich auch die seiner Tochtergesellschaften) alle mit derselben App verbunden werden können, mit der Sie verschiedene Geräte zu einer Smart-Home-Automatisierung kombinieren können. Für diejenigen, die einfach nur mit dem Roller fahren wollen, fühlt sich das Programm wie ein unnötiges Zusatzprogramm oder Bloatware an.

Auf der anderen Seite verbirgt sich hinter der App ein Wirrwarr an Daten und Funktionen, die sich auf den Roller beziehen. Prozentsatz der Batterieladung, Kilometerzähler, Gesamtzahl der Fahrten in Ihrem Kalender, Anpassungen der Intensität der Regeneration oder Motorbremse und Traktionskontrolle. Die wichtigsten Funktionen sind wahrscheinlich das Blockieren des Rollers und das Einschalten der Unterseitenbeleuchtung. Das Sperren über die App verhindert zwar keinen physischen Diebstahl, aber zumindest kann ein Dieb den Roller nicht vom Tatort aus fahren.

Die Verbindung zwischen dem Handy und dem Scooter wird über die App über Bluetooth problemlos hergestellt, sofern der Scooter in der App zum richtigen Raum hinzugefügt wurde. Zunächst aktualisiert es die Firmware. Leider ist völlig unklar, was das Update in der Praxis bewirkt. Trotzdem ist der Scooter nach erfolgreichem Update und anschließender Aktivierung fahrbereit und man muss die App nicht noch einmal anfassen, wenn man keine Lust dazu hat.

Das Fahrverhalten ist mit 60 mm breiten 10" Tubeless-Luftreifen und hydraulischer Federung recht ruhig und stabil. Der Roller beschleunigt langsam auf bis zu 20 km/h, danach schaltet sich der Begrenzer am Testgerät ein. Positiv ist, dass der Roller es schafft, seine Geschwindigkeit auch bei leichten Steigungen zu halten und insgesamt fühlt es sich an, als wäre genug Drehmoment vorhanden. Mit einer Ladung von etwas mehr als hundert Kilogramm schaffte es der Roller, Steigungen und Gefälle auf unbefestigten Straßen etwa 30 km lang zu bewältigen, bevor die Batterie anfing, zu signalisieren, dass es Zeit war, nach Hause zu fahren.

Werbung:

Das Ladegerät ist traditionell, aber das Aufladen erfolgt über dem Lenkerrahmen und nicht mehr von unterhalb des Rahmens wie bei der vorherigen Option Xiaomi Essentials M365. Auf diese Weise kannst du die Platine aufladen, ohne unter die Unterseite zu greifen, und Wasser oder Schmutz können nicht so leicht in den Ladeanschluss gelangen. Intelligente Produktentwicklung insgesamt.

Auf der linken Seite des Lenkers befindet sich ein mechanischer Trommelbremshebel, der es eher schwierig macht, ein größeres Rad bei einer steilen Abfahrt abzubremsen. Der Roller hätte von Doppelbremsen profitiert, aber der Preis nicht. Auf der linken Seite befindet sich außerdem ein Blinkerschalter mit Piepton, der Sie daran erinnert, dass der Blinker eingeschaltet ist. Auf der rechten Seite befindet sich, wenig überraschend, ein Gasgriff.

Der Rahmen ist spritzwassergeschützt (IPX5-Schutz) und der Akku ist spritzwasserbeständig (IPX6). Leichte Feuchtigkeit oder Regen sind kein Problem, Spritzwasser sollte beim Waschen des Rahmens dennoch vermieden werden. Die Spezifikationen sind immer noch besser als bei vielen anderen Herstellern, die nicht unbedingt einen Feuchtigkeitsschutz bieten, um mögliche Garantie- oder Defekthaftungsprobleme zu vermeiden.

Der kleine Bildschirm in der Mitte des Armaturenbretts ist bei Xiaomi seit Jahren unverändert. Sie können die Geschwindigkeit und die Akkuladung in Intervallen von etwa 10 % deutlich sehen, aber die auf dem Bildschirm des Scooters angezeigten Informationen bleiben erhalten. Es gibt drei Geschwindigkeitsoptionen: Geh-, Normal- oder Höchstgeschwindigkeit, und die einzige Taste auf dem Bildschirm schaltet den Roller auch mit einem langen Druck ein/aus und die Scheinwerfer können mit einem doppelten Druck ein- oder ausgeschaltet werden. Das Bremslicht ist immer an und das türkisfarbene Ambientelicht lässt sich nur über die App einstellen.

Mit knapp über 600 Euro gehört der ES5 Max nicht zu den günstigsten E-Scootern auf dem Markt. Auf der anderen Seite stellt es als hydraulisch gefederte Option mit vielen Kontrollleuchten, die keine Angst vor Regen hat und über genügend Drehmoment und Akkulaufzeit verfügt, um selbst den größten Benutzer zu bewegen, die Spitze ihrer Preisklasse dar. Obwohl ich mir wünsche, dass die Bremsen zweiteilig sind und die Xiaomi Home App auf ein moderneres Design aktualisiert wird, ist es einfach, den Roller sowohl Anfängern als auch etwas erfahreneren Fahrern zu empfehlen, sowohl auf Asphalt als auch auf unbefestigten Straßen. Gamereactor empfiehlt!