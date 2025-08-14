HQ

Es gibt einige Telefone, denen Tech-Rezensenten mehr Aufmerksamkeit schenken als anderen. Das Samsung Galaxy Z Fold 7 ist eine davon. Das liegt zum Teil daran, dass es mit One UI 8 ausgestattet ist (was getarnt Android 16 ist) und weil es extrem schnell und reaktionsschnell ist, einen hervorragenden Bildschirm hat, der in der Mitte praktisch nahtlos ist, sehr leicht ist und eine beeindruckende Kamera hat, die zu dem schönen Bildschirm passt.

Leider hat es auch ein paar Mängel, oder besser gesagt, einen kleinen, aber sehr ärgerlichen Nachteil. Obwohl es das erhabene Kameramodul aus dem S25 Ultra verwendet, hat es sich gegen den 5-fachen optischen Zoom entschieden. Doch warum fehlt eines der wesentlichsten Merkmale eines guten Kameramoduls – der optische, echte Zoom – gerade wenn man das Hauptproblem von Samsung bedenkt: seinen exorbitanten Preis. Unser Testgerät in Blue Shadow (es gibt drei weitere Farbvarianten) war nicht einmal das Topmodell, denn mit 1TB Speicherplatz liegt der Preis bei 2.149 Euro. Das 256-GB-Modell kostet 1.799 GBP und die 512-GB-Version 1.899 GBP. Das ist eine Preiserhöhung von fast 100 Pfund für die beiden "günstigeren" Modelle und rund 150 Pfund für das Premium-Modell. Und das ohne eine der millimeterdünnen Spezialhüllen, denn es gibt sie, und sie sind wunderschön. Mehr davon, bitte.

Bekommen Sie etwas extra? Ja, sehr sogar. Ich denke auf jeden Fall, dass sich das Upgrade gegenüber dem Z Fold 6 bemerkbar macht, sowohl in Bezug auf den Akku, die Kamera als auch auf das Gewicht von nur 215 Gramm. Die Größe und Dicke von weniger als 9mm sind besonders wichtig, denn im zusammengeklappten Zustand passt er perfekt zusammen. Aber egal wie viele recycelte Materialien Samsung verwendet - und sie sollten dafür gelobt werden, dass sie darin äußerst geschickt sind, da sie zu den besten der Branche gehören - es ist immer noch inakzeptabel, dass Verbraucher solch exorbitante Preise für ein Telefon zahlen müssen. Ich kann ein Auto, das weniger als 10 Jahre alt ist, zum gleichen Preis bekommen...

Der Akku wurde generalüberholt: 4.400 mAh und in Kombination mit Android 16 bietet er eine recht beeindruckende Akkulaufzeit. Samsung selbst gibt an, 24 Stunden Video zu haben, aber ich konnte fast das Doppelte erreichen, indem ich die Auflösung und Helligkeit nur ein wenig herunterdrehte. Es wird dringend benötigt, und man kann den Unterschied wirklich spüren.

Die Kamera scheint von der S25 Ultra abgehoben worden zu sein, und das bedeutet wirklich gute Videos und realistische Bilder in dunklen Umgebungen. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie sich gegen den 5-fachen optischen Zoom entschieden haben, da 3x nur mit der kleinen 10-MP-Kamera möglich ist und es bei der 200-MP-Alternative 2x gibt. Aber immerhin arbeiten die KI und die ProVisual Engine von Samsung recht gut zusammen, und wenn man gerne editiert, ist der große Bildschirm perfekt.

Auch die Nutzung des hinteren Bildschirms wie bei einem normalen Mobiltelefon ist diesmal besser integriert, und man ist viel eher geneigt, das Handy so zu nutzen, wie es ursprünglich gedacht war. Es ist jedoch der 8-Zoll-Hauptbildschirm, der die große Attraktion ist, und die Bildqualität ist absolut erstklassig.

Galaxy AI funktioniert auch besser, um ehrlich zu sein. Es ist reaktionsschneller, und ich war viel eher geneigt, die dedizierte KI-Taste zu verwenden als zuvor, zumal sie auch als Fingerabdruckleser fungiert. Ich weiß, es ist eine gute Rezensenten-Etikette, sich voll und ganz auf "alter mürrischer Mann hasst KI" zu konzentrieren, aber es funktioniert, und Sie entscheiden selbst, wie viel oder wie wenig Sie es verwenden. Allerdings unterstützt Live Translate nicht alle Sprachen, was schade ist, da es vielleicht eine der nützlichsten KI-Funktionen der letzten Zeit ist, aber Samsung verspricht, dass sie daran arbeiten. Es gibt zu viele Funktionen, um sie hier zu erwähnen, und sie sind meist nützlich, und Samsung, wie in anderen Bewertungen erwähnt, lässt Ihnen eine viel größere Wahlfreiheit in Bezug darauf, was Sie verschlüsselt auf Ihrem Telefon ausführen oder speichern möchten und was über eine Online-Lösung verarbeitet werden soll, auch wenn das meiste davon lokal ausgeführt wird.

Die Konstruktion besteht aus einem Aluminiumrahmen, der neuesten Generation von Samsungs Hinge Gelenk und dem besten Displayschutz, der von Gorilla erhältlich ist. Bei den Materialien wurden keine Kosten gescheut, und wie der Preis fühlt es sich in jeder Hinsicht wie ein hochwertiges, ultra-hochwertiges Telefon an.

Das 2.184 x 1.968Dynamic LTPO AMOLED 2X x 1.968 x große Display ist, wie bereits erwähnt, eine Klasse für sich, aber auch wenn es zusätzliche Akkuleistung benötigt, ist es eine Schande, es nicht die ganze Zeit mit 120 Hz zu betreiben, da es es verdient hat. Es kann jedoch sein, dass Sie nicht alle 2.600 Nits ständig verwenden müssen, da es in Bezug auf die Helligkeit sehr leistungsstark ist und es selbst in dieser Sommersonne kein Problem war, es im Freien zu verwenden.

Angetrieben wird alles von einem Snapdragon 8 Elite CPU, und Samsung verspricht sieben große Android -Updates, was jetzt Standard für sie ist. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass AKG für den Sound verantwortlich war, aber es ist ausnahmsweise mal anständig.

Es ist eine Schande, dass Samsung, wahrscheinlich aus Platzgründen, beschlossen hat, den 5-fach optischen Zoom der Kamera zu verschrotten, denn ich bin verrückt nach dem Rest, naja... außer dem Preis. Dies ist wahrscheinlich eines der wenigen Telefone in diesem Jahr, bei denen ich wirklich darüber nachdenke, es selbst zu kaufen, aber der Preis bedeutet, dass es nicht passieren wird. Mit 3-fach optischem Zoom hätte ich auf Dauer wohl überleben können, da Samsung alles andere verbessert und das außergewöhnlich dünne faltbare Handy sogar mit passender Hülle und geringem Gewicht abgestimmt hat. Aber dies ist einfach das ultimative Android Telefon, und so müssen Sie bereit sein, den extremen Preis zu zahlen, weshalb es eine etwas umstrittene Bewertung erhält.