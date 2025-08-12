Segway Ninebot E3 Pro E Elektroroller

Sie sind zwar nicht mein Ding, wenn es um leichte Fahrzeuge für den Stadtverkehr geht, aber ich verstehe das Erfolgsphänomen , zu dem Elektroroller geworden sind. Wenn ich nicht mit dem Auto fahre, fahre ich lieber mit dem Fahrrad (ich habe noch nie ein Moped besessen), aber die Tragbarkeit von Rollern (man kommt im Grunde an einem Gebäude an und kann damit leicht durch Türen und in den Aufzug gelangen), gepaart mit ihrer Leichtigkeit des Fahrens (man lernt in wenigen Minuten, damit umzugehen) machen sie zu einem viel zugänglicheren Fahrzeug. Mit anderen Worten, sie sind für alle da, daher das exponentielle Wachstum des Marktes in den letzten fünf Jahren.

Dies hat zu einem großen Wettbewerb zwischen den Herstellern geführt, der immer zu Gunsten der Verbraucher ausfällt. Im unteren Teil der Mittelklasse befindet sich der Segway Ninebot E3 Pro E, eine Überarbeitung des E3 E, deren Hauptunterschied in ihrer größeren Autonomie besteht. Dies ist sowohl auf den Akku (10200 mAh vs. 7650 mAh, für Reichweiten von 40-55 km bzw. 30-45 km) als auch auf die Möglichkeit im Modell Pro zurückzuführen, einen zweiten Akku hinzuzufügen, um diese Reichweiten zu erhöhen.

Natürlich hängt die Art des Pendelns davon ab, welches Modell für Sie am besten geeignet ist, auch wenn man bedenkt, dass das Aufladen dieser Geräte ziemlich lange dauert (5-7 Stunden). Wenn Sie in Ciudad Real wohnen, haben Sie natürlich kein Problem mit der maximalen Steigung an Hängen von 18%. Wenn Sie in Vigo, Jaén oder Santander leben, müssen Sie weiter oben in der Aufstellung suchen.

E3, welche Erinnerungen diese Nomenklatur bei Gamereactor weckt *Emoji weint sich die Augen aus*.

Das Design des Segway Ninebot E3 Pro E ist schlank und modern, viel besser als das, das Ihr letzter Glovo-Lieferfahrer mitgebracht hat.

Auf jeden Fall liegt das ModellE3 Pro E bei etwa 400 Euro, was der Punkt ist, über den ich auf der Preisskala gesprochen habe. Doppelt so viel wie die billigsten Elektroroller auf dem Markt, an der Schwelle zu mehr als anständiger Leistung, aber weit entfernt von Modellen mit hydraulischer Federung, Doppelmotor, größeren Rädern oder sportlicher Leistung.

Das Lenkergefühl ist sehr gut. Die Fahrt ist sanft, mit reaktionsschneller und progressiver Beschleunigung, ohne Ruckler, in den drei verfügbaren Fahrmodi: Eco, Drive und Sport. Letzterer holt die gesamte Leistung aus dem Lager heraus, um die 25-km/h-Grenze zu erreichen, was sicherlich unter dem liegt, was der 400/800-W-Motor leisten kann. Und obwohl die doppelte Elastomerfederung weniger spürbar ist, trägt sie zur Laufruhe bei, obwohl es sich auch hier um eine einfache, grundlegende Dämpfung handelt, so dass es sich immer noch lohnt, scharfe Unebenheiten und Schlaglöcher zu vermeiden. Die Bremsen (elektrisch hinten, Trommel vorne) sind in den Basistests, die wir durchlaufen haben, ebenfalls reaktionsschnell.

Wie erwartet, enthält dieses Segway auch eine Traktionskontrolle (TCS), einen recht nützlichen LCD-Bildschirm, um alle Informationen auf einen Blick zu haben, und die ausreichende Lichtgruppe, die in modernen Modellen erforderlich ist (Heck/Bremse, Blinker und Scheinwerfer). Wenn nur die Kinder, die beim nächtlichen Spaziergang nur wenige Zentimeter entfernt wie Fledermäuse an dir vorbeifliegen, lernen würden, wie Glühwürmchen zu leuchten und dich wie bellende Hunde zu warnen, weshalb es auch eine großzügige Glocke gibt.

Links: Anker für das Faltsystem. Rechts: Vorderseite des Lenkers, mit Scheinwerfer und Blinkern.

Details des Vorder- und Hinterrades, 10" wie in diesem Sortiment üblich.

Abgesehen von der sehr willkommenen Smartphone-Sperre ist einer der eigenartigsten Aspekte des Segway E3 Pro E sein zweistufiges Faltsystem. Es ist sicherlich eine gute Idee; Lösen Sie einfach einen Anker am Vorbau und treten Sie darauf, und er klappt hoch und hakt sich am hinteren Schutzblech ein, woraufhin Sie den Roller "bequem" mitnehmen können, als wäre er ein Griff. Die Anführungszeichen kommen, weil das Gerät zwar als leicht angesehen werden kann (es wiegt knapp 18 kg), aber nicht die Art von Gewicht ist, die man gerne länger als ein paar Meter in einer Hand trägt, und es ist eher für den Kofferraum Ihres Autos oder die Aufbewahrung zu Hause gedacht.

Bisher habe ich nur wenige Beschwerden. Das Trittbrett ist für mich etwas schmal, aber das ist eine Frage der persönlichen Vorlieben und des Geschmacks, wenn es darum geht, die bequemste Fahrposition zu finden. Ein Fehler, den ich hatte, betraf die Tastendrücke zum Einschalten des Umgebungslichts und zum Ändern des Fahrmodus, aber ich denke, er kam möglicherweise vom Testgerät (das zu diesem Zeitpunkt von mehreren Journalisten abgenutzt wurde, die es zweifellos auf Herz und Nieren geprüft hatten). Ein weiterer relativ schwerwiegender Fehler, der nichts mit dem Fahrzeug/Gerät selbst zu tun hat, befindet sich in der Bedienungsanleitung: Es gibt eklatante Fehler in den Abbildungen der verschiedenen Verfahren, die in bestimmten Sprachen wie Spanisch durch andere ersetzt werden, die nicht übereinstimmen. Lassen Sie dies als Warnung dienen, wenn Sie in einem Prozess stecken bleiben oder wenn es wenig Sinn macht, da zumindest Englisch in Ordnung war.

Aber was zählt, ist, dass der Segway Ninebot E3 Pro E ein zuverlässiger, reibungsloser und sicherer Roller mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer robusten Konstruktion und einem Design ist, das sich ständig verbessert und innovativ ist, um an der Spitze dieses hart umkämpften Marktes zu konkurrieren.

Es gibt Scooter, die mehr Boardbreite bieten.